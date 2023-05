Joe Raedle/Getty Images

(Reuters) -- Target, que lanzó su colección Pride (Orgullo) a principios de mayo, está retirando algunos productos de sus tiendas después de enfrentar una reacción de los clientes. La compañía explicó que estaba actuando para proteger la seguridad de los empleados, según le indicó a Reuters este martes.

Target Corp ofrece más de 2.000 productos, que incluyen ropa, libros, música y muebles para el hogar como parte de su colección Pride. Los artículos incluyen tazas de "género fluido", calendarios "queer todo el año" y libros para niños de 2 a 8 años titulados "Bye Bye, Binary", "Pride 1,2,3" y "I'm not a girl".

“Desde que presentamos la colección de este año, hemos experimentado amenazas que afectan la sensación de seguridad y bienestar de los miembros de nuestro equipo en el trabajo”, dijo Target en un comunicado.

“Dadas estas circunstancias volátiles, estamos haciendo ajustes a nuestros planes, incluida la eliminación de elementos que han estado en el centro del comportamiento de confrontación más importante”, dijo el minorista con sede en Minneapolis.

Target celebró el Mes del Orgullo durante más de una década. Pero la colección de este año llevó a un aumento en las confrontaciones entre clientes y empleados e incidentes en los que se arrojan al suelo productos de la colección Pride, dijo la portavoz de Target, Kayla Castaneda.

La acción de Target se produce inmediatamente después de una reacción conservadora contra Bud Light, luego de que la cervecera Anheuser-Busch promocionara la cerveza en las redes sociales, el mes pasado, con el influencer transgénero Dylan Mulvaney.

Los productos que Target está retirando se eliminarán de todas sus tiendas en EE.UU. y de su sitio web, dijo Castaneda.

Si bien se están revisando varios productos de la Pride Collection, los únicos que ahora se eliminan son la marca LGBTQ Abprallen, que ha sido objeto de escrutinio por su asociación con el diseñador británico Eric Carnell.

Carnell se enfrentó a una reacción violenta en las redes sociales por diseñar productos con imágenes de pentagramas, calaveras con cuernos y otros productos satánicos.

Una búsqueda de productos de Abprallen en Target.com este martes mostró resultados "0".

Las capturas de pantalla y las publicaciones en las redes sociales muestran que Target vendió previamente un suéter con el eslogan de US$ 25 con las palabras "curar la transfobia, no las personas trans" y un bolso de mano "demasiado raro para aquí", de US$ 18.

Target también está revisando ciertos trajes de baño transgénero y productos para niños, dijo Castaneda, pero aún no se ha tomado una decisión sobre esos productos.

Por ejemplo, un traje de baño vendido en la sección de mujeres fue objeto de escrutinio por la forma en que se describió su ajuste, como "fácil de acomodar", destacando su capacidad para supuestamente acomodar los genitales masculinos.