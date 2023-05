Las fotos del estilo icónico de Tina Turner: los vestidos emblemáticos y más atrevidos

Así fue la trayectoria musical de Tina Turner 3:42

(CNN) -- Tina Turner murió el 24 de mayo a los 83 años, dejando un increíble legado musical en el rock y el soul. Pero también era conocida por su audaz sentido de la moda: minivestidos con lentejuelas o flecos que mostraban sus famosas piernas largas; camisas abotonadas frescas sin esfuerzo y jeans relajados; y trajes de pantalón llamativos, a menudo acompañados de su característico cabello puntiagudo con mechas.

Uno de los looks más repetidos de Turner fue el que marcó su regreso a mediados de la década de 1980: la chaqueta de mezclilla, la minifalda de cuero y los tacones de aguja negros que usó mientras se pavoneaba por la ciudad de Nueva York en el video musical de "What's Love Got to Do with It". Otros momentos de estilo dominante también han perdurado en la memoria colectiva, desde el reluciente vestido rojo sin mangas que usó en los Grammy de 1985 hasta el mono de cuero negro con el que cantó en el Super Bowl en 2000.

A lo largo de los años, Turner fue la niña mimada de diseñadores como Giorgio Armani y Azzedine Alaïa, y este último la vestía con frecuencia para portadas de álbumes, videos musicales y alfombras rojas.

Al principio de su carrera, también trabajó con el estilista de celebridades Bob Mackie para su vestuario teatral y se reunió con él décadas más tarde para su gira del aniversario 50 de su trayectoria en 2008.

“No encuentras a una Tina Turner muy a menudo que sepa exactamente cómo quiere lucir y cómo quiere moverse”, dijo Mackie al sitio de moda The Cut en 2021. “A veces tienes que inspirarlos para que lo hagan, pero nunca tuve que inspirar a Tina Turner. Ella vino ya equipada”.

Mira los atuendos memorables de la cantante.