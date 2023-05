Margot Robbie quería originalmente a Gal Gadot para interpretar a la icónica muñeca de Mattel gracias a su 'energía Barbie'

¿Qué esperar de la película sobre la muñeca Barbie? 2:04

(CNN) -- A medida que crece la expectativa por la película "Barbie", los cinéfilos se sorprenderán al saber que una de las primeras opciones de casting para el papel titular de la icónica muñeca no resultó.

Margot Robbie, protagonista y coproductora de la película, declaró a Vogue en una entrevista publicada esta semana que su elección para el papel no era otra que la estrella de "Wonder Woman" Gal Gadot. Pero aunque no estaba disponible, la estrella israelí acabó sirviendo como una especie de plantilla por la que Robbie y Greta Gerwig –que coescribe y dirige "Barbie"– tomaron otras decisiones de casting.

"Gal Gadot es la energía de Barbie", dijo Robbie. "Porque Gal Gadot es tan increíblemente bella, pero no la odias por serlo porque es tan genuinamente sincera y tan entusiásticamente amable, que es casi ridícula. Es como justo antes de ser una tonta".

Esa sinceridad –que Gadot infundió en su interpretación de Diana Prince, también conocida como Wonder Woman– se extiende a la propia interpretación de Barbie por parte de Robbie.

"Yo digo: 'Vale, es una muñeca. Es una muñeca de plástico. No tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductores. Si no tiene órganos reproductores, ¿sentiría deseo sexual?' No, no creo que pudiera", dijo Robbie en la entrevista de Vogue.

"Está sexualizada. Pero nunca debería ser sexy. La gente puede proyectar sexo en ella. Sí, puede llevar una falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quiera que le veas el trasero".

Robbie también compartió un poco de su propuesta a la compañía de juguetes Mattel, y cómo consiguió los derechos para participar en la realización de la nueva película basada en el producto más icónico de la marca. Barbie fue una propiedad en la que Robbie vio un enorme potencial, diciendo: "La palabra en sí es más reconocida mundialmente que prácticamente todo lo demás, aparte de Coca-Cola".

"Por supuesto, querríamos honrar el legado de 60 años que tiene esta marca", dijo Robbie sobre su enfoque del proyecto. "Pero tenemos que reconocer que hay mucha gente que no es fan de Barbie. Y, de hecho, no sólo son indiferentes a Barbie. Odian activamente a Barbie. Y tienen un verdadero problema con Barbie. Tenemos que encontrar la manera de reconocerlo".

Esta línea de pensamiento se trasladó claramente a la propia película, como demuestra el alborotado tráiler lanzado esta semana, que incluye títulos de crédito que prometen: "Si amas a Barbie, esta película es para ti. Si odias a Barbie, esta película es para ti".

"Barbie" llegará a los cines el 21 de julio. "Barbie" es distribuida por Warner Bros. Pictures, que pertenece a la misma corporación que CNN, Warner Bros. Discovery,