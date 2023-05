Un republicano intenta hundir el proyecto de ley de límite de deuda en el Comité de Reglas de la Cámara a medida que crece la presión sobre el voto decisivo clave

Por qué es importante evitar un impago en Estados Unidos 1:57

(CNN) -- El representante republicano Chip Roy acusó este lunes al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de llegar a un acuerdo que podría complicar los esfuerzos de los negociadores para aprobar un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda estadounidense esta semana.

Pero los aliados de McCarthy rápidamente refutaron al republicano de Texas, subrayando la tensión antes de una reunión clave de la Comisión de Reglas de la Cámara que se hará este martes, y poner nueva presión sobre un conservador, el representante Thomas Massie de Kentucky, que aún no ha tomado una posición sobre el plan.

Roy sostuvo que McCarthy llegó a un acuerdo de apretón de manos en enero de que los nueve republicanos en el poderoso panel deben estar de acuerdo en hacer avanzar cualquier legislación; de lo contrario, los proyectos de ley no podrían ser considerados por la Cámara en pleno para su aprobación mayoritaria. Básicamente, eso condenaría el proyecto de ley del techo de la deuda, ya que Roy, que forma parte del panel, y otro miembro conservador de la comisión están tratando de detener el avance del proyecto de ley.

“Un recordatorio de que durante las negociaciones del presidente para construir la coalición, fue explícito que nada aprobaría el Comité de Reglas sin al menos 7 votos republicanos, y que la comisión no permitiría informar reglas sin votos republicanos unánimes”, tuiteó Roy.

Fuentes republicanas de alto nivel reconocieron que hubo un acuerdo para que siete miembros republicanos de la comisión acordaran avanzar para llevar un proyecto de ley al pleno, pero disputan rotundamente que hubo un acuerdo para que los nueve firmaran el avance de la legislación.

“No he oído eso antes. Si esas conversaciones tuvieron lugar, el resto de la conferencia no estaba al tanto de ellas”, dijo el representante Dusty Johnson de Dakota del Sur. “Y, francamente, dudo de ellos”.

La disputa es importante porque Roy forma parte de la comisión, que está dividida entre nueve republicanos y cuatro demócratas, al igual que el representante republicano Ralph Norman de Carolina del Sur. Ambos hombres se han convertido en los principales enemigos del proyecto de ley de límite de deuda bipartidista para evitar un incumplimiento el 5 de junio, argumentando que hace poco para controlar el gasto público.

Un tercer conservador que se sienta en el panel, Massie, no ha dicho nada sobre cómo planea manejar la votación de la regla en el comité. McCarthy accedió a nombrar a los tres hombres para el panel como parte de las promesas que hizo durante su reñida victoria como presidente de la Cámara, todo para dar más poder a los conservadores en las comisiones, incluso en el de Reglas, que generalmente se acumula con los aliados más cercanos del presidente de la Cámara.

Si Massie se uniera a Roy y Norman y votara en contra de la regla en la reunión de este martes, efectivamente podría detener la medida en la comisión.

Pero en enero, Massie le dijo a CNN que estaba reacio a votar en contra de las reglas para detener los proyectos de ley en seco.

“Sería reacio a tratar de usar la comisión de reglas para lograr un resultado legislativo, particularmente si no representa a una gran mayoría de nuestro caucus”, dijo Massie en ese momento. “Por lo tanto, nunca tengo la intención de usar mi posición allí para tomar como rehén a alguien, o tomar como rehén la legislación”.

Los demócratas en la comisión también pueden votar por la regla, dijeron fuentes a CNN, y eso aseguraría que tenga los votos para avanzar al pleno. Pero si Massie se opusiera a la regla, solo seis republicanos estarían a favor, lo que complicaría los esfuerzos de McCarthy para llevar el plan al pleno, ya que previamente acordó aceptar proyectos de ley solo con el respaldo de siete republicanos de la comisión.

La oficina de Massie se negó a comentar sobre cómo podría votar este martes, y ni Roy ni la oficina del presidente de la Cámara de Representantes respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la afirmación del texano.

Pero los republicanos cercanos a McCarthy rechazaron la noción de que los proyectos de ley solo podrían avanzar con el apoyo unánime del Partido Republicano en la comisión.

“Soy un tipo de reglas”, dijo Johnson. “Y cuando revisé, no había una regla de que algo tiene que salir de la Comisión de Reglas por unanimidad. Ahora Chip también es un tipo de reglas. Así que creo que va a entender eso, que esta es una institución mayoritaria y que, en última instancia, vamos a servir a los estadounidenses de la mejor manera que la mayoría de nosotros sabemos: aprobar este proyecto de ley”.

Otros aliados de McCarthy estuvieron de acuerdo.

“No sé qué acordó el presidente McCarthy, pero eso no ha sido algo con lo que ninguno de nosotros estemos familiarizados”, dijo la representante Stephanie Bice de Oklahoma. “Creo que ese comentario fue que tenía que ser unánime salir del Comité de Reglas para ir al piso es el tuit que leí. Y creo que eso es inexacto, en el mejor de los casos, pero no lo sé porque no estaba en la habitación. No sé cómo harías que algo así funcionara funcionalmente”.

