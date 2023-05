Impávidos ante los ataques, los ucranianos se preparan para una contraofensiva en la guerra contra Rusia

Reclutas ucranianos entrenan con la contraofensiva en sus mentes 2:51

(CNN) -- Un ruidoso motor anuncia la llegada del vehículo blindado BTR de la era soviética, mucho antes de que aparezca corriendo por una llanura cubierta de hierba, a las afueras de Chernihiv, en el norte de Ucrania. De repente se detiene, su puerta se abre y de él salen soldados ucranianos corriendo, asaltando la trinchera que hay debajo.

"Hoy nuestra tarea es entrenar y limpiar las trincheras", dice un soldado ucraniano llamado Jenia. Es miembro de la Guardia Ofensiva de Kyiv, que forma parte de una iniciativa del Ministerio del Interior ucraniano para crear nuevas brigadas de asalto.

"El enemigo ha perdido posiciones, nosotros llegamos rápidamente, tomamos posiciones y las restauramos", añade.

Esta operación es solo un simulacro, pero el escenario se ha diseñado para que sea lo más realista posible. Las trincheras están embarradas —a pesar de que lleva semanas sin llover— y los soldados se ven obligados a enfrentarse a lo inesperado, como atender y evacuar a los heridos o adaptarse tras sufrir bajas.

"Hay quien dice que el entrenamiento no es duro, que no hay peligro, pero correr por las trincheras y entrenar constantemente, sabiendo que vas a ir a la batalla, no es fácil", afirma Jenia. "Está claro que durante las hostilidades también habrá el impacto psicológico de la guerra, pero la práctica es muy importante".

Incluso mientras las ciudades ucranianas experimentan andanada tras andanada de misiles rusos y ataques de drones, Jenia y los demás miembros de la Guardia Ofensiva se han mantenido imperturbables, simulando escenarios que esperan encontrar una vez que Kyiv lance finalmente su tan esperada contraofensiva.

Ese día se acerca rápidamente, si le creemos a uno de los principales asesores del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

"Ya hay algún tipo de trabajo en marcha para aumentar la intensidad del bombardeo del apoyo logístico de Rusia con el fin de reducir sus capacidades de combate en un futuro próximo, para aflojar sus defensas", dijo el asesor presidencial Mykhailo Podolyak a CNN en una entrevista.

Los ataques que menciona Podolyak suelen denominarse operaciones de configuración, llamadas así porque pretenden "configurar" el campo de batalla, en este caso, a favor de Ucrania. CNN ha informado anteriormente de que estas comenzaron el 12 de mayo, citando a un alto cargo militar estadounidense y a un alto funcionario occidental.

"Todo lo que está ocurriendo ahora es precursor de un contraataque, una condición previa necesaria", explicó Podolyak. "Cuando aumente la intensidad del fuego, especialmente sobre los suministros logísticos, cuando aumente el número de operaciones".

Continúan las operaciones de "ametrallamiento"

Ucrania ha aumentado el número de ataques contra depósitos de municiones, nodos logísticos y bases de retaguardia rusos, como los registrados en Mariúpol y Berdyansk en los últimos días. El general en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, difundió este fin de semana un vídeo de producción impecable con el siguiente pie de foto: "Ha llegado el momento de recuperar lo que nos pertenece".

En su discurso nocturno de este lunes, el presidente Zelensky dijo que se había fijado el calendario de la contraofensiva, pero no dio más detalles. Y a pesar de los claros indicios de que se acerca una contraofensiva, Podolyak también se niega a comprometerse con fechas concretas.

"No se puede decir de un contraataque que vaya a empezar un día concreto, un momento concreto en el que vayan a empezar unos acontecimientos", afirma. "Ya, ahora, hay acciones intensivas relativamente ofensivas en los flancos de la ciudad de Bakhmut. Esencialmente no queda ciudad, pero hay ofensivas en marcha".

Estas operaciones de menor envergadura no son más que una muestra de la ofensiva de mayor envergadura, sobre cuyos ambiciosos objetivos Ucrania se muestra muy abierta y los ha publicitado abiertamente. Pero para que tenga éxito, Kyiv necesita el apoyo continuado de Occidente.

"Si hay entregas puntuales de grandes cantidades de los componentes consumibles necesarios, me refiero a proyectiles, drones y misiles, por supuesto que la guerra puede terminar matemáticamente este año", afirma Polodyak. "Pero terminará sin duda en las fronteras de Ucrania, tal y como estaban en 1991, con la desocupación de Crimea, y sin duda con el inicio de un proceso masivo de transformación del sistema político de Rusia".

"Habrá una contraofensiva en cualquier caso, y tendrá éxito. No será rápida, llevará algún tiempo, será complicada, pero, no obstante, tendrá éxito", añadió.

Estos audaces objetivos son la razón por la que Kyiv ha retrasado un ataque que inicialmente se esperaba a principios de primavera, pero que aún no se ha materializado con el verano a la vuelta de la esquina, tomándose tiempo para perfeccionar la estrategia.

"Es imposible estar perfectamente preparado para un volumen de combate tan grande. Siempre habrá que hacer ajustes", explica Podolyak. "Estas u otras iniciativas en el frente continúan, seguiremos acumulando recursos, seguiremos llevando a cabo la cohesión de combate, seguiremos entrenando y ejercitando a nuestras tropas, incluidos los socios que llevan a cabo el entrenamiento".

De vuelta en los campos de entrenamiento, el comandante de la Guardia Ofensiva, de nombre Kyiv, comparte una filosofía de combate similar.

"Todos los días mejoramos nuestras habilidades de combate en entrenamientos especiales para liberar nuestras tierras", afirma. "Nuestros soldados saben ahora cómo enfrentarse al enemigo, porque lo practicamos todo hasta que se convierte en algo automático".

Ha ayudado a entrenar a decenas de miles de soldados y cree que Ucrania tiene lo que hace falta para triunfar.

"Tenemos motivación", afirma. "Defendemos nuestras tierras, este es nuestro país, este es nuestro hogar".

"Por supuesto que la victoria será nuestra", añade.