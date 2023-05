El propietario de una tienda de Columbia, Carolina del Sur, se enfrenta a un cargo de homicidio tras disparar mortalmente a un niño de 14 años, según la policía. Crédito: WACH/Departamento del Sheriff del Condado de Richland

(CNN) -- El propietario de una tienda de comestibles de Carolina del Sur fue acusado de homicidio tras supuestamente perseguir a un adolescente, de 14 años, y dispararle por la espalda después de sospechar que había robado en su negocio, según las autoridades.



Según el sheriff del condado de Richland, Leon Lott, el menor, Cyrus Carmack-Belton, había entrado en la tienda de Columbia sobre las 20:00 horas del domingo y fue abordado por el propietario, que lo acusó de robar.

"No robó nada. No tenemos pruebas de que robara nada en absoluto", dijo el sheriff en una conferencia de prensa este lunes, añadiendo que incluso si lo hubiera hecho, "eso no es algo por lo que se dispara a nadie, y mucho menos a un menor de 14 años".

"Estamos seguros de que esto se hizo de una manera que ahora clasificaremos como homicidio. Esto no fue un tiroteo accidental de ninguna manera", dijo la forense del condado de Richland, Naida Rutherford, durante la conferencia de prensa. "Fue un tiroteo intencionado. Y por desgracia, Cyrus Carmack-Belton perdió la vida".

Las armas de fuego son la principal causa de muerte infantil en Estados Unidos, superando a los accidentes de tráfico, en 2020, y representando casi el 19 % de las muertes infantiles, en 2021, según la base de datos Wonder de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

En ningún otro país comparable se encuentran las armas de fuego entre las cuatro principales causas de mortalidad infantil, según un análisis de KFF.

publicidad

El homicidio de Cyrus desencadenó protestas este lunes, cuando miembros de la comunidad se lamentaron y exigieron justicia frente a la tienda.

Tras las protestas pacíficas, la tienda fue saqueada y objeto de actos de vandalismo: pintaron el exterior con graffiti y rompieron los cristales, según un informe del Departamento del Sheriff sobre el incidente.

El propietario de la tienda, identificado como Rick Chow, de 58 años, fue detenido y acusado este lunes del homicidio de Cyrus, según la Oficina del Sheriff. Se le negó la fianza en una audiencia, este martes, y su primera comparecencia está fijada para el 23 de junio, según los registros judiciales.

CNN intentó ponerse en contacto con el abogado de Chow, James Snell, para obtener comentarios.

Según el sheriff, después de que Chow confrontó a Cyrus, el chico salió de la tienda y se echó a correr, y fue perseguido por Chow –armado con una pistola– y el hijo de Chow.

Cyrus perdió un zapato, se cayó y volvió a levantarse y continuó corriendo, dice un informe del incidente del Departamento del Sheriff.

"En algún momento, el hijo dijo... que la víctima tenía un arma, y recuperamos un arma que estaba cerca de su cuerpo. En ese momento, el padre disparó al joven por la espalda", dijo el sheriff.

Al parecer, Chow vio lo que parecía un arma de fuego, sacó su Glock 30S y efectuó un disparo, según el informe del incidente.

Los agentes llegaron y encontraron a Cyrus tendido de espaldas mientras un transeúnte le realizaba compresiones torácicas. Se encontró un arma de fuego a varios metros de la víctima, según el informe.

El adolescente murió de una única herida de bala en la parte inferior derecha de la espalda que "parece corresponder a alguien que huía de los agresores", dijo la forense durante la rueda de prensa.

Según Lott, la tienda ha sufrido varios robos en el pasado, incluidos enfrentamientos con sus propietarios.

Los agentes del sheriff vigilan la tienda

En vista del vandalismo y el saqueo del lunes por la noche, los agentes del sheriff del condado de Richland están ahora vigilando la tienda, dijo Lott en una conferencia de prensa este martes.

Un grupo de personas entró en la tienda y se llevó "todo lo que pudo", dijo Lott, calificándolo de "totalmente innecesario".

Advirtió que los investigadores estaban trabajando para identificar y detener a quienes robaron en la tienda.

"¿Qué tiene que ver robar una caja de cerveza con que le disparen a un chico de 14 años y acusen de homicidio al responsable? Que alguien me lo explique. ¿Qué tiene que ver eso con robar cerveza?", preguntó Lott. "Adelante, bébete esa cerveza y disfrútala ahora mismo, porque luego la vas a pagar".

-- Dianne Gallagher, de CNN, contribuyó con este reporte.