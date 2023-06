El príncipe Harry testificará ante un tribunal en contra del editor de un periódico británico. Esto es lo que debes saber

Príncipe Harry pierde caso con el cual buscaba contratar seguridad privada 0:43

(CNN) -- La batalla de años del príncipe Harry contra los medios de comunicación sensacionalistas de Gran Bretaña alcanzará esta semana su etapa más dramática, hasta ahora, cuando Harry se prepara para enfrentar preguntas en un tribunal de Londres como parte de su caso contra un importante editor de periódicos.

La última vista del caso del duque de Sussex contra Mirror Group Newspapers (MGN) comenzó este lunes en el Tribunal Superior. Harry declarará en persona este martes, según informó su abogado al tribunal.

La comparecencia de un miembro de la realeza británica en un estrado será un acontecimiento excepcionalmente raro. Pero Harry lleva mucho tiempo arremetiendo contra las tácticas de los medios sensacionalistas a la hora de cubrir su vida, y ahora tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos, bajo juramento, durante el interrogatorio de los abogados de MGN.

Es probable que sea una comparecencia tensa y decisiva para el duque, ya que está forjando su propio camino, lejos del resto de la familia real.

Esto es lo que debes saber sobre el juicio.

publicidad

¿De qué trata el caso?

El duque de Sussex y otros tres demandantes que representan a decenas de famosos han demandado a MGN, acusando a sus medios de obtener información privada mediante pirateo telefónico y otros medios ilícitos, incluidos investigadores privados, entre 1991 y 2011.

El juicio comenzó el 10 de mayo y se espera que dure siete semanas.

MGN refuta la mayoría de las acusaciones, alegando en sus escritos judiciales que algunas demandas se han presentado demasiado tarde y que en los cuatro casos no hay pruebas suficientes de pirateo telefónico.

En los documentos judiciales, publicados el mes pasado, el editor se disculpó por un caso de recopilación ilegal de información hace casi 20 años. En 2004, el Sunday People, un tabloide propiedad del mismo grupo, pagó 75 libras (US$ 95) a un investigador privado para que recabara información sobre el duque de Sussex mientras se encontraba en un club nocturno de Londres.

El abogado de Harry, David Sherborne, ha dicho que su demanda contra MGN, que cubre incidencias desde 1995 hasta 2011, es "significativa no solo en términos de periodo, sino en el rango de actividad que cubre".

Harry fue sometido a los "métodos más intrusivos para obtener información personal", dijo Sherborne, argumentando que "nadie debería ser sometido a eso". Los "métodos ilegales" eran "habituales y generalizados" entre los periodistas, añadió Sherborne.

El príncipe Harry asiste a la Corte Suprema de Londres 0:42

¿Qué dirá el príncipe Harry?

Cuando Harry entre en el estrado, este martes, le espera un duro interrogatorio por parte de los abogados del editor.

El príncipe alega que unos 140 artículos publicados en cabeceras pertenecientes al grupo contenían información obtenida mediante métodos ilegales, y 33 de esos artículos han sido seleccionados para ser considerados en el juicio, según la agencia de noticias PA Media.

Es probable que los detalles de esos artículos sean analizados en profundidad.

Y aunque es la primera vez que Harry comparece en un juicio contra los medios de comunicación británicos, puede que no sea la última.

El caso contra MGN es una de las varias demandas presentadas por Harry y su esposa, Meghan, en su larga batalla contra los tabloides británicos, a los que han acusado de violación de la intimidad y de publicar historias falsas.

La pareja ha presentado al menos siete demandas contra organizaciones de medios británicas y estadounidenses desde 2019, incluido News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, según Reuters. NGN publica The Sun y solía producir News of the World, que fue cerrado en 2011 por un escándalo de piratería telefónica.

En marzo, Harry compareció en una vista judicial en su caso contra Associated Newspapers Limited por acusaciones de recopilación ilegal de información, que ese grupo ha negado.

¿Cómo afectará esto a la realeza?

La comparecencia de Harry ante el tribunal es extremadamente infrecuente. Se cree que es la primera vez que un miembro de la realeza británica comparece personalmente desde 2002, cuando la princesa Ana se declaró culpable después de que su perro mordiera a dos niños en un parque de Windsor, según PA Media.

Hace más de 130 años que un miembro de alto rango de la familia real no testificaba ante un tribunal, cuando Eduardo VII fue testigo en un juicio por calumnias sobre un juego de cartas en 1891, antes de convertirse en rey, informó Reuters.

Aún no está claro si el testimonio de Harry se referirá a otros miembros de la realeza o a sus relaciones con otros miembros de la familia. Pero su hermano y heredero al trono, el príncipe Guillermo, se ha visto implicado recientemente en otro de los casos de Harry.

Los documentos publicados en abril como parte de la demanda de Harry contra NGN alegan que el editor llegó en privado a un acuerdo no revelado con el príncipe William sobre las reclamaciones históricas de piratería telefónica. No está claro cómo el príncipe Harry es consciente del acuerdo de su hermano, pero en su respuesta judicial escribe que su información se basa en un documento redactado a través del cual se infiere que el príncipe Guillermo firmó en el acuerdo.

Funcionarios del Palacio de Kensington, que representa al príncipe William, dijeron a CNN que no hace comentarios sobre procedimientos legales. El Palacio de Buckingham reiteró esa misma postura. El príncipe Harry afirma que su difunta abuela, la reina Isabel II, estaba al tanto de las conversaciones para llegar a un acuerdo.

Está por ver si el caso de esta semana planteará preguntas similares a otros miembros de la familia real. Pero marca un momento decisivo en los esfuerzos de Harry contra los principales actores de los medios de comunicación británicos, y es probable que su aparición domine los titulares en los próximos días.

-- Hanna Ziady, Jessie Gretener, Niamh Kennedy y Sarah Dean, de CNN, han contribuido a este reportaje.