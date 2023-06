Jennifer López. (Crédito: X17Online)

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas.

(CNN Español) -- Los estamos viendo en todas partes y son sin duda “los" pantalones del verano. Se trata de los muy diferentes pantalones palazzo, cuya historia en la moda es tan fascinante como sus colores y diseños. Déjenme contarles.

En hindi le llaman patanda y son parte de ciertos estilos de ropa que llevan hombres y mujeres en la India. Y en Italia --donde se lanzaron con el nombre palazzo-- son una pieza de ropa glamorosa, de gran impacto y siempre llamativa. Y su forma --con un tope estrecho y una base ancha, de corte holgado-- ¡es parecida a los grandes y cómodos palacios! Y con la cintura marcada --y las piernas anchas y cómodas-- son frescos e ideales para el verano. Y a muchas personas que los saben llevar les favorecen mucho.

Ahora, ¡ojo! Y esto es MUY importante: si va a comprarse unos lindos palazzo sea muy consciente de su proporción. Carolina Herrera siempre me ha insistido en que debemos llevar ropa “proporcionada a nuestra estatura, nuestro peso y nuestra silueta”. Y con los palazzo, también cuida tener una buena postura. ¡Todo esto es la clave para lucir bien y no estar “ahogados por cortes equivocados y metros y metros de tela”! Busque modelos de palazzo de un largo correcto (para que no vaya a barrer los pisos) y un ancho moderado, para no lucir exagerada o incómoda. ¡Y lo mismo aplica a los hombres que quieran lucirlos!

¿Dónde se originaron?

La historia de la moda explica que los palazzo se inspiraron en la moda asiática de años atrás, cuando en la China antigua, y otros países asiáticos, a la nobleza de la época le gustaba usar pantalones anchos de seda. ¡Solo hace falta recordar los pantalones de Yul Brynner en el bello film "The King and I"!

Después, la muy vanguardista Coco Chanel los lanzó en los años 20 y aquello fue un escándalo que sorprendió a todos. Y poco después vimos actrices muy modernas --como Katharine Hepburn en los años 30-- que los llevaban. Décadas más tarde, en los 60 y 70 hicieron furor en Italia, con diseños fabulosos de Pucci, Galitzine y Missoni. ¡Y es increíble como las bellas vidrieras de Milán y Florencia los exhiben ahora en 2023!

Curiosamente, cuando en los años 60 y 70 muchos restaurantes de lujo no permitían entrar a mujeres usando pantalones (como le ocurrió en La Cote Basque de Nueva York a Jacqueline Kennedy), los palazzo fueron rescatados del olvido y de pronto solucionaban ese problema. Al ser tan anchos y fluidos parecían faldas o vestidos largos, y así eludían las absurdas reglas de vestir.

Y a fines de los 60 y 70 la revolución de la moda londinense de Carnaby Street trajo más cambios aún, con los famosos “bell bottoms” acampanados para hombres y mujeres, que se han vuelto a usar hoy en día.

Balmain ya relanzó palazzos en 2016, igual que Versace, ¡y hasta el famoso y muy clásico Giorgio Armani ha creado en 2023 sus icónicos “power suits” --o trajes poderosos-- con pantalones divinos, anchos, fluidos y muy elegantes, inspirados en los palazzo del ayer!

Siempre se los decimos. La moda va y viene, pero nunca desaparece.