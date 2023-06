Exclusivo: Donald Trump admite en una grabación que no desclasificó "información secreta"

Lo que debes saber de los cargos federales que enfrenta Trump 5:04

(CNN) -- El expresidente Donald Trump reconoció en una grabación de una reunión de 2021 que había retenido información militar “secreta” que no había desclasificado, según una transcripción del audio obtenida por CNN.

“Como presidente, podría haber desclasificado, pero ahora no puedo”, dice Trump, según la transcripción.

CNN obtuvo la transcripción de una parte de la reunión en la que Trump discute un documento clasificado del Pentágono sobre atacar a Irán. En la grabación de audio, que CNN informó anteriormente que los fiscales obtuvieron, Trump dice que no desclasificó el documento al que hace referencia, según la transcripción.

Trump fue acusado este jueves de siete cargos en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el mal manejo de documentos clasificados. Los detalles de la acusación no se han hecho públicos, por lo que se desconoce si alguno de los siete cargos se refiere a la reunión registrada de 2021. Aún así, la cinta es significativa porque muestra que Trump tenía entendido que los registros que tenía con él en Mar-a-Lago después de que dejó la Casa Blanca permanecieron clasificados.

Públicamente, Trump ha afirmado que todos los documentos que llevó consigo a su residencia en Florida están desclasificados, mientras critica la investigación del fiscal especial como una cacería de brujas política que intenta interferir con su campaña presidencial de 2024.

CNN informó por primera vez la semana pasada que los fiscales habían obtenido la grabación de audio de la reunión de Trump de 2021 en su centro turístico de Bedminster, Nueva Jersey, con dos personas trabajando en la autobiografía del exjefe de gabinete de Trump Mark Meadows así como ayudantes empleados por el ex presidente, incluida la especialista en comunicaciones Margo Martin.

La transcripción de la grabación de audio sugiere que Trump muestra el documento que está discutiendo a los que están en la sala. Varias fuentes le dijeron a CNN que la grabación captura el sonido del crujido del papel, como si Trump estuviera agitando el documento, aunque no está claro si era el documento real de Irán.

"Secreta. Esta es información secreta. Mira, mira esto”, dice Trump en un momento, según la transcripción. “Esto fue hecho por los militares y me lo dieron”.

Trump se quejó en la reunión sobre el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley. La reunión ocurrió poco después de que The New Yorker publicara una historia de Susan Glasser que detalla cómo, en los últimos días de la presidencia de Trump, Milley instruyó al Estado Mayor Conjunto para asegurarse de que el expresidente no emitiera órdenes ilegales y que fuera informado si había alguna preocupación.

Así reaccionó Trump tras acusación por manejo de documentos clasificados 0:55

“Bueno, con Milley...eh, déjame ver eso, te mostraré un ejemplo. Dijo que quería atacar a Irán. ¿No es increíble? Tengo una gran pila de papeles, esto acaba de surgir. Mira. Este era él”, dice Trump, según la transcripción. “Me presentaron esto, esto es extraoficial, pero, me presentaron esto. Este era él. Este era el Departamento de Defensa y él. Miramos algunos. Este era él. Esto no fue hecho por mí, fue él”.

Trump continúa diciendo: "Todo tipo de cosas: páginas largas, mira. Espera un minuto, vamos a ver aquí. Acabo de encontrar, ¿no es increíble? Esto gana totalmente mi caso, ya sabes. Excepto que es como, altamente confidencial. Secreto. Esta es información secreta. Mira, mira esto".

"Secreto" y "confidencial" son dos niveles de clasificación para documentos gubernamentales confidenciales.

En marzo, los fiscales citaron a Trump por el documento al que se hace referencia en la grabación de 2021. Los abogados de Trump proporcionaron algunos documentos relacionados con Irán y Milley en respuesta a la citación, pero no pudieron encontrar el documento en sí.

Los fiscales federales investigan a Trump por el mal manejo de documentos clasificados llevados a Mar-a-Lago y la obstrucción de la investigación. El abogado de Trump dijo que el expresidente recibió una citación del Departamento de Justicia para comparecer ante un tribunal el martes en el sur de Florida.

La investigación de Mar-a-Lago es una de las dos dirigidas por Smith, quien fue nombrado abogado especial en noviembre por el Fiscal General Merrick Garland. La investigación de Smith sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 aún está en curso.