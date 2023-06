Los Denver Nuggets ganan el primer título de la NBA en la historia de la franquicia

(CNN) -- Los Denver Nuggets son campeones de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia tras derrotar este lunes a los Miami Heat por 94-89 en el quinto partido de las finales de la NBA.

La superestrella de los Nuggets, Nikola Jokic, anotó 28 puntos con 12 de 16 en tiros de campo, además de 16 rebotes, y fue nombrado MVP [Jugador Más Valioso] de las finales de la NBA. El pívot serbio es el primer pívot que gana el MVP de las finales de la NBA desde Shaquille O'Neal en 2002.

"No estamos ganando para nosotros, estamos ganando para la persona que tenemos al lado y por eso [significa] aún más", dijo Jokic tras ser nombrado MVP sobre lo que significaba para él el campeonato.

Tras los problemas iniciales de tiro, los Heat convirtieron una desventaja de ocho puntos en el primer cuarto en una ventaja de 10 puntos en el segundo. Liderados por los 18 puntos del pívot de Miami Bam Adebayo en la primera mitad, los Heat cerraron los dos primeros cuartos con una ventaja de siete puntos sobre los Nuggets (51-44).

Denver, que falló 20 de sus primeros 22 intentos de triples, se reagrupó en la segunda parte y superó a los Heat por 26-20 en el tercer cuarto para recortar la desventaja a 71-70 de cara al cuarto.

En el último cuarto, en el que los Nuggets llegaron a ir ganando por siete puntos, Jimmy Butler orquestó una racha de 8-0 para los Heat, que se pusieron 87-86 y recuperaron momentáneamente la ventaja.

El banquillo de Denver respondería anotando los últimos seis puntos del partido, mientras sofocaba la ofensiva de los Heat.

Faltando 15 segundos para el final y con los Heat perdiendo por tres puntos, Butler falló un triple que podría empatar el partido. El alero de los Nuggets Bruce Brown cogió el rebote defensivo del fallo de Butler y, tras recibir una falta, anotó dos tiros libres para ampliar la ventaja de Denver y conseguir la victoria final y el 4-1 en la serie.

El jugador de los Nuggets Jamal Murray terminó con 14 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, mientras que Michael Porter Jr. añadió 16 puntos y 13 rebotes.

"Todo el trabajo duro, todo el sacrificio, toda la dedicación, todo culminó con nosotros ganando un campeonato", dijo el entrenador de los Denver Nuggets, Michael Malone, en la retransmisión de la ABC tras la victoria. "Pero tengo noticias para todos ahí fuera: No estamos satisfechos con uno. Queremos más. Queremos más".

La ciudad de Denver celebrará un desfile por el campeonato de los Nuggets este jueves 15 de junio.

En la 47ª temporada de la franquicia en la NBA, los Nuggets llegaron a los playoffs como cabezas de serie número 1 de la Conferencia Oeste tras terminar con un récord de 53-29 en la temporada regular. La dominante carrera de Denver hacia el título comenzó con una victoria por 4-1 sobre los Minnesota Timberwolves en la primera ronda.

El mayor desafío de los Nuggets llegó contra los Phoenix Suns en las semifinales de la Conferencia Oeste, donde Jokic saltó a los titulares tras un incidente en la banda con el propietario de los Suns, Mat Ishbia, en el cuarto partido de esa serie. Sin embargo, el serbio acalló el ruido con un triple-doble de 32 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes en el sexto partido, que cerró la serie y dio el pase a las finales de Conferencia del Oeste.

Antes de esta temporada, Denver había llegado a las finales de Conferencia cuatro veces en la historia de la franquicia (1978, 1985, 2009, 2020), perdiendo ante Los Ángeles Lakers en cada ocasión.

Sin embargo, los Nuggets superaron sus problemas de postemporada contra los Lakers, barriendo a los 17 veces campeones en cuatro partidos para llegar a las finales de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia.

En el centro del dominio de los Nuggets en la postemporada estuvo nada menos que el dos veces MVP Jokic, que grabó su nombre en los libros de historia por el camino. El jugador de 28 años logró un total de diez triples-dobles y superó a Wilt Chamberlain (7) como máximo anotador de todos los tiempos en una sola eliminatoria de playoffs. También terminó la postemporada como el primer jugador en la historia de la NBA en liderar a todos los jugadores en puntos, rebotes y asistencias en una sola postemporada, según ESPN Stats & Info.

Por su parte, Miami entró en la postemporada como cabeza de serie número 8, después de asegurarse un puesto en los playoffs, y la improbable clasificación para las finales, a través de los partidos de repesca de la NBA. Mientras buscaba el cuarto campeonato de la franquicia, Miami entró en la serie buscando convertirse en el primer cabeza de serie nº 8 en ganar un título de la NBA desde que comenzó el formato de playoffs de 16 equipos hace 39 años.

Personalidades políticas y otras franquicias deportivas de la ciudad de Denver felicitaron en redes sociales a los Denver Nuggets por su triunfo.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, escribió en Twitter: "¡Felicidades a los Denver @Nuggets y al extraordinario MVP de las finales Nikola Jokić por traer a casa el primer Campeonato de la NBA de la franquicia!".

Congrats to the Denver @Nuggets and the remarkable finals MVP Nikola Jokić for bringing home the franchise’s first NBA Championship!

— Barack Obama (@BarackObama) June 13, 2023