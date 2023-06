40 días en la selva, un "milagroso" rescate y el perro rescatista aún desaparecido: así fue el drama de los niños desaparecidos en la selva colombiana

Esto hicieron los niños en la selva colombiana para mantener con vida a bebé 1:08

(CNN Español) -- Un rescate "milagroso". Así fue calificado por muchos el hallazgo de cuatro niños indígenas que durante 40 días estuvieron perdidos en la espesa selva colombiana esperando a ser rescatados. Y lo milagroso no fue solamente su sobrevivencia en la selva, sino el haber sobrevivido a las circunstancias que los llevaron allí: un fatal accidente aéreo en el que fallecieron tres adultos que los acompañaban.

Estos niños, que tuvieron en vilo al país durante más de un mes, sobrevivieron por su conexión con la selva, dijo a periodistas en Bogotá Manuel Ranoque, padre de los menores, al ser rescatados.

Un rescate "milagroso"

La desaparición de los niños en la profundidad de la selva impulsó una operación de búsqueda masiva dirigida por militares, que involucró a más de 100 soldados de las fuerzas especiales colombianas y más de 70 exploradores indígenas que revisaron el área.

La selva donde buscaban a los niños está entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, el límite entre la región de la Amazonia, en Colombia, una vasta zona selvática, y los Llanos Orientales, territorios de poca población, difícil acceso, donde históricamente ha habido presencia de grupos insurgentes.

Durante días de búsqueda, que incluyeron el envío de Kits de supervivencia desde el aire, y mensajes de voz de la abuela de los niños desde el aire, la búsqueda solo arrojó algunas pistas, incluidas huellas, un pañal sucio y una botella. Los miembros de la familia dijeron que la hija mayor tenía algo de experiencia en el bosque, pero las esperanzas se desvanecieron a medida que pasaban las semanas.

publicidad

¿Quiénes son los niños rescatados de la Amazonia colombiana? 6:35

Pero luego, el milagro ocurrió: Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, que cumplió 5 años en la selva, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, que también cumplió un año en la selva, aparecieron con vida.

"¡Una alegría para todo el país!", tuiteó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Al celebrar el rescate de los niños, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, destacó como un "milagro" haber encontrado con vida a estos niños.

"Queremos compartir la felicidad de todo el pueblo colombiano con este verdadero milagro", dijo Velásquez a periodistas al confirmar el rescate de los niños.

El llanto de uno de los niños fue clave para la ubicación de los menores que estaban desaparecidos desde el 1 de mayo, dijo a CNN Lucho Acosta, coordinador de los scouts indígenas en la región amazónica colombiana.

“Estaban muy débiles, los pudimos encontrar escuchando el llanto del menor, pero estaban muy cansados, ya no se movían, como en las primeras semanas”, dijo Acosta a CNN.

Si bien, según los rescatistas, estaban a una distancia "muy corta" del lugar del accidente, en terreno de la selva eso puede marcar la diferencia, dijo Acosta.

“El lugar donde los encontramos está a unas tres horas del lugar del accidente, caminando por la selva. Es una distancia muy corta, pero en el terreno de la selva se tarda mucho en moverse”, explicó Acosta.

El ministro de Defensa agradeció a las comunidades indígenas su apoyo en el rescate, pues fue gracias a “su conocimiento, sabiduría y el dominio del territorio” que lograron el rescate.

"A las comunidades indígenas Siona y Araracuara, a las que también agradecemos, todo el país, con nuestras Fuerzas Militares. Compartimos, esta alegría de hoy. Los menores fueron encontrados en condiciones, naturalmente, lo que significa después de 40 días en la selva", destacó Velásquez.

"Un ejemplo de supervivencia"

Al informar sobre su hallazgo, el presidente Petro dijo que los niños estaban solos cuando los encontraron y que su "ejemplo de supervivencia quedará para la historia".

"Se defendieron solos. Es su aprendizaje en las familias indígenas, su aprendizaje de vivir en la selva lo que los ha salvado", señaló Petro.

Narciso Mucutuy, uno de los abuelos de los cuatro niños, relató que la niña mayor, Lesly, le contó que permanecieron cuatro días alrededor de los escombros de la avioneta accidentada pero que al ver que nadie venía a rescatarlos decidieron adentrarse en la selva.

Se "quedaron cuatro días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlos. Pero al ver que ya cuatro días pasaron ahí cogieron para el monte. Pero ella decía que no sabía para dónde iba a salir", dijo el abuelo.

Niños rescatados en la selva de Colombia están en buenas condiciones de salud 2:32

Leslie, de 13 años, fue quien rescató a su pequeña hermana menor de entre los escombros, dijo este lunes su abuelo, reportó Reuters.

El ministro de Defensa de Colombia reconoció su valentía y dijo que fue gracias a su valor que sus hermanitos pudieron sobrevivir.

"A Leslie tenemos que reconocerle no solo su valor, sino también su liderazgo, porque podríamos decir que fue por ella que los tres hermanitos pudieron sobrevivir a su lado", dijo Velásquez a periodistas en Bogotá el sábado.

Manuel Ranoque, el padre de los cuatro niños indígenas rescatados en la selva colombiana, dijo que atribuía la supervivencia de sus hijos en la selva amazónica a sus raíces y a su conexión con la naturaleza.

"Somos indígenas... Creo en la selva, que es nuestra madre, y por eso siempre he mantenido la fe, y diría que tanto la selva como la naturaleza nunca me han traicionado", dijo Ranoque a los periodistas a las puertas del Hospital Militar Central.

Durante sus días en la selva, los niños comieron "tres kilogramos de fariña", una harina de yuca gruesa comúnmente utilizada por las tribus indígenas de la región amazónica, dijo el portavoz de las fuerzas especiales militares de Colombia. Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

"Días después del accidente, comieron la fariña que habían llevado allí... pero (finalmente) se quedaron sin comida y decidieron buscar un lugar donde pudieran seguir con vida", dijo Sánchez Suárez.

"Sus orígenes indígenas les permitieron adquirir una cierta inmunidad contra las enfermedades de la selva y el hecho de tener conocimientos de la propia selva -saber qué comer y qué no-, así como encontrar agua, les mantuvo con vida, lo que no habría sido posible (si) no estuvieran acostumbrados a ese tipo de entorno hostil".

El estado de salud de los niños

El ministro de Defensa dijo este fin de semana que los niños rescatados se encuentran fuera de peligro. Tras su hallazgo fueron trasladados al Hospital Militar Central en Bogotá donde reciben atención médica y psicológica.

“De acuerdo con los informes médicos, están fuera de peligro, lo que se requiere es estabilizarlos”, dijo Velásquez a periodistas en Bogotá el fin de semana.

El mayor general Carlos Rincón Arango, director del Hospital Militar, dijo que tras una valoración "inicial multidisciplinaria” los cuatro niños están en “condiciones clínicas aceptables” y que no se encontraron patologías, aunque se espera un seguimiento médico de entre dos y tres semanas.

Aún falta Wilson, el perro rescatista

Wilson sigue perdido: niños estuvieron con él en la selva y lo dibujan 0:55

Si bien el hallazgo con vida de los cuatro niños trajo tranquilidad a sus familiares y a toda la población, no todo es alegría: aún no hay novedades de Wilson, el perro que ayudó en la búsqueda de los menores.

Wilson, un pastor belga de seis años, era parte del operativo de rescate de los niños. Se cree que pudo haber acompañado a los niños en algún momento del tiempo que pasaron perdidos en la selva.

Este sábado, las Fuerzas Militares informaron que sigue la búsqueda de Wilson. "Jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate", tuitearon, junto con una imagen del perro.

La odisea de estos tres niños empezó el pasado 1 de mayo, cuando un avión Cessna en el que viajaban se accidentó en la Amazonía Colombiana. En ese accidente murieron tres personas: uno de ellas fue la mamá de los niños; otro, un miembro de una comunidad indígena, y el piloto del avión. Los tres cadáveres fueron sacados de la selva en helicóptero tras una difícil evacuación, dijo a periodistas a mediados de mayo, Sergio París, director general de la Aeronáutica Civil de Colombia.

-- Con información de Fernando Ramos de CNN en Español, Stefano Pozzebon y Mitchell McCluskey Sahar Akbarzai, Heather, Caitlin Hu, Hira Humayun, Karol Suarez, Chris Lau, Rafael Romo, Sebastián Jiménez y Kiarinna Parisi, de CNN.