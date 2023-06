Jokic y su particular forma de recibir el MVP de la NBA 1:09

(CNN) -- La mayoría de la gente, después de ganar el trofeo al jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de las Finales de la NBA, no lo perdería de vista. Pero Nikola Jokic no es la mayoría de la gente, y la estrella de los Nuggets de Denver parecía haber extraviado su premio.



Tras dominar en la victoria por 4-1 de los Nuggets sobre los Heat de Miami en las Finales de la NBA, Jokic recogió merecidamente el galardón que se otorga al mejor jugador de toda la serie.

El serbio promedió la increíble cifra de 30,2 puntos, 14 rebotes, 7,2 asistencias y 1,4 robos de balón, mientras continuaba con su imperiosa forma de postemporada contra los Heat.

Sin embargo, Jokic reveló en una entrevista con Malika Andrews, de ESPN, al día siguiente de concluir las Finales que no tardó en extraviar el Premio Bill Russell de las Finales de la NBA.

Cuando el dos veces MVP se presentó a la entrevista sin el codiciado premio, Andrews interrogó a Jokic sobre el paradero del trofeo.

"La verdad es que no lo sé", explicó Jokic. "Lo dejé en la habitación [del director de Equipamiento, Sparky Gonzales] y ya no está allí. Así que no lo sé. Pero espero que pueda llegar a mi casa".

Andrews tuiteó más tarde que, afortunadamente, el trofeo estaba en buenas manos y listo para el desfile de Denver.

Los aficionados de la NBA se han acostumbrado a la actitud despreocupada del serbio a lo largo de su estancia en la liga.

La actitud relajada de Jokic hacia el baloncesto fue aún más evidente cuando se le preguntó si puede mejorar más allá de su ya increíble nivel de habilidad.

"Creo que puedo ser mucho mejor. Pero hay que seguir sacrificándose. El baloncesto no es lo principal en mi vida. Es algo que se me da bien", añadió el pívot con indiferencia.

"No tenían fe en el gordo", añadió Jokic sobre su camino hacia el éxito. "Parece que salió bien. No apuestes contra el gordito".

Celebración de campeones

Justo después de ganar el Campeonato de la NBA, Lisa Salters, de ESPN, preguntó a Jokic qué se sentía al tener en sus manos el premio más codiciado del baloncesto.

Jokic respondió con: "Es bueno, es bueno. El trabajo está hecho, ya podemos irnos a casa". El deseo del jugador, de 28 años, de irse a casa también se repitió en la conferencia posterior al partido cuando se le preguntó por el desfile.

"No. Necesito irme a casa", fue la respuesta inmediata de la superestrella al escuchar que el desfile comenzaría este jueves.

Sin embargo, parece que las celebraciones serán igual de discretas en su país natal, Serbia.

"No quiero nada grande, solo quiero relajarme y volver a casa, estar con mis amigos y mi familia y disfrutar del momento", dijo el cinco veces All-Star a Andrews.

La celebración del campeonato de los Nuggets de Denver comienza con un rally a las 11:00 a.m., hora de Miami, antes de que comience el evento principal a las 12 p.m. -hora de Miami- en la Union Station de Denver.