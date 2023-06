(CNN) -- Las ciudades y los condados que rodean la ciudad de Perryton, en Texas, empezaron a enviar ayuda después de que un tornado azotara el área la tarde de este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo confirmó que un tornado afectó la ciudad. Las imágenes de daños extensos han comenzado a circular en las redes sociales.

Keith Shadden, director de emergencias del condado de Beaver en Oklahoma, dijo a CNN que enviaron unidades de bomberos, fuerzas de seguridad y servicios médicos de urgencia. También que tienen la intención de enviar una segunda ronda de ayuda, pero que actualmente están esperando a que el tiempo mejore en el condado.

Por su parte, la ciudad de Stinnett, Texas, a unos 90 kilómetros de Perryton, envió personal y equipos de emergencia, y la Oficina del Sheriff del Condado de Hutchinson publicó en Facebook que también están ayudando con las operaciones de rescate y emergencia luego del “tornado devastador”.

El Departamento de Policía de Borger dijo que también tiene agentes que se dirigen a Perryton. La ciudad está ubicada aproximadamente a una hora al sur de Perryton.

CNN se ha comunicado con los funcionarios locales para obtener más información.

Los meteorólogos habían advertido que este jueves se esperaban malas condiciones meteorológicas, capaces de producir ráfagas de viento de hasta 145 km/h, granizo de hasta 12 centímetros de diámetro y tornados.

La más reciente ronda de mal tiempo ocurre después de más de 300 tormentas registradas este miércoles, lo que continuó una larga racha de condiciones difíciles.

La zona amenazada este jueves abarca una amplia franja desde Colorado hasta Carolina del Sur, con el mayor potencial en partes de Oklahoma, Kansas y Texas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) estableció un nivel 4 de 5 de riesgo moderado de tiempo severo para el área, que incluye Oklahoma City y Norman, Oklahoma.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió dos avisos de tornado para el oeste y centro de Oklahoma y partes del noroeste, norte y centro de Texas. Las advertencias incluyen el área del Metroplex de Dallas-Fort Worth y Oklahoma City y ambos permanecen vigentes hasta las 10 p.m., hora local.

"Se espera un desarrollo intenso de supercélulas esta tarde desde el este de Texas hacia el oeste de Oklahoma y el noroeste de Texas, y las tormentas se extenderán hacia el este hasta el final de la tarde", dijo el SPC. "Las supercélulas iniciales, más discretas, serán capaces de producir granizo gigante y algunos tornados. El crecimiento a gran escala en un racimo o dos es posible esta noche, con una creciente amenaza de intensos vientos de salida de 129-145 km/h".

El granizo extremadamente grande es otra amenaza.

"Prepárate para granizo de hasta el tamaño de pelotas de béisbol y vientos de hasta 129 km/h (80 mph) con las tormentas más fuertes, así como un riesgo medio de tornados", advirtió la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Norman.

⚠️ SIGNIFICANT SEVERE WEATHER EXPECTED THURSDAY AFTERNOON AND EVENING ⚠️

Ingredients will be in place for large hail up to baseball size, wind gusts near or exceeding 80 mph, and the potential for a few tornadoes. Please stay weather aware later today! #okwx #texomawx #txwx pic.twitter.com/0ys2c4aNcJ

— NWS Norman (@NWSNorman) June 15, 2023