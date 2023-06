Harrison Ford sentado junto a Lukas Haas en "Witness" (1985) Crédito: Paramount Pictures/Producción Edward S. Feldman

Nota del editor: David Allan es el director editorial de CNN Features. Las opiniones presentadas en esta nota le pertenecen exclusivamente a su autor.

(CNN) -- En la película de 1986 "The Mosquito Coast", Harrison Ford interpreta a Allie Fox, un marido y padre que traslada a su familia a Centroamérica, donde organiza a los lugareños para que cumplan sus órdenes mientras los convence de que es por su propio beneficio.



"Tu padre es un gran hombre", le dice un anciano al hijo de Fox, Charlie, interpretado por River Phoenix. "También es mi padre. Todos somos sus hijos".

Olvídate de Tom Hanks. Harrison Ford es el verdadero padre de Estados Unidos. Sus personajes tienen un toque más auténtico, más defectos y a veces están más interesados en la carrera que en la familia. Ford ha participado en más de 70 películas con las que ha ganado más de US$ 9.000 millones. Es un protagonista entre los protagonistas.

Y toda mi vida he buscado figuras paternas. Criado por una madre soltera después de que mis padres se divorciaran cuando yo era un niño pequeño, de niño buscaba padres suplentes para complementar a mi verdadero padre del fin de semana. Los encontré en profesores, entrenadores, vecinos y estrellas de cine y televisión. Pero hubo un actor que me acompañó toda la vida.

Encarnando a personajes míticos, geniales, divertidos, valientes, leales, guapos, inteligentes, aventureros y, en ocasiones, amables, Ford ha interpretado papeles (algunos recurrentes) que me han ofrecido siempre una figura paterna a la que admirar.

publicidad

Este Día del Padre es el primero desde que falleció mi verdadero padre y agradezco que, con el estreno de una nueva película a finales de este mes, Indiana Jones acuda, una vez más, al rescate para ayudar a llenar el vacío emocional. Indy es uno de los seis papeles de Ford que imprimieron colectivamente su arquetipo paterno en nuestra conciencia cultural.

Mi figura paterna amalgamada era arqueólogo, policía, inventor, abogado, analista de la CIA y vaquero espacial. Y mi padre de película podía darle una paliza a tu padre.

No sabemos mucho sobre cómo es el actor como padre en la vida real, aunque recientemente habló de cómo el éxito de su carrera le impidió estar tan disponible como habría querido para sus propios hijos. Pero para los niños del público, los famosos personajes de Ford encarnaban a menudo una figura paterna dentro de una narrativa de redención.

He aquí algunas de las formas en que los papeles paternales de Harrison Ford nos han marcado a mis hermanos de la Generación X y a mí en los últimos 50 años.

Indiana Jones, el padre genial

No importa si "The Dial of Destiny", la nueva entrega de la franquicia Indy, es genial o simplemente es para pasar un rato divertido. En cualquier caso, Henry Jones Jr. perdurará como icono cultural, sobre todo para los que éramos niños cuando Indy dio su primer golpe con un látigo.

Las conexiones del personaje con la paternidad surgen poco a poco. En la segunda película, "The Temple of Doom" (1984), Indy hace un trabajo heroico, aunque desigual, cuidando de un niño a su servicio, Short Round (interpretado inolvidablemente por Ke Huy Quan). En la cuarta, "The Kingdom of the Crystal Skull" (2008), Jones se reconcilia con un hijo distanciado que tuvo con Marion, su interés amoroso desde la primera, "Raiders of the Lost Ark" (1981).

Y en la última aventura, rescata del peligro a su ahijada (interpretada por Phoebe Waller-Bridge). A medida que vamos conociendo más de él, descubrimos que la fama, la gloria y las antigüedades no son las únicas cosas que le importan al arqueólogo más famoso del mundo.

Allie Fox, el padre fatídico

En la adaptación de la novela de 1981 de Paul Theroux "The Mosquito Coast", el personaje de Ford, Allie Fox, es descrito por su jefe (en la película) como "el hombre más odioso que he conocido" y "el peor tipo de dolor de cuello: un sabelotodo que a veces tiene razón". Fox es un inventor narcisista, aunque brillante, que arriesga la vida de su esposa, interpretada por Helen Mirren, y de sus hijos cuando los lleva al litoral de Honduras. Su familia lo admira y teme a partes iguales.

Como padre, Fox puede ser cruel a veces, pero siempre está enseñando y fomentando el crecimiento personal de sus hijos. Lo hace de forma equivocada, pero cree que es su deber de padre. Lo convincente de la interpretación de Ford es que, incluso cuando Fox va demasiado lejos, lo sigues apoyando.

En general, admiré al personaje de Ford y la sabiduría que imparte, sobre todo porque no tuve que soportar personalmente sus peligrosos caprichos.

John Book, el padre que siempre está cerca

Ford no interpreta a un padre en "Witness" (1985), pero aun así ejemplifica las virtudes paternales en su interpretación de un detective de la policía de Filadelfia que va más allá de su deber para proteger a un niño de ocho años testigo de un asesinato.

Book arriesga su propia vida e incluso mata a otros para mantener a salvo al niño huérfano de padre. Las escenas de Ford con el joven Lukas Haas son tiernas y están marcadas por una conexión real entre ambos. Book también se gana el afecto de la madre del chico, interpretada por Kelly McGillis.

Cuando era niño y vivía con una madre soltera, anhelaba un John Book que me enseñara algo del mundo exterior y me respaldara cuando las cosas se ponían difíciles.

Jack Ryan, el padre héroe

Ford protagonizó dos adaptaciones de novelas de Tom Clancy. Y aunque las tramas se centraban en amenazas geopolíticas, proteger a su familia era el subtema del personaje de Ryan, sobre todo en "Patriot Games", cuando los terroristas atacan directamente a su mujer y a su hija. El Ryan de Ford es inteligente, valiente y un poco vulnerable. Salva a Estados Unidos y a su familia.

Para mí, Ryan parecía el tipo de figura paterna más asequible, uno que viajaba mucho por trabajo pero que estaba ahí cuando más importaba.

Han Solo, el adorable padre canalla

En la trilogía original de "Star Wars", con la que creció la generación X, no sabíamos que nuestro pirata espacial favorito acabaría siendo padre. Y cuando lo hizo en las secuelas, para muchos de nosotros coincidió con nuestra propia paternidad.

Amamos a Solo por su lealtad y su encanto. Puede que Luke sea el que emprende el viaje del héroe en las tres primeras películas, pero es Solo quien parece haber llegado ya. Y es con este papel, visto por primera vez a una edad tan temprana, con el que empecé a fantasear sobre Ford sustituyendo a mi propio padre, quizá en parte porque tenían algunas similitudes físicas.

El desenlace de Solo en "The Force Awakens", en el que muere mientras intenta hacer las paces con su hijo rebelde, es una despedida conmovedora y apropiada para uno de los papeles más populares de la historia del cine.

Henry Turner, el padre accidentalmente empático

"Regarding Henry", escrita por J.J. Abrams y dirigida por Mike Nichols, no ha resistido el paso del tiempo como otros papeles de Ford, pero su interpretación en esta película de 1991 es una de las más emotivas. Da un giro dramático y pasa de ser un padre frío y distante a uno cariñoso y plenamente presente.

Resulta problemático que el viaje se deba a un tiroteo que le deja con graves daños cerebrales, pero en lo que respecta al desarrollo del personaje, apoyamos a Henry porque ya no es el abogado éticamente gris e imbécil del principio de la película. Con su carrera acabada por su lesión, Henry se centra en ser mejor persona y un marido y padre más cariñoso. Las escenas con su hija, interpretada por Kamian Allen, son desgarradoramente dulces.

Si hay un tema recurrente en muchos de estos relatos de paternidad a lo largo de la carrera de Ford, es el de la redención. Cuando conocemos a sus personajes por primera vez, a menudo se preocupan por una cosa, ellos mismos, y luego el amor los ablanda o les recuerda lo que es más importante.

Esta evolución resuena con fuerza para muchos de mi generación, marcada por el divorcio y la independencia. Ver esta evolución del padre estadounidense en la pantalla nos recuerda quiénes éramos de niños y cómo queremos ser como padres.

Aunque nuestros padres en la vida real no estuvieran tanto como queríamos, o no fueran tan geniales, valientes, inteligentes y aventureros, siempre podíamos confiar en Han, Henry, Allie, Jack, John e Indiana para que vinieran al rescate.