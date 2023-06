"The Little Mermaid" recauda más de US$ 117 millones en EE.UU. 1:06

Nota del editor: Jeff Yang es director de investigación del Instituto para el Futuro y jefe de su Laboratorio de Inteligencia Digital. Colaborador frecuente de CNN Opinion, es coanfitrión del podcast "They Call Us Bruce" y es coautor del libro "RISE: A Pop History of Asian America from the Nineties to Now". Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lee más opiniones en CNN Español.

(CNN) -- Tuve la suerte de ver una proyección previa de la más reciente película animada de Pixar, "Elemental". Mi reacción inmediata —una que tuve que guardarme para mí durante meses— fue esta: acabo de ver la película animada más asiática-estadounidense que he visto en mi vida. Y eso es mucho decir, dado que “Elemental” existe en una realidad poblada en su totalidad por seres hechos de fuego, agua, aire y tierra, donde los términos “asiático” y “estadounidense” no tienen significado.

El carácter asiático-estadounidense de la película es metafórico. En la sociedad imaginaria intrincadamente tejida del director Peter Sohn, la gente del fuego cumple el papel asiático, sus rasgos reveladores, tropos y características resaltan lo mucho que sus creaciones combustibles fueron moldeadas por su identidad coreano-estadounidense y su experiencia personal.

“[Mis padres] fallecieron durante la realización de esta película. Pero fue mucho de lo que me enseñaron y sacrificaron”, dijo Sohn durante una conferencia de prensa. “Estoy agradecido por mis padres que vinieron de Corea a Nueva York a fines de la década de 1960. Mi padre abrió una tienda de comestibles y sus clientes provenían de diferentes orígenes. La compasión que mostró mi padre hacia diversas comunidades tuvo un impacto en mí que me hizo querer mostrarlo en la película”.

Al igual que muchos inmigrantes asiáticos, la gente de Sohn's Fire vive en un enclave urbano que es un imán para el turismo de otros residentes de Element City: un vecindario lleno de pequeños negocios que venden comida picante (literalmente demasiado caliente para que los "forasteros" la manejen) y recuerdos exóticos, cuyos letreros bilingües están impresos con la lengua universal de Element City y el nativo “Firish”.

Incluso la historia de la familia Lumen, expatriados de la lejana Tierra de Fuego que cruzaron un vasto océano en busca de prosperidad pero conformándose con una tenue supervivencia, resultará legiblemente familiar para cualquier asiático-estadounidense de segunda generación. Y para mí, como alguien cuya familia se dividió inadvertidamente en un par de facciones rebeldes debido a percances perdidos en la transliteración —la mitad del clan de mi padre terminó como "Youngs" y la mitad de nosotros como "Yangs"— la escena en la que un agente fronterizo casualmente cambia el nombre de los padres Lumen recién llegados después de no poder pronunciar sus originales me pegó justo en el corazón.

Eso es intencional, por supuesto. Esta película se centra en última instancia en los sentimientos, como muchas de las películas de Pixar, que han sido viralmente abreviadas como "los juguetes tienen sentimientos" ("Toy Story"), "los autos tienen sentimientos" ("Cars"), "los peces tienen sentimientos" (“Buscando a Nemo”), “los monstruos tienen sentimientos” (“Monsters, Inc.”), “los sentimientos tienen sentimientos” (“Inside Out”), y ahora, quizás, “los elementos tienen sentimientos”.

El problema aquí, sin embargo, es que los elementos en cuestión no dejarán que se muestren sus verdaderos sentimientos. Los padres de altas expectativas Bernie (Ronnie Del Carmen) y Cinder (Shila Ommi) aman mucho a su hija, pero solo pueden demostrar ese amor empujándola por el camino que le han trazado desde que nació.

La hija reprimida y ávida de aprobación Ember (Leah Lewis) es una prodigio artística pero entierra sus talentos creativos a favor de perseguir modestamente las expectativas de sus padres.

Este estancamiento intergeneracional, forjado a partir de la incapacidad de decir abiertamente lo que hay en el fondo, puede parecer familiar para el público asiático-estadounidense. Es posible que nuestra infancia no haya estado llena de abrazos y besos de nuestros padres, pero siempre había comida caliente y deliciosa apilada en nuestros platos como una muestra no verbal de cuidado y amor.

Mientras tanto, incluso cuando los hijos de segunda generación buscábamos la aprobación de nuestros padres, reprimíamos las formas en que teníamos la intención de decepcionarlos en última instancia a través de nuestros estilos de vida, parejas y carreras, a veces hasta que estas elecciones estallaban inevitablemente a la vista.

En "Elemental", se necesita el encuentro casual de Ember y el romance a fuego lento con un muchacho optimista de la gente del agua, Wade (Mamoudou Athie), para que ella encuentre la voz y el coraje para decirles a sus padres lo que realmente siente. El deseo de su corazón es perseguir sus sueños artísticos y hacerlo con Wade a su lado; ambos objetivos van en contra de las esperanzas de sus padres pero, en última instancia, llegan a aceptar sus objetivos y su elección de pareja (incluso si todavía piensan en él en secreto como alguien aburrido).

Naturalmente, al final gana el amor: el amor entre padres e hijos, y entre parejas que son polos opuestos pero que están destinadas a estar juntas. Todo es un poco fácil, pero aún así me reí y lloré y llamé a mis padres y a mi esposa inmediatamente después.

“Elemental” puede no ser una película perfecta, pero es perfecta para un momento en que los estadounidenses de origen asiático encuentran la confianza y la plataforma para profundizar cada vez más en los aspectos complicados y rebeldes de nuestra realidad.

¿Quién podría haber imaginado hace solo unos años que una película animada abordaría las interacciones a veces tensas entre los comerciantes asiáticos y sus clientes no asiáticos? ¿El abandono de enclaves de mayoría étnica por parte de los servicios cívicos y sociales? ¿O la incómoda experiencia de ser un forastero de clase trabajadora que visita el hogar y la familia de una pareja romántica de sangre azul cuyos antecedentes están empapados de, eh, "privilegio húmedo"?

No podía. Y sin embargo, aquí estamos. Los asiáticos tienen sentimientos. Estamos listos para hablar de ellos. El fuego está caliente, el té se está preparando y todos están invitados a sentarse y tomar una taza.