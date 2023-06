Irlanda pagará hasta US$ 90.000 por mudarte a una preciosa casa en una isla

Croacia vende casas por US$ 1 a nuevos residentes 1:16

(CNN) -- ¿Sueñas con arreglar una propiedad rural lejos del caos de la vida moderna?



Se avecinan nuevas oportunidades para cumplir con este sueño. Irlanda acaba de anunciar un plan para revitalizar más de 20 de las idílicas islas que se extienden frente a su litoral occidental, entre ellas Inis Mór, cuyo impresionante paisaje quizá reconozcas por el éxito de Hollywood "The Banshees of Inisherin", así como 10 islas Gaeltacht de habla irlandesa.

Pronto se ofrecerán más subvenciones, de hasta 84.000 euros (casi US$ 92.000), a quienes deseen rehabilitar viviendas vacías o abandonadas para luego vivir en ellas. Los responsables de viviendas vacías se encargan ahora de identificar las propiedades que reúnen los requisitos.

Los futuros habitantes de la isla deben tener en cuenta que, aunque no hay restricciones sobre quién puede comprar una propiedad en Irlanda, poseerla no garantiza el derecho a vivir en ella. En el sitio web del Gobierno se puede consultar la información más reciente sobre la política "Our Living Islands" y el programa de rehabilitación existente.