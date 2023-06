¿Cambiaron el estadio del Inter Miami para el primer partido con Messi? 0:29

(CNN) -- Se espera que Lionel Messi debute con el Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS) el próximo 21 de julio, según dijo este lunes el propietario gerente del club, Jorge Mas, a un pequeño grupo de periodistas, de acuerdo al diario Miami Herald.

El Inter de Miami se enfrenta al Cruz Azul de México en un partido inaugural de la Leagues Cup ese día en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

CNN se puso en contacto con el Inter de Miami y los representantes de Messi para obtener comentarios.

Según el Miami Herald, Mas dijo que el Inter de Miami y Messi, siete veces el mejor jugador del mundo, llegaron a un acuerdo, pero todavía están ultimando detalles.

Previamente Messi había informado que jugará en el club de la MLS.

"Tomé la decisión de que me voy a Miami", dijo Messi a los medios españoles SPORT y Mundo Deportivo a principios de este mes. "Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino ahí".

Mas también comentó a los periodistas que el fichaje de Messi representa "el momento cumbre" en la historia del fútbol en Estados Unidos, según el Miami Herald.

"Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablemos de este deporte en Estados Unidos. Creo firmemente que podemos crear en Norteamérica y Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo", declaró Mas. "No puedo dejar de recalcar la magnitud de este anuncio", insistió.

"Tener aquí al mejor jugador del mundo es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico de Estados Unidos... Lionel Messi viene a este país a ganar títulos y a marcar la diferencia. Creo que nos corresponde a mí y a mis socios en la liga, los otros propietarios, aprovechar el momento", completó.

Mas dijo que se reforzará la seguridad para la superestrella argentina y el equipo, según el Miami Herald.

"Los jugadores llegarán en autobús y pasarán por un túnel. Todos esos protocolos de seguridad ya están preparados tanto para aquí como para fuera. Y no es solo para nuestros partidos", dijo Mas, según el Herald. "Va a ser algo cotidiano y algo de lo que fuimos testigos y que creo que se manejó muy bien cuando (Messi) estuvo aquí con Argentina antes del Mundial".