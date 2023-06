Zendaya participa en un triángulo amoroso en el primer tráiler de la película "Challengers"

(De izquierda a derecha) Mike Faist, Zendaya y Josh O'Connor en "Challengers". Metro Goldwyn Mayer Pictures

(CNN) — El tráiler de "Challengers", la película más reciente que protagoniza Zendaya, se estrenó este martes y la estrella de "Euphoria" aparece siendo parte de un triángulo amoroso y de un campeonato mundial de tenis.

Del director de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino, "Challengers" muestra a Zendaya como una figura prodigiosa del tenis que se convierte en la entrenadora de tenis Tashi Duncan. Mike Faist, de "West Side Story", y Josh O'Connor, de "The Crown", completan el trío amoroso.

Al principio del tráiler se ve a la joven Tashi entrando a la cancha en los primeros días de su carrera como tenista, mientras Patrick (O'Connor) le dice a Art (Faist): "Ella va a hacer millonaria a toda su familia".

El tráiler también adelanta una escena interesante en la que Art y Patrick besan a Tashi en una habitación de hotel después de un torneo.

"Normalmente tenemos tipos diferentes", le dice Art a Tashi, quien le pregunta si debería sentirse halagada por eso. Art bromea entonces: "¿No eres el tipo de todo el mundo?", mientras suena de fondo "S&M" de Rihanna.

A medida que ocurren los giros y acontecimientos ––tanto dentro como fuera de la cancha de tenis–– la película sigue a Tashi, ahora casada con Art, mientras le ayuda a convertirse "en un campeón de grand slam de fama mundial", según la sinopsis.

Parte de esa transformación implica que Art se enfrente a Patrick en un torneo "Challengers", años después de que ambos compitieran por Tashi.

"Los años han pasado... pero su pasado no", se lee en un bloque de texto que aparece en pantalla en el tráiler.

"Challengers" se estrenará en cines el 15 de septiembre.