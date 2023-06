¿Por qué es peligroso explorar las profundidades del océano? Hallan la cabeza de una rata en una comida escolar en China. Perú tiene el mejor restaurante del mundo y México, la mejor chef. Las mejores aerolíneas de 2023. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Las dudas sobre OceanGate, la empresa del submarino perdido

Dos exempleados de OceanGate expresaron por separado preocupaciones de seguridad similares sobre el grosor del casco del submarino Titan, ahora desaparecido, cuando eran empleados de la compañía hace años. Además, una declaración de un laboratorio de investigación parece mostrar información contradictoria sobre la ingeniería y las pruebas realizadas durante el desarrollo del sumergible.

2. ¿Por qué es peligroso explorar las profundidades del océano?

Los investigadores suelen decir que viajar al espacio es más fácil que sumergirse en el fondo del océano. De hecho, "tenemos mejores mapas de la Luna y de Marte que de nuestro propio planeta", afirma el Dr. Gene Feldman, oceanógrafo emérito de la NASA. Esto es lo que sabemos sobre cómo son las profundidades del océano y por qué es peligroso explorarlas.

¿A qué profundidad están los restos del Titanic? 1:25

3. Óscar Dávila se suicidó, dice la Fiscalía de Colombia

La Fiscalía General de Colombia informó en una conferencia de prensa que el coronel Óscar Dávila se suicidó, de acuerdo con los resultados de la necropsia. Dávila fue encontrado muerto dentro de su vehículo el 9 de junio. El oficial era uno de los señalados en el escándalo de las supuestas escuchas telefónicas (conocidas como las chuzadas) a la niñera de la exjefa de gabinete del Gobierno de Colombia Laura Sarabia.

Muere policía que testificaría sobre interceptaciones telefónicas 0:53

4. Avanza renovación del Poder Electoral en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, trabaja en la renovación de las autoridades del Poder Electoral, las cuales ocupaban el cargo desde mayo de 2021 y cuyo mandato, según lo dispuesto en la Constitución, estaba previsto para siete años. Ahora el tema se maneja con carácter de urgencia parlamentaria, aunque en medio de dudas.

¿Es capaz la oposición en Venezuela de realizar las primarias sin el CNE? 3:08

5. Decenas de heridos en un gran incendio en el centro de París

Al menos 37 personas resultaron heridas por un incendio que se registró en un edificio en París luego de una supuesta explosión de gas este miércoles.

Gran incendio en París por una presunta explosión de gas 1:08

A la hora del café

Hallan la cabeza de una rata en una comida escolar en China

En un video se ve a un estudiante que toma el objeto oscuro y peludo con sus palillos y se queja ante el personal del comedor de que había encontrado una cabeza de rata. La respuesta que le dieron es insólita.

Análisis de "Final Fantasy XVI": una nueva epopeya de Square Enix

La única constante en la saga japonesa de videojuegos "Final Fantasy" es el cambio. En ella se ha manifestado una capacidad de innovar que es inusual en otras franquicias, algo que se ha repetido y se ha visto exacerbado con "Final Fantasy XVI", su más reciente entrega.

Las mejores aerolíneas de 2023

Por quinta vez en los 23 años de historia de los Skytrax World Airline Awards 2023, esta aerolínea quedó en lo más alto.

Las 5 mejores aerolíneas del mundo para 2023, según airlineratings.com 1:18

Mira la iglesia que emerge 60 años después no por un milagro, sino por el cambio climático

Una iglesia en México sumergida durante unos 60 años reapareció debido al cambio climático en Chiapas.

Iglesia emerge del agua tras intensa sequía y ola de calor en México 2:05

Perú tiene el mejor restaurante del mundo y México, la mejor chef

Lima, la capital de Perú —e indudablemente su capital gastronómica—, tuvo una gran actuación este martes en los premios The World's 50 Best Restaurants, llevándose el título No. 1 y ganando más lugares entre los 50 mejores que cualquier otra ciudad.

Los 5 mejores restaurantes del mundo, según The World's 50 Best 1:35

La cifra del día

200

Cristiano Ronaldo anotó el gol de la victoria para Portugal en el último suspiro contra Islandia la noche en que se volvió el primer jugador masculino de la historia en alcanzar los 200 partidos internacionales.

La cita del día

"Seguimos abogando por la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela"

Esto dijo el portavoz del Departamento de Estado sobre el discreto viaje del enviado especial para Asuntos de Rehenes de Estados Unidos, Roger Carstens, a Caracas esta semana.

Y para terminar...

Perros de la calle en México se refugian de ola de calor

Las tiendas del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego serán refugio para perros y gatos ante la ola de calor que se vive en México. Esto tras hacerse viral cómo en una de sus tiendas Elektra los perros pasean buscando la frescura.