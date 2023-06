Qué ocurre cuando hay una emergencia médica en un avión

(CNN) -- Para el Dr. Sij Hemal, fue un vuelo que nunca olvidará.



Fue en diciembre de 2017. Hemal, entonces un residente médico de segundo año de 27 años, regresaba a casa a Estados Unidos desde la India, donde había estado celebrando la boda de su mejor amigo.

Primero, Hemal viajó de Nueva Delhi a París. Luego tomó un vuelo de Air France de París a Nueva York. Una vez en el aeropuerto JFK de Nueva York, debía volar a Cleveland.

La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. En el aeropuerto Charles de Gaulle, Hemal se acomodó en su asiento en el vuelo de Air France, hojeando las opciones de películas a bordo.

El avión despegó y Hemal se puso los auriculares. Estaba pensando en pedir una copa de champán cuando oyó la voz de un sobrecargo por los altavoces.

"¿Hay un médico a bordo?".

Hemal se quitó los auriculares y miró a su alrededor. Había un murmullo en la cabina. Resulta que era la segunda vez que se hacía el anuncio; la primera vez fue en francés y Hemal se lo había perdido.

Por casualidad, Hemal estaba sentado junto a otra profesional de la medicina, la Dra. Susan Shepherd, pediatra que regresaba de una estancia con el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras.

Los dos médicos, que nunca se habían visto antes de ese día, acordaron que Hemal iría a investigar y Shepherd ayudaría si era necesario.

Hemal se presentó ante la tripulación de cabina. Después, un sobrecargo lo condujo a través de la cabina para encontrarse con la pasajera en apuros.

Era una mujer de unos 40 años que se quejaba de dolor de espalda y abdominal. No estaba claro de qué se trataba. Hemal pensó primero en cálculos renales o apendicitis. Decidió preguntar a Shepherd, su compañera de asiento, que era pediatra.

Entonces, la pasajera dijo dos palabras que lo cambiaron todo: "Estoy embarazada".

Fue entonces cuando Hemal se dio cuenta: la pasajera podría estar en trabajo de parto. En un avión. En un avión que en ese momento sobrevolaba el océano Atlántico, sin ningún aeropuerto cercano a la vista.

"Puedes imaginarte que no hay nada a tu alrededor donde puedas aterrizar este avión", cuenta Hemal hoy a CNN Travel. "Estás a 35.000 pies (10.668 metros). Solo hay azul a tu alrededor".

Hemal y Shepherd atendieron a la pasajera durante las dos horas siguientes, manteniéndola estable. Entonces, de repente, empezó a tener contracciones. Y luego se le rompió la fuente.

La pasajera estaba a punto de dar a luz en el avión. Y Hemal, un residente de urología que no había asistido a un parto desde que había completado los siete partos requeridos en la facultad de medicina, estaba a punto de dirigir los esfuerzos.

"Te dices a ti mismo: 'Vale, ponte las pilas'", recuerda Hemal. "Porque si no vas a hacerlo, algo le va a pasar al paciente. Tienes que dar lo mejor de ti".

Un par de horas más tarde, Hemal, con la ayuda de Shepherd y la tripulación de cabina de Air France, ayudó a traer al mundo a un bebé sano.

Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto JFK, la madre y el bebé desembarcaron sanos y salvos y fueron trasladados al Jamaica Hospital Medical Center. Hemal apenas tuvo tiempo de pensar mientras corría hacia su vuelo de conexión a Cleveland.

Cuando Hemal llegó a bordo de su último vuelo, se dio cuenta de que estaba algo conmocionado. Pero también estaba agradecido. Todo había salido bien. La experiencia no hizo más que reafirmar su compromiso con su profesión.

"Cuando te encuentras en ese tipo de situación, mi conciencia siempre me dice que tengo que ir a ayudar a esa persona", dice Hemal. "Por eso quise ser médico en primer lugar".

Más que un cliché

El anuncio de "¿hay un médico a bordo?" es un cliché del cine y la televisión.

Pero sí, ocurre de verdad. Y para los profesionales de la medicina o, de hecho, para cualquiera que lleve el prefijo "Dr." en su tarjeta de embarque, es algo muy familiar. Si tienes un doctorado pero no una titulación médica, es posible que declines amablemente una petición de ayuda.

Por supuesto, los auxiliares de vuelo tienen formación en primeros auxilios y son capaces de hacer frente a toda una serie de emergencias médicas a bordo, y de hecho algunos prefieren no pedir ayuda a los pasajeros en absoluto. Pero a veces es necesaria la ayuda de un experto.

Para los médicos, ¿qué se siente al oír ese anuncio y pasar de repente de comer, dormir, beber o ver una película a ayudar a un pasajero en apuros?

Hemal dice que hacer ese cambio mental no es tan difícil: es una práctica bastante normal. Como médico, la gente le pide constantemente consejo médico cuando no está de servicio.

"Incluso cuando estoy en fiestas o salgo con amigos, o voy en un Uber, a veces mi conductor me pregunta: 'Tengo esto en este estado, ¿qué opinas?".

Pero aunque Hemal dice que su instinto natural es siempre ayudar, sugiere que no todos los profesionales médicos estarían de acuerdo con él. Sobre todo cuando se trata de ayudar en un avión.

"Francamente, mucha gente no quiere hacerlo porque tiene miedo y está nerviosa", afirma.

Un avión es un entorno específico y limitado. Y la medicina también es amplia y compleja: hay muchas posibilidades de que te encuentres ayudando en algo en lo que no eres especialmente experto.

Hemal, que ha ayudado en situaciones médicas a bordo un par de veces desde aquel parto en el avión, dice que siempre ha firmado lo que se llama un "acuerdo del buen samaritano". En esencia, este papeleo protege al médico de litigios y deja claro que no se exige indemnización.

En Estados Unidos, la Ley de Asistencia Médica en Aviación también protege a las personas de la responsabilidad legal por ayudar en una emergencia médica a bordo.

Aunque Hemal es consciente de que siempre existe el riesgo de que la situación no termine como todos esperan, afirma que siempre intentará ayudar si puede.

Sus palabras encuentran eco en las de la Dra. Lauren Feld, gastroenteróloga estadounidense especializada en enfermedades hepáticas.

Feld ha ayudado en varias emergencias médicas a bordo y, aunque nunca ha asistido a un parto en un avión, una vez ordenó un aterrizaje de emergencia, lo cual, como dice Feld, "no te hace popular entre el resto de la gente del avión porque provoca un gran retraso del vuelo, pero tienes que actuar en cierto modo en el mejor interés de esa persona".

"Creo que tener formación médica y la capacidad de ayudar a la gente, un conjunto de habilidades que pueden ayudar a la gente, para mí, es un privilegio", dice Feld a CNN Travel. "Y así, siempre que tengo la capacidad de ayudar, creo que es algo que es importante hacer".

Al igual que Hemal, Feld afirma que pasar de ser una pasajera anónima a convertirse en médico a bordo no es demasiado difícil. Incluso se ha despertado por un anuncio a bordo pidiendo asistencia médica e inmediatamente se ha puesto a trabajar.

"Me siento cómoda ayudando aunque esté cansada", dice. "Estamos, yo diría que probablemente, por desgracia, bastante acostumbrados a trabajar cansados".

Feld no bebe en los aviones, dice que suele estar demasiado ocupada atendiendo a sus hijos pequeños o durmiendo, pero sugiere que si se pide ayuda a un profesional médico después de que tomó unas copas de vino, o incluso si éste se siente mal preparado de algún modo, lo importante es que "reconozca las limitaciones" y tome decisiones en consecuencia.

Valoración médica a bordo

Feld y Hemal afirman que uno de los aspectos más complicados de la gestión de una emergencia médica a bordo es llegar a ciegas. A diferencia de lo que ocurre en un hospital, no se tiene a mano el historial médico del paciente. No sabes qué medicación está tomando. Solo tienes las pistas contextuales y la información que te dan.

En primer lugar, los médicos empiezan por hacer una valoración y, con suerte, descartar las enfermedades más graves: un infarto o una apoplejía, por ejemplo.

En los aviones, dice Hemal, las situaciones más comunes son la tensión baja, el síncope vasovagal, una causa común de desmayo, o los ataques de ansiedad.

Por supuesto, afecciones perjudiciales y otras menos preocupantes pueden compartir síntomas similares. En un vuelo reciente de Nueva York a California, Hemal tuvo que asistir a un hombre mayor que sufría palpitaciones.

Resultó que la causa no era un infarto, lo que inmediatamente se le pasó por la cabeza a Hemal debido a la edad del pasajero, sino que había comido demasiados brownies con marihuana.

"Había ingerido bastantes y tuvo una mala reacción en el avión", dice Hemal.

Otra dificultad para los médicos que responden a situaciones médicas a bordo es la posible falta de equipo. Los aviones disponen de un botiquín médico a bordo, pero no puede prever todas las eventualidades.

Cuando Hemal estaba atendiendo el parto en el avión, era consciente de que no tenía kit de sutura, por lo que no sería posible aplicar puntos. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo, pero siempre lo tuvo presente.

El entorno del avión también genera sus propias condiciones, poco habituales, que los médicos deben tener en cuenta. La diferencia de presión "puede agravar ciertos problemas médicos y dificultar algunos tratamientos", dice Feld.

Añade que el ruido del motor también dificulta la audición con el estetoscopio.

Otra diferencia es que, mientras que los médicos suelen acompañar a los pacientes a través del desarrollo de su situación de salud, en un avión se trata de una interacción breve y fugaz, aunque intensa, entre médico y paciente. Feld afirma que puede resultar bastante extraño no conocer el desenlace de la situación.

Una cosa que es similar tanto en tierra como en el aire es la necesidad de trabajar en equipo. Feld y Hemal han dirigido operaciones médicas a bordo, pero insisten en la importancia de trabajar en equipo con quien pueda ayudar.

La primera vez que Feld ayudó en una emergencia a bordo, apenas se había recibido. Otros dos profesionales de la medicina se encontraban a bordo del vuelo y se ofrecieron a ayudar.

"Uno de ellos era auxiliar médico en una unidad cardiotorácica. Y el otro era investigador oncológico, es decir, alguien que no había hecho medicina clínica y se dedicaba exclusivamente a la investigación", recuerda Feld.

Aunque Feld era la más joven y con menos experiencia, era la única médico con formación. Los otros dos reconocieron su mayor experiencia y la ayudaron a hacer oír su voz en una situación en la que a veces se sentía ignorada por ser una mujer joven.

"Los tres trabajamos en conjunto", dice Feld.

Durante las emergencias médicas, la tripulación de vuelo también permanece en contacto con los equipos médicos de tierra, que ayudan a tomar decisiones y autorizan la administración de determinados medicamentos.

Hemal dice que cuando asistió en el parto del bebé en el vuelo de Air France, fue un "trabajo en equipo". Él asumió el papel de líder, su compañera Shepherd le ayudó y los auxiliares de vuelo hicieron todo lo que pudieron.

El hecho de que él asumiera el liderazgo en lugar de Shepherd se debió, recuerda, en parte a que era cirujano, pero también fue "una decisión espontánea porque todo sucedió y avanzó tan deprisa que no nos paramos a pensarlo. Dado que era pediatra, habría ayudado mejor en el cuidado del bebé tras el parto".

Hemal recuerda que la tripulación de Air France tomó decisiones ejecutivas cruciales: desde el principio se optó por trasladar a la pasajera embarazada a la cabina de primera clase, prácticamente vacía, tanto por privacidad como para que pudiera recostarse.

La tripulación se mantuvo en contacto permanente con los pilotos, que, según Hemal, evitaron las turbulencias en la medida de lo posible para que el parto fuera lo más tranquilo posible.

En retrospectiva, Hemal considera conmovedor que un grupo de desconocidos de todo el mundo, en un vuelo transcontinental, trabajaran juntos para garantizar el éxito del parto. Algunos tenían formación médica, otros no. Algunos hablaban el mismo idioma, otros no. Lo que les unía era su deseo de ayudar.

"Todos dejaron de lado quiénes eran, de dónde venían, y se unieron por una causa común", recuerda Hemal. "Me pareció muy hermoso, mirando hacia atrás y retrospectivamente, solo de pensarlo".

Consejos a los pasajeros

Aunque por lo general los médicos no quieren que los pasajeros sin formación médica intervengan y ayuden en situaciones médicas en los aviones, Feld es una gran defensora de que el público en general reciba clases de soporte vital básico y sugiere que saber primeros auxilios "es una buena habilidad para un avión, para la calle".

Si estás en un avión y un pasajero a tu lado o cerca de ti está experimentando dificultades médicas, Feld dice que pedir ayuda y alertar a la tripulación es el mejor plan.

Si tienes formación en primeros auxilios, tomar el pulso a la persona y, si es necesario, empezar a hacerle compresiones torácicas es, dice Feld, "un primer paso estupendo para hacer algo en lo que pides ayuda".

Sugiere a los pasajeros con problemas de salud que hablen con su médico antes de volar. Feld trabaja con personas con enfermedades hepáticas crónicas y siempre está comprometida a apoyarlos para que vivan su vida y disfruten de los viajes con seguridad.

Cinco años después

A veces se recompensa a los médicos que ayudan en casos de emergencia a bordo con una botella de champán, un vale de vuelo o millas aéreas.

Esto no siempre ocurre; no hay una política establecida, y Feld dice que "ciertamente no es nada que esperaría".

Desde el punto de vista ético, dice que siempre se plantearía rechazar un regalo que le pareciera demasiado extravagante.

Cuando Hemal volvió al trabajo tras el parto en el avión, al principio no compartió la historia con sus compañeros.

Unas semanas después, la botella de champán llegó al buzón de su hospital, junto con un vale para un vuelo y una nota de agradecimiento de Air France.

"Y boom, se hizo viral en nuestra residencia, y nuestra persona de prensa se enteró", recuerda Hemal. Se envió un comunicado de prensa. A los pocos días, Hemal apareció en CNN y en la revista People. La historia circuló por todas partes.

La atención fue un poco abrumadora. Aunque mucha gente se deshizo en elogios hacia Hemal, inevitablemente otros fueron más críticos: algunos de sus colegas médicos expresaron envidia o sugirieron que no debería haber intervenido en primer lugar. Y durante meses, en cualquier lugar al que iba, Hemal era presentado como "el tipo que asistió el parto en el avión".

Cinco años después, Hemal afirma que la situación le sirvió de aprendizaje en más de un sentido. "No puedes controlar las reacciones de los demás", afirma.

Y aunque Hemal sigue recibiendo reconocimientos de vez en cuando, a menudo en congresos médicos, en general la atención ha cesado y él suele restar importancia a la historia: "Creo que la medicina en general es una profesión muy humilde", dice.

No obstante, dicho todo esto, volvería a hacerlo sin pensarlo dos veces si fuera necesario.

"Si tú no acudes en su ayuda, nadie más lo hará", dice. "Así que, hazlo lo mejor que puedas, eso es más o menos lo que me guía".