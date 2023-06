¿Qué sigue en la búsqueda del submarino que implosionó?

¿Cómo se llevará a cabo la recuperación de los restos del sumergible Titán? 1:15

(CNN) -- La búsqueda del submarino Titán que cautivó al mundo llegó a un abrupto y sombrío final esta semana después de que se detectaran fragmentos de la embarcación en el fondo del océano cerca del Titanic. El descubrimiento llevó a la Guardia Costera de EE.UU. a anunciar que el barco probablemente implosionó, matando a los cinco pasajeros a bordo.

Pero quedan dudas sobre qué sucedió exactamente con el barco siniestrado, si es posible recuperar los cuerpos o el sumergible, y qué consecuencias puede tener el desastre para Oceangate, la compañía que organiza la excursión para ver el Titanic frente a las costas de Canadá.

Esto es lo que necesitas saber sobre los próximos pasos para el Titán y la investigación de lo que sucedió

¿Qué viene después en la búsqueda?

El esfuerzo de rescate multinacional ahora se ha convertido en una misión de recuperación, con un vehículo operado a distancia que recorre el fondo del océano en busca de restos de la implosión mortal.

Solo un vehículo operado por control remoto ha llegado a las inmensas profundidades donde se encuentran los restos del Titanic y el campo de escombros del submarino: el Odysseus 6, operado por Pelagic Research Services. El Odysseus 6 descubrió restos del sumergible Titán a unos 490 metros de los restos del Titanic este jueves, según la Guardia Costera de EE.UU.

Los restos coincidían con la desastrosa pérdida de la cámara de presión de la embarcación de 6 metros de largo, dijo la Guardia Costera. La pérdida habría resultado en un colapso interno casi instantáneo de la embarcación, que estaba bajo una inmensa presión en las profundidades del océano.

El vehículo operado por control remoto encontró un total de "cinco piezas principales diferentes de escombros" del Titán, según Paul Hankins, director de operaciones de salvamento e ingeniería oceánica de la Marina de EE.UU. Los funcionarios ubicaron el cono de la nariz del sumergible y un extremo de sus cascos de presión en un gran campo de escombros. El otro extremo del casco presurizado se encontró en un segundo campo de escombros más pequeño. Los funcionarios están trabajando para trazar un mapa del campo de restos.

“Lo que harían ahora es volver a ese sitio y, como migas de galleta, tratar de encontrar un rastro de adónde conduciría”, dijo Tom Maddox, director ejecutivo de Underwater Forensic Investigators, quien participó en una expedición del Titanic en 2005.

Agregó que los restos aún podrían ser "ligeramente flotantes" y podrían ser arrastradas más lejos por las corrientes oceánicas. “Entonces, el gran proyecto en este momento será tratar de recolectar esas partes”, dijo. “Los marcarán, indicarán dónde estaban y trazarán un mapa de dónde se encontraron esas partes”.

El Odysseus 6 comenzó una segunda misión al sitio este viernes, según Pelagic Research Services. Un portavoz de la compañía le dijo a CNN que el vehículo continuará buscando escombros y mapeando los sitios de escombros. Es probable que los restos del submarino sean demasiado pesados ​​para que el ROV de Pelagic los levante por sí solo, por lo que cualquier misión de recuperación se realizará junto con Deep Energy, otra compañía que ayuda con la misión, que utilizará cableado manipulado para extraer cualquier pieza de la embarcación destruida.

La tripulación de los barcos de búsqueda y rescate que se reunieron en el Atlántico está comenzando a disiparse. La Marina está retirando un sistema de salvamento en aguas profundas que llegó a St. John el miércoles, dijo un funcionario de defensa a CNN el viernes. Y el Polar Prince, el barco de apoyo del Titán, partió del área de los restos del Titanic este viernes.

¿Se pueden recuperar los cuerpos de los pasajeros?

Cinco pasajeros estaban a bordo del Titán cuando implosionó: el empresario pakastaní y su hijo, Shahzada y Suleman Dawood; el empresario británico Hamish Harding; el buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, el piloto de la embarcación y CEO del operador de la embarcación, OceanGate Expeditions.

Los cinco se presumen muertos después de la "implosión catastrófica" del sumergible, según la Guardia Costera de EE.UU. Pero no está claro si se podrán recuperar restos.

Este viernes, el contralmirante de la Guardia Costera, John Mauger, dijo: "No tengo una respuesta para las perspectivas en este momento" cuando se le preguntó sobre la recuperación de restos. Observó el "ambiente increíblemente implacable" en las profundidades del océano cerca del naufragio del Titanic y la intensa presión tan abajo.

Un experto médico dijo que la implosión probablemente no dejaría restos recuperables.

“Prácticamente no habría nada”, dijo Aileen Marty, experta en medicina de desastres de la Universidad Internacional de Florida, a Anderson Cooper de CNN. “Es muy poco probable que encuentren algo allí de tejido humano”.

Los homenajes a las cinco víctimas llegaron después de que la Guardia Costera anunciara que se les daba por muertas. Los cinco compartieron “un espíritu distinto de aventura”, dijo OceanGate en un comunicado.

¿Cuándo implosionó el Titán?

No está claro cuándo o dónde exactamente implosionó el sumergible. Mauger dijo este jueves que tomará tiempo establecer un cronograma específico de eventos en el desastre “increíblemente complejo”.

La expedición partió de Newfoundland, Canadá, el 16 de junio en el Polar Prince, el barco de apoyo del Titán. El barco llevó a los participantes al sitio del naufragio del Titanic, a unos 560 km de la costa de Terranova. El domingo 18 de junio, los cinco pasajeros iniciaron su descenso hacia el Titanic en el sumergible, lanzado desde la nave de apoyo, que permaneció en la superficie.

Comenzaron la inmersión alrededor de las 9 a. m. y se esperaba que resurgieran a las 6:10 p. m., según Miawpukek Maritime Horizon Services, copropietario del Polar Prince. Pero el grupo se comunicó por última vez con la superficie a las 11:47 a. m. Las autoridades fueron notificadas a las 6:35 p. m. y comenzaron las operaciones de rescate, según Maritime Horizon.

La Marina detectó un sonido que era “consistente” con una implosión el domingo, pero se determinó que “no era definitivo”. Las autoridades buscaron el sumergible con la esperanza de que la embarcación aún estuviera intacta y sus ocupantes con vida.

Este martes, las autoridades detectaron “ruidos de golpes” bajo el agua, lo que generó la esperanza de que el sumergible, que estaba equipado con 96 horas de oxígeno, aún pudiera estar intacto y sus pasajeros con vida.

Pero este jueves por la tarde, las autoridades determinaron que el submarino había implosionado y dijeron que no parecía haber una conexión entre los ruidos y los escombros.

¿Quién investigará el incidente?

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá anunciaron investigaciones sobre el incidente.

La Guardia Costera de EE.UU. y la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá anunciaron este viernes el lanzamiento de investigaciones, aunque no está claro si las agencias están realizando exámenes por separado o trabajando juntos para uno.

“La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB) está iniciando una investigación sobre el fatal incidente que involucra al buque de bandera canadiense Polar Prince y al sumergible de operación privada Titán”, anunció la agencia en un comunicado.

La agencia está viajando con un equipo a St. John's y Labrador para realizar la investigación.

La Guardia Costera de EE.UU. también investigaría el incidente, según una publicación en Twitter de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Un oficial de la Guardia Costera dijo este jueves que las autoridades están discutiendo cómo se desarrollaría una investigación desde que la implosión tuvo lugar en aguas internacionales. Los expertos han sugerido que cualquier sonda consideraría el diseño del sumergible, los materiales utilizados para construirlo y el papel de Rush y OceanGate en el desastre mortal.

¿Qué sigue para OceanGate?

El desastre ha puesto bajo escrutinio a OceanGate, el operador del Titán. La compañía, que vendió sus viajes al Titanic por US$ 250.000 por pasajero, no es ajena a las críticas. En los últimos años, al menos dos empleados de OceanGate expresaron su preocupación por el casco de fibra de carbono del sumergible. Un empleado, el exdirector de operaciones marinas de OceanGate, David Lochridge, afirmó en un expediente judicial que fue despedido injustamente en 2018 por plantear preocupaciones sobre la seguridad y las pruebas del Titán. El caso se resolvió fuera de la corte.

Y William Kohnen, presidente del comité de vehículos submarinos tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina, le dijo a CNN este viernes que había planteado sus propias preocupaciones al director ejecutivo Rush y dijo que el casco único de fibra de carbono de la embarcación justificaba una “atención especial adicional”. Dijo que una comunidad de expertos en sumergibles había enviado una carta a Rush sugiriendo que podría estar moviéndose demasiado rápido e ignorando las normas de seguridad.

No está claro si OceanGate continuará con sus operaciones después de la catástrofe. En un comunicado sobre las muertes, la compañía dijo: “Este es un momento extremadamente triste para nuestros dedicados empleados que están exhaustos y afligidos profundamente por esta pérdida”.

OceanGate enfrentó una serie de problemas mecánicos y condiciones climáticas adversas que obligaron a cancelar o retrasar viajes en los últimos años, según registros judiciales.

En una publicación de blog de 2019, la compañía defendió su elección de no tener su embarcación "clasificada" o certificada por ninguna organización de seguridad. El blog dijo que la mayoría de las operaciones marítimas "requieren que las embarcaciones fletadas sean 'clasificadas' por un grupo independiente como la Oficina Estadounidense de Transporte Marítimo (ABS), DNV/GL, Lloyd's Register o uno de los muchos otros".

Pero el Titán no está clasificado por ningún grupo independiente, según la publicación del blog, en parte porque la clasificación de diseños innovadores a menudo requiere un proceso de aprobación de varios años, lo que interfiere con la innovación rápida. Además, "la clasificación no es suficiente para garantizar la seguridad" por sí sola, decía la publicación del blog de la compañía.

Además, la embarcación operaba en aguas internacionales, lo que le permitía eludir las regulaciones nacionales.

Rush, el fundador y director ejecutivo de la compañía y uno de los pasajeros que murieron en la implosión, hizo comentarios anteriormente sobre romper las reglas en busca de la innovación.

“En algún momento, la seguridad es puro desperdicio”, dijo Rush al periodista David Pogue en una entrevista el año pasado. “Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama. No te subas a tu coche. No hagas nada".

Jessie Yeung, Celina Tebor y Paul P. Murphy de CNN contribuyeron a este informe.