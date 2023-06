Los ultrarricos tienen pasatiempos peligrosos. ¿Quién paga cuando necesitan ser rescatados?

Los tripulantes del sumergible Titán, unidos por una misma pasión 2:05

Nueva York (CNN) — A lo largo de la historia, los humanos han demostrado ser incapaces de resistir el encanto de los extremos de la Tierra: sus montañas más altas, los océanos más profundos, incluso los límites exteriores de su atmósfera.

Y a medida que la tecnología evoluciona, ha surgido una industria en expansión de turismo extremo para brindar a las personas —en su mayoría personas adineradas— la oportunidad de enfrentarse a la muerte con una red de seguridad considerable. Por el precio justo, puedes ascender o descender a los rincones y grietas del planeta, ocupando brevemente espacios que solo un puñado de personas en la historia han estado o estarán alguna vez.

Por supuesto, incluso la mejor y más costosa red de seguridad puede fallar.

La implosión catastrófica de esta semana del submarino Titán de OceanGate mató a sus cinco pasajeros, muchos de los cuales pagaron un cuarto de millón de dólares por la oportunidad de viajar 3,2 kilómetros (2 millas) bajo la superficie del agua. En todo el mundo, en el Monte Everest, donde los viajes guiados cuestan como mínimo decenas de miles de dólares, 17 personas han muerto o están desaparecidas en lo que probablemente es la temporada más mortífera de la montaña en la historia registrada. La primavera pasada, cinco personas, incluido el multimillonario checo de 56 años, Petr Kellner, murieron en un accidente mientras practicaban heliesquí en Alaska.

Los viajes en submarinos, el alpinismo a gran altura y el heliesquí tienen poco en común, aparte de dos hechos: los practican principalmente los ricos y tienen un margen de error muy estrecho. Y cuando las personas necesitan ahorrar en algunos de los lugares más implacables del mundo, los costos de rescate pueden acumularse rápidamente.

publicidad

El riesgo es el punto

Puedes imaginar que la perspectiva de una aventura con una probabilidad mayor de lo normal de matarte sería un no rotundo. Pero para muchos viajeros adinerados, el riesgo es precisamente el punto.

“Parte del atractivo del Everest —y creo que es lo mismo para el Titanic, ir al espacio o lo que sea,—es el riesgo”, dijo Lukas Furtenbach, fundador de la firma de montañismo Furtenbach Adventures.

“Y creo que mientras la gente muera en estos lugares, es parte de la razón por la que la gente quiere ir allí”, dijo Furtenbach, cuya compañía ofrece una opción premium de US$ 220.000 para escalar el Monte Everest con oxígeno ilimitado y orientación personalizada.

Después de una temporada especialmente mortal, dice Furtenbach, la demanda de la temporada siguiente tiende a aumentar.

Los permisos para el Everest aumentaron significativamente en los años posteriores a 1996, una temporada que terminó con la vida de 12 escaladores y se convirtió en el tema de la atención de los medios internacionales, incluido el libro más vendido "Into Thin Air" de Jon Krakauer.

“Cada temporada catastrófica —diría que un promedio de cada tres a cinco años— podemos ver un gran aumento en la emisión de permisos”, dice Furtenbach.

“Si escalar el Everest fuera 100% seguro, creo que este sería el final de la aventura”.

Del mismo modo, parece poco probable que la tragedia de esta semana en el Atlántico Norte frene la demanda de visitas al Titanic en aguas profundas. Por el contrario, su prominencia mundial puede despertar el interés.

Philippe Brown, fundador de la firma de viajes de lujo Brown and Hudson, dijo que su firma aún tiene una larga lista de espera para sus recorridos hacia el Titanic, que realiza en sociedad con OceanGate, el suboperador detrás del Titán.

“No sentimos ninguna ansiedad en particular, nadie ha cancelado nada hasta ahora y las solicitudes de nuestros servicios han aumentado”, dijo Brown. “Hemos visto un aumento significativo en las solicitudes” de membresías, que cuestan entre US$ 12.000 y US$ 120.000 al año.

La búsqueda del Titán atrajo la atención de los medios internacionales, y con eso, los exploradores potenciales recibieron un recordatorio del potencial para ver el Titanic de primera mano. Brown dijo que los viajeros pueden interesarse más ahora porque anticipan que el incidente generará una mayor regulación y una tecnología mejorada.

“Lamentablemente, a veces las tragedias son los catalizadores del progreso”.

¿Quién paga la factura de un desastre?

Los debates éticos entre aventureros y académicos se han desatado durante décadas sobre cómo, e incluso si, las misiones de rescate deben llevarse a cabo para los viajeros descarriados.

Cuando el Titán desapareció el domingo, provocó una operación de búsqueda masiva dirigida por la Guardia Costera de EE.UU. con autoridades francesas y canadienses. Los funcionarios estadounidenses no han comentado públicamente sobre el costo de la misión de cinco días, aunque los expertos estiman que la cifra es de millones.

“Cuando las cosas van mal para el viajero en lugares del llamado turismo extremo, el costo financiero del rescate y la reparación a menudo recae en los servicios de emergencia o las organizaciones benéficas que tienen la tarea de ayudar a las personas”, dijo Philip Stone, director del Instituto para la Investigación del Turismo Oscuro de la Universidad de Central Lancashire.

En el caso de misiones de rescate significativas, como el incidente del submarino Titán, “que ascenderá a millones de dólares”, los contribuyentes finalmente pagarán la factura, dijo.

“Los gobiernos tienen la tarea de proteger vidas y, a pesar de la locura de algunas personas que se zambullen para ver el Titanic en un barco no regulado, vale la pena salvar estas vidas”, agregó Stone.

En Estados Unidos, ni la Guardia Costera ni el Servicio de Parques Nacionales cobran a las personas por su rescate. Pero algunos estados como New Hampshire y Oregón obligarán a los excursionistas que son rescatados de los parques estatales a pagar la factura de su propio rescate, en parte para disuadir a los turistas inexpertos de aventurarse demasiado lejos de los caminos trillados.

Parte de la razón de esto, dijo un miembro retirado de la Guardia Costera a Insider esta semana, es que en una situación de vida o muerte, preocuparse por el costo potencial del rescate no debería influir en la decisión de nadie de pedir ayuda.

¿Se debe evitar que la gente asuma un riesgo tan increíble si plantea la posibilidad de un rescate costoso? Victor Vescovo, inversionista de capital privado y oficial naval retirado, no lo cree así.

“El hecho de que sea costoso y esté fuera del alcance de la mayoría de las personas no significa que sea algo negativo”, dijo Vescovo, un destacado explorador submarino que ha ayudado a diseñar y construir sumergibles. “Y creo que es muy difícil juzgar a las personas sobre cómo gastan el dinero que pueden haber trabajado toda su vida para acumularlo y usarlo como mejor les parezca”.

No todas las exploraciones en aguas profundas son peligrosas, ni hay nada intrínsecamente malo en que las personas ricas derrochen en aventuras de alto riesgo, dijo.

“Nadie habla de personas que gastan miles de dólares para ir a destinos de parques de diversiones u otros lugares turísticos”, dijo Vescovo. “Esto es simplemente más extremo”.