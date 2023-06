Condenan a 17 años de cárcel a la novia del dentista que mató a su mujer en su safari africano

El dentista Lawrence Rudolph fue declarado culpable de asesinato y fraude postal en la muerte a tiros de su esposa en Zambia en 2016. (Crédito: Facebook)

(CNN) -- La novia de un dentista y cazador de caza mayor estadounidense que fue declarado culpable de asesinar a su esposa en un safari africano fue condenada este viernes a 17 años de prisión, según muestran los registros judiciales.

Lori Milliron, la novia de Lawrence Rudolph, fue juzgada junto a él en julio de 2022. Un jurado la declaró culpable de ser cómplice de asesinato, obstrucción a la justicia y dos cargos de perjurio basándose en su testimonio ante un gran jurado, según el Departamento de Justicia.

Este viernes fue condenada a 17 años de prisión y a pagar una multa de US$ 250.000, según la sentencia dictada por el juez federal William J. Martínez.

El juez denegó la petición de Milliron de que se le impusiera una pena no ajustada a las directrices. En cambio, Martínez aceptó la petición de la fiscalía federal de una condena más larga de lo habitual. En su moción, los fiscales federales habían argumentado que "incluso ahora, Milliron no ha expresado ningún remordimiento".

"Lori Milliron animó a Lawrence Rudolph a matar a su esposa por ella. Le dijo que se divorciara de Bianca Rudolph. Cuando él dijo que no podía permitírselo, Milliron respondió ayudando a Rudolph a procurarse propofol –una droga anestésica letal que podía usarse como veneno– antes de hacer el viaje en el que hizo lo que ella había querido: deshacerse de Bianca", decía su moción.

El abogado de Million, John Dill, dijo a CNN que la defensa planea apelar tanto la sentencia como el veredicto del jurado.

"Creemos que la sentencia es excesiva y no guarda ninguna relación razonable con los dos cargos de perjurio ante el gran jurado que constituyeron la base de los cargos de obstrucción y complicidad después de los hechos", dijo Dill. "Las respuestas que dio ante el gran jurado no eran falsas. (...) La Sra. Milliron no tuvo nada que ver con la muerte de Bianca Rudolph y se solidariza con la familia como víctimas de esa tragedia".

La sentencia de Rudolph iba a tener lugar a principios de esta semana, pero ha sido aplazada, según documentos judiciales. Un jurado federal declaró a Rudolph culpable del asesinato de Bianca Rudolph y de estafar a varias compañías de seguros de vida.

El marido dice que el arma se disparó accidentalmente

El asesinato ocurrió en África, pero Milliron y Rudolph fueron juzgados en Denver, donde tienen su sede las aseguradoras.

Bianca Rudolph fue asesinada en 2016 mientras ella y Lawrence Rudolph estaban en un viaje de caza en Zambia. Ella sufrió un disparo fatal de escopeta en su cabaña de caza al amanecer cuando estaba empacando para regresar a Phoenix, alegaron los fiscales federales en documentos judiciales.

Rudolph mantuvo su inocencia y dijo que cree que el arma se disparó accidentalmente.

"No maté a mi mujer. No podía matar a mi mujer. No asesinaría a mi esposa", dijo Rudolph a los miembros del jurado cuando subió al estrado en su propia defensa en el juicio.

Pero los fiscales federales lo describieron como un crimen premeditado. Los fiscales argumentaron que Rudolph mató a su esposa de 30 años por el dinero del seguro y para estar con su novia, Milliron. Rudolph cobró más de US$ 4,8 millones del seguro de vida tras la muerte de ella hace seis años.

La policía de Zambia dictaminó que el disparo había sido accidental, según escribió un agente del FBI en una declaración jurada. Los investigadores estadounidenses reabrieron el caso después de que una amiga de Bianca Rudolph se pusiera en contacto con las autoridades y dijera que sospechaba que se trataba de un crimen.

-- Faith Karimi, de CNN, contribuyó a este reportaje.