Acusan a una mujer de Cleveland de asesinato tras dejar sola a su hija de 16 meses durante 10 días

Kristel Candelario (Oficina del Sheriff del Condado de Cuyahoga)

(CNN) -- Una mujer de Cleveland fue acusada de cargos de asesinato por dejar a su hija de 16 meses sola durante 10 días mientras estaba de vacaciones en Detroit y Puerto Rico, lo que terminó en la muerte de la bebé, dijeron los fiscales.

"El 6 de junio de 2023, Kristel Candelario dejó a su hija de 16 meses sola y desatendida en su residencia cerca de Lorain Avenue y West 97th Street, en Cleveland", dijo este lunes un comunicado de la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga.

"Estuvo afuera hasta el 16 de junio de 2023, alrededor de las 8 a.m. hora local. Al regresar, Candelario encontró a su hija de 16 meses inconsciente y llamó a la Policía".

Cuando llegaron al domicilio, las autoridades declararon muerta a la niña de 16 meses que se encontraba "extremadamente deshidratada", según el comunicado. La niña fue encontrada en un corral Pack 'n Play "envuelta en un forro sucio con orina y heces con mantas sucias", dijo el comunicado.

Candelario fue acusada de cargos de homicidio agravado, dos cargos de asesinato, agresión criminal y poner en peligro a niños, dicen los fiscales.

Los registros judiciales indican que está detenida en la cárcel con una fianza de US$ 1 millón con una comparecencia ante el tribunal programada para este miércoles a las 8:30 a.m., hora ET.

