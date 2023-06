David Corenswet y Rachel Brosnahan protagonizarán "Superman: Legacy" de James Gunn

¿Ha perdido vigencia Superman a 85 años de su aparición? 4:51

(CNN) -- Es oficial: David Corenswet y Rachel Brosnahan darán vida a Clark Kent y Lois Lane, respectivamente, en "Superman: Legacy", la nueva superproducción de DC de James Gunn.



Así lo confirmaron representantes de Warner Bros. Pictures, el estudio de la película, a CNN este martes. (Tanto DC Studios como CNN forman parte de Warner Bros. Discovery).

"No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas", publicó Gunn en Twitter poco después de se conociera la noticia sobre los actores elegidos.

"Superman: Legacy" se ha presentado como la plataforma de lanzamiento de DC Studios para renovar la propiedad de "Superman" bajo la dirección de Gunn, que el año pasado asumió como CEO de DC Studios junto a Peter Safran.

Brosnahan acaba de interpretar a Miriam "Midge" Maisel durante cinco temporadas en la serie de Prime Video "The Marvelous Mrs. Maisel", ganadora de un Emmy. Saltó a la fama al protagonizar la exitosa serie política de Netflix "House of Cards".

En el caso de Corenswet, el personaje de Clark Kent es su primer papel en una gran franquicia. El actor protagonizó anteriormente la serie de Ryan Murphy "The Politician" en Netflix, y más recientemente interpretó al proyeccionista en la película de terror "Pearl", dirigida por Mia Goth. También apareció previamente en "House of Cards", en un episodio en 2018 después de que terminara la participación de Brosnahan en la serie.

Corenswet asumirá el papel de Superman después de que el actor Henry Cavill anunciara el año pasado que, bajo la dirección de Gunn y Safran, no volvería a interpretar al personaje.

Cavill le dio vida previamente a Superman en "Man of Steel" de Zack Snyder en 2013, "Batman vs Superman: Dawn of Justice" de 2016 y "Justice League" en 2017. También apareció en "Zack Snyder’s Justice League" en 2021 e hizo un cameo en "Black Adam" de 2022.

Según un anuncio de DC Studios de enero, Gunn y Safran están "diseñando e implementando una historia interconectada a largo plazo para la franquicia icónica y los personajes" a medida que DC se lanza a un nuevo universo y dirección.

Ese anuncio también afirmaba que "Superman: Legacy" se centrará en Superman "equilibrando su herencia kriptoniana con su educación humana", y confirmaba otros nueve proyectos de cine y televisión en los que se está trabajando en el primer capítulo del mandato de Gunn y Safran.

"Superman: Legacy" llegará a los cines el 11 de julio de 2025.