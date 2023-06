Audio exclusivo de Trump hablando sobre documentos clasificados 2:03

(CNN) -- Los críticos aprovecharon este martes la revelación más reciente de una grabación de Trump sobre los documentos clasificados como un ejemplo perfecto de por qué el expresidente sometido dos veces a juicio político y acusado dos veces no es apto para regresar a la Casa Blanca.

Pero la grabación también explica el llamado directo del ex comandante en jefe a los votantes de base del Partido Republicano para quienes romper las reglas que horrorizan a las élites de Washington es una justificación importante para otorgarle un segundo mandato.

En el audio, obtenido exclusivamente por CNN, Trump habla sobre tener un documento secreto. La conversación de una reunión de julio de 2021 en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, es uno de los dos episodios a los que se hace referencia en la acusación en la que los fiscales alegan que Trump mostró información clasificada a otras personas que no tenían autorización de seguridad.

Dadas las circunstancias extraordinarias en las que un expresidente acusado también es el favorito del Partido Republicano para las elecciones de 2024, la grabación, cuya existencia informó CNN por primera vez a fines del mes pasado, desempeñará un papel político aparte de su uso en el juicio de Trump.

Algunos de los críticos más destacados del expresidente ya dicen que esto debería costarle caro en su campaña a la presidencia.

"Hemos visto ahora con la grabación de audio que salió hoy, como bien saben, que simplemente no hay duda de que no es apto para ser el presidente de Estados Unidos", dijo la ex representante de Wyoming Liz Cheney, quien efectivamente sacrificó su carrera en la política republicana para oponerse a Trump. Las declaraciones las hizo a Lester Holt de NBC en el Aspen Ideas Festival.

CNN obtiene grabación de Trump sobre documentos clasificados 1:51

La analista legal principal de CNN, Elie Honig, dijo que la grabación parece jugar directamente con los cargos que enfrenta Trump: presunta retención intencional e ilegal de documentos de seguridad nacional.

“¿Qué ha establecido esta cinta? Donald Trump tenía información sensible, información confidencial relacionada con planes militares”, dijo Honig en “CNN This Morning” este martes. “Él sabe que eso es lo que es esto. Y está compartiendo la información de una forma u otra con extraños sin autorización de seguridad”.

El exrepresentante republicano Adam Kinzinger de Illinois, al igual que Cheney, exmiembro de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes, que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU., agregó: “La mayoría de las personas con un ego intentan poner la seguridad nacional… por encima de tu ego. En este caso es todo lo contrario”.

Trump ha puesto sus problemas legales en el centro de su campaña, presentándose a sí mismo como una víctima inocente de persecución política. Si bien esta puede ser una buena estrategia en las primarias republicanas, es posible que no funcione tan bien el próximo noviembre si él es el candidato.

En un giro sorprendente este martes que podría alimentar esas preocupaciones entre los republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, uno de los lugartenientes más leales de Trump, dijo en una entrevista con CNBC que cree que Trump puede ganar en 2024, pero agregó sobre su patrocinador: “¿Es él más fuerte para ganar las elecciones?, no sé esa respuesta”. El republicano de California enfrentó una reacción violenta inmediata en el mundo de Trump. “La gente no está contenta. ¿Qué estaba pensando?", le dijo una fuente a Kristen Holmes de CNN. (Más tarde, el presidente de la Cámara le dijo a Breitbart News que cree que Trump es “más fuerte hoy que en 2016”).

No está claro qué información corroborante tienen los fiscales sobre la grabación y con interlocutores clave de Trump. Pero el audio parece socavar las afirmaciones anteriores de Trump de que no tenía ningún material clasificado. Dependerá de un jurado de sus pares en Florida decidir si tal evidencia es suficiente para condenar a Trump, quien se declaró inocente de 37 cargos relacionados con el supuesto mal manejo de documentos clasificados.

En la grabación, Trump parece indicar que estaba reteniendo información que puede estar entre los secretos mejor guardados del gobierno. “Estos son los papeles”, dice en la grabación, sugiriendo que acaba de recoger un montón de su escritorio.

Su aparente desprecio por la información clasificada es impresionante mientras se ríe y bromea. Como solía hacer en el cargo, Trump parece haber estado utilizando la seguridad nacional de EE.UU. como una herramienta para su propio beneficio personal o político. Trump también parece estar defendiéndolos de los fiscales federales. Admite que no puede desclasificar el material como expresidente, aparentemente haciendo estallar una de sus vías más probables de autodefensa en el juicio. (Trump dijo recientemente que no tenía ningún documento con él y le dijo a Fox que los papeles eran recortes de periódicos y revistas).

Para los profesionales de la seguridad nacional, legisladores y ex funcionarios, muchos de los cuales temen infringir reglas estrictas sobre el manejo de información clasificada material, su desdén por la ley, y la seguridad nacional de una nación que una vez sirvió para preservar, proteger y defender, es asombroso.

Los escenarios para Trump y para la política de EE.UU. 2:25

Por qué es posible que grabación no perjudique a Trump entre los votantes republicanos

Sin embargo, a pesar de lo extraordinario que es el último ejemplo de la burla de Trump de las convenciones presidenciales, también es probable que brinde el enésimo ejemplo de cómo las payasadas de Trump, aunque horrorosas para millones de estadounidenses, son poco probable que lo manche con los principales votantes republicanos.

En respuesta a la grabación, Trump, como suele hacer, trató de redefinir un ejemplo aparente de comportamiento aberrante como perfectamente aceptable.

“Tenía un escritorio lleno de muchos papeles, en su mayoría artículos de periódicos, copias de revistas, copias de diferentes planes, copias de historias, que tenían que ver con muchos, muchos temas, y lo que se decía estaba absolutamente bien. … No hicimos nada malo. Esto es todo un engaño”, dijo a Fox News Digital este martes.

Esta es una táctica que el expresidente ha usado antes. Lo hizo a través de una cinta que parece representarlo tratando de convencer a los funcionarios republicanos en Georgia para que lo ayuden a robar las elecciones de 2020 en el estado indeciso. Y antes sobre su llamada "perfecta" a Volodymyr Zelensky en 2019, en la que aprovechó la ayuda militar para tratar de obligar al presidente ucraniano a investigar a su rival de 2020, Joe Biden. Esa llamada condujo al primer juicio político de Trump.

En la campaña electoral en Nueva Hampshire este martes, Trump estaba en forma clásica, deleitando a una audiencia con su comportamiento que rompe las normas y sus mentiras y teorías de conspiración. Mostró cómo ha retratado con éxito las investigaciones criminales que enfrenta, incluida una acusación anterior en Manhattan, en una presunción comprada por muchos votantes republicanos de que está siendo atacado por un Departamento de Justicia armado.

“Cada vez que los demócratas, marxistas, comunistas y fascistas de izquierda radical me acusan, lo considero una medalla, una gran, gran y hermosa insignia de honor y coraje”, dijo Trump en el almuerzo anual Lilac de la Federación de Mujeres Republicanas de Nueva Hampshire.

“Porque me acusan a mí”.

Su argumento reflejó las muchas formas en que Trump ha cambiado al Partido Republicano. El llamado grupo de adultos responsables que hablan sobre seguridad nacional ahora está dirigido efectivamente por un ex comandante en jefe que se burla de los protocolos de documentos clasificados y supuestamente reveló planes de guerra críticos. El Partido Republicano, que alguna que vez fue el de la ley y el orden, ahora considera al FBI como poco más que un semillero de extremistas liberales.

Los cargos contra Trump pueden afectar a su candidatura presidencial 2:57

La estrategia de Trump funciona entre los votantes de base del Partido Republicano

Hay mucha evidencia que sugiere que la estrategia del expresidente está funcionando políticamente, al menos en una primaria del Partido Republicano.

Aunque su apoyo entre los republicanos pareció debilitarse en una encuesta de CNN realizada después de su segunda acusación, todavía tenía una ventaja firme en el campo de las primarias. Además, el 54% de los votantes republicanos y de tendencia republicana dijeron que la conducta de Trump no les importa mucho al considerar su candidatura, porque la efectividad de un presidente importa más. Solo el 26% de los votantes republicanos y de tendencia republicana dijeron que Trump debería terminar su campaña a la luz de los cargos federales.

En otra señal de que su narrativa se ha afianzado, una nueva encuesta nacional de NBC News encontró que 6 de cada 10 republicanos creen que las acusaciones e investigaciones que enfrenta Trump tienen motivaciones políticas. Como anécdota, varios votantes republicanos de Nueva Hampshire entrevistados en un foro abierto de CNN en mayo con Trump, antes de la acusación federal, indicaron que no les preocupaba el manejo de documentos clasificados por parte de Trump y lo veían como una víctima de persecución política que estaba recibiendo una medida injusta de escrutinio simplemente por ser quien era.

Trump niega haber actuado mal tanto en el caso de los documentos clasificados como en el asunto de Manhattan, que debe ir a juicio en marzo, justo en medio de la temporada de primarias. Podría enfrentar otras acusaciones, incluida una investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. CNN informó en exclusiva este martes que el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, fue entrevistado por investigadores federales. Trump enfrenta una investigación separada en Georgia sobre los esfuerzos para anular la victoria de Biden en el estado.

Ninguno de estos casos parece interferir con su candidatura para la nominación republicana, incluso si aún faltan meses para la primera votación. Pero no está claro cómo los juicios múltiples podrían impactar su programa de campaña y si el peso de las acusaciones múltiples podría cambiar sus perspectivas.

Y las mismas encuestas que muestran que Trump mantiene una ventaja en las primarias también contienen señales de advertencia para el expresidente con respecto a las elecciones generales. La encuesta de CNN muestra que la mayoría de los estadounidenses aprueba la acusación de Trump en el caso de documentos clasificados, incluso cuando el 71% dice que la política jugó un papel en esa decisión de acusación.

La cuestión de la elegibilidad es por qué algunos de los principales oponentes republicanos de Trump han estado experimentando suavemente con la retórica en los documentos clasificados, posiblemente para probar si pueden avivar las dudas sobre la idoneidad de Trump como candidato entre los votantes republicanos hartos de perder contiendas nacionales.

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por ejemplo, dijo que Trump fue “increíblemente imprudente” en su manejo de información clasificada si la acusación de 37 cargos dictada por el fiscal especial Jack Smith es cierta. Pero reflejando el estado de teflón de Trump entre los votantes de las primarias, Haley no intervino sobre la cinta de audio y le dijo a CNN este martes que “vamos a dejar que los tribunales lo resuelvan y hagan lo que sea”.

Es demasiado pronto para juzgar si los problemas legales cada vez más profundos de Trump convencerán a algunos republicanos de que otro candidato podría ser un mejor abanderado en 2024. Y si él es el candidato, hay múltiples factores, incluido el estado de la economía, el potencial las crisis de seguridad nacional y la edad de Biden, eso podría dar forma a las elecciones.

Pero un factor clave ha sido constante desde 2016: lo que sea que Trump haga, es poco probable que debilite su vínculo con sus seguidores más leales.