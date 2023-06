ANÁLISIS | La lectura de cargos de Trump por cargos federales es un momento grave para la nación

¿Quién es Aileen Cannon, jueza en el caso penal de Trump? 3:29

(CNN) -- El caso es Estados Unidos de América vs. Donald J. Trump.

Por primera vez en la historia, la nación busca llevar a juicio penal a una persona que fue elegida para encabezarla como presidente.

Trump debe comparecer ante un tribunal en Miami este martes para responder a una acusación de 37 cargos que alega que retuvo deliberadamente documentos clasificados después de dejar el cargo y se negó a devolverlos.

Su aparición será un momento trascendental, e incluso trágico, en la historia de una república que ha perdurado durante más de dos siglos tras haberse fundado en el principio de que ningún líder tiene poder absoluto ni debe estar por encima de las leyes que se aplican a otros ciudadanos.

Este martes será un día grave que podría abrir divisiones aún más profundas en un país que ya está distanciado, especialmente dado que los partidarios de Trump ya han recurrido a la violencia una vez en un intento por anular la voluntad del pueblo después de que el expresidente se negara a aceptar su derrota en una elección democrática.

El senador de Utah, Mitt Romney, un crítico republicano frecuente de Trump, criticó este lunes al expresidente por poner al país en una prueba que, según él, podría haberse evitado.

“Estoy enojado”, dijo Romney, el candidato presidencial republicano de 2012. “El país va a pasar por un tumulto como resultado de una cosa. El presidente Trump no entregó documentos militares cuando se le pidió que lo hiciera”.

“¿Por qué el país va a tener que pasar por toda esta angustia y alboroto?”, dijo Romney.

A pesar de lo traumático y sin precedentes que promete ser el enjuiciamiento federal del expresidente, no es una completa sorpresa. De alguna manera, es una coda casi lógica a un término de la Casa Blanca en el que Trump destrozó las convenciones de la Presidencia, expresó la creencia de que tenía poder “total” en contravención de la Constitución y fue acusado dos veces.

Trump, quien sostiene que no ha cometido ningún delito, no ha sido condenado por ningún delito penal. Y hay muchas cosas que aún se desarrollarán. Una acusación típicamente representa la mejor recitación posible de la evidencia en un caso para la acusación. Los testigos no son contrainterrogados en un jurado investigador para probar declaraciones que puedan ayudar al acusado. Y no está claro si este caso irá a juicio antes de las elecciones de 2024.

Pero Trump ha estado chocando con la ley durante mucho tiempo. Está a la espera de juicio en otro caso penal en Manhattan después de declararse inocente de falsificar registros comerciales en un drama que surge de un supuesto pago de dinero secreto. Es probable que sepa a fines del verano si lo acusarán por intentar anular la victoria electoral del presidente Joe Biden en Georgia. Ambos casos están siendo presentados por los fiscales de distrito locales y no por el gobierno federal.

El fiscal especial Jack Smith, quien presentó la acusación del jurado investigador contra Trump en el caso de documentos clasificados y también está investigando su comportamiento en el período previo al 6 de enero de 2021, justificó su decisión argumentando en una rara aparición pública la semana pasada que el país tenía un conjunto de leyes y que se aplican a todos.

Su acusación, rebosante de detalles sobre el manejo desastrosamente laxo de Trump de materiales clasificados, conmocionó a muchos veteranos del gobierno.

“Si ha (hecho) algo como lo que alega la acusación y, por supuesto, el gobierno tendrá que demostrarlo, entonces ha cometido delitos muy graves”, dijo el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, a “CNN This Morning” este lunes.

“Esta es una acusación devastadora. … Creo que debería ser el final de la carrera política de Donald Trump”.

Trump también enfrentará un cargo de conspiración en su lectura de cargos, por lo que el título completo de la acusación es “Los Estados Unidos de América contra Donald J. Trump y Waltine Nauta”. El asesor personal del expresidente enfrenta seis cargos, incluidos varios cargos relacionados con obstrucción y encubrimiento.

¿Cuán preocupado debe estar Trump por los cargos que enfrenta? 2:34

El dilema de acusar o no a Trump

Todo enjuiciamiento implica también una elección. A veces, los presuntos delitos son tan graves que ignorarlos correría el riesgo de socavar el estado de derecho y el tejido de la sociedad y la democracia. Pero este impulso también debe sopesarse frente a la cuestión de si los intereses nacionales se sirven mejor si se lleva a cabo un enjuiciamiento.

La acusación a un expresidente, que ya ha utilizado las crecientes divisiones nacionales como herramienta política y que ha afirmado que es víctima de investigaciones criminales politizadas, significó que Smith y el fiscal general Merrick Garland se enfrentaran a un dilema tan agudo como el de cualquier fiscal en la historia.

La sensibilidad del tema se multiplica por el hecho de que el expresidente está siendo perseguido por el Departamento de Justicia de su sucesor en plena campaña electoral en la que intenta recuperar la Casa Blanca de manos de Biden.

Muchos republicanos, especialmente aquellos que representan al Partido Republicano en la Cámara, explotaron esta circunstancia sumamente inusual para colocar una cortina de humo para Trump la semana pasada, incluso antes de leer los cargos en su contra. E incluso después de la revelación de la acusación, intensificaron su intento de descarrilar la acusación en una demostración de política partidista de línea dura.

Exfiscal sobre caso contra Trump: Habrá un impacto politico 0:58

“La idea de la justicia igualitaria no se está desarrollando aquí”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, este lunes, estableciendo falsas equivalencias entre el material clasificado encontrado en posesión de los exvicepresidentes Biden y Mike Pence, quienes no bloquearon su devolución, como se alega que Trump ha hecho. (El Departamento de Justicia cerró su investigación sobre Pence, mientras que la investigación del fiscal especial sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden está en curso).

La mayoría de los republicanos parecen haber calculado que con Trump como favorito en las primarias presidenciales del Partido Republicano, no tienen opción política sino unirse a sus ataques abrasadores contra el Departamento de Justicia. Sin embargo, en un movimiento notable este lunes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien también se postula para la candidatura republicana, criticó duramente a Trump incluso cuando se aferró a sus afirmaciones de que el Departamento de Justicia actual era corrupto.

“Si esta acusación es cierta, si lo que dice es realmente el caso, el presidente Trump fue increíblemente imprudente con nuestra seguridad nacional”, dijo Haley en Fox News. Sus comentarios hicieron un argumento implícito de que al expresidente, de quien se desempeñó como su embajadora ante las Naciones Unidas, no se le debería confiar nuevamente en la custodia de los secretos del país.

Algunos republicanos también señalan el hecho de que Trump está siendo acusado en virtud de la amplia Ley de Espionaje para tratar de argumentar que las acusaciones en su contra son menos graves, ya que en realidad no está siendo acusado de espiar o de pasar material clasificado a una potencia extranjera. La Ley de Espionaje de 1917, aprobada durante la Primera Guerra Mundial, cubre una amplia gama de delitos relacionados con la mala conducta en torno a la información de defensa nacional.

“Donald Trump, puede que lo odien a muerte, no es un espía, no cometió espionaje”, dijo este domingo en ABC el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, un leal partidario de Trump.

Y el senador de Florida Marco Rubio, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, reprendió el manejo de documentos confidenciales por parte de Trump, pero argumentó que Smith y Garland habían cometido un error al no considerar suficientemente si realmente era de interés nacional procesar.

“No hay ninguna alegación de que se haya hecho daño a la seguridad nacional. No hay ninguna acusación de que lo vendió a una potencia extranjera o que fue traficado a otra persona o que alguien tuvo acceso a él”, dijo Rubio en “CBS Mornings” este lunes. “Y hay que sopesar el daño de eso, o la falta de él, sobre el daño que esta acusación le hace al país”.

Lo que se perdería al darle un pase a Trump

Sin embargo, por más dolorosa que sea una acusación presidencial para el país, la decisión de no acusar a Trump por un tratamiento tan horrendamente descuidado de documentos clasificados no solo enviaría el mensaje de que los poderosos están por encima la Ley. También correría el riesgo de señalar que tal comportamiento arrogante es aceptable, o al menos es demasiado difícil de procesar. Las consecuencias de tal decisión para las agencias de inteligencia del país podrían ser desastrosas.

Por lo general, los funcionarios de rango federal protegen mucho el material clasificado, sabiendo que incluso un error en el manejo de un documento podría causarles problemas con la ley o llevarlos a la cárcel. La acusación de Smith alega que Trump guardó decenas de documentos en una ducha, un salón de baile e incluso un baño en su casa vacacional de Mar-a-Lago, muy transitado. También alega que mostró un documento militar muy sensible a varios invitados en su club de golf de Bedminster y admitió que no podía desclasificarlo porque ya no era presidente. Parte del material que se había negado a devolver al gobierno estaba relacionado con las capacidades nucleares de Estados Unidos y otros países.

Este sorprendente desprecio por los secretos de la nación plantea grandes interrogantes sobre la conducta pasada de Trump y parece reforzar la decisión del gobierno de recurrir a una investigación criminal para recuperar el material.

En términos más generales, también plantea una pregunta que decidirán los votantes, y no los tribunales: si a Trump se le debe volver a confiar ese material como presidente. Es una pregunta para las elecciones de 2024, pero también podría resolverse en un juicio.

El comportamiento de Trump parece representar un caso extraordinario de un comandante en jefe y guardián de los secretos más preciados de la nación que pone sus motivaciones personales, cualesquiera que sean, por encima del interés nacional en un abuso de la confianza pública.

“Sabiendo lo que sabemos ahora, además de todos los detalles de la acusación a medida que esto se desarrolla, ¿hay alguna duda ahora de que Donald Trump es un peligro claro y presente para Estados Unidos?”, preguntó Valerie Plame, cuya fachada como oficial de la CIA fue descubierta por miembros de la administración Bush en aparente represalia por las críticas a sus políticas en Iraq por parte de su difunto esposo, el ex embajador Joseph Wilson. Plame habló con Jake Tapper de CNN la semana pasada y agregó que “cualquier estadounidense que siga fingiendo lo contrario es simplemente poco realista”.