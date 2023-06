¿Qué plantea Putin para el grupo Wagner tras el confuso operativo? 3:15

(CNN) –– El Kremlin ha hecho todo lo posible para reafirmar la autoridad del presidente Vladimir Putin, con reuniones y actos destinados a mostrar la unidad y solidaridad del Estado y los militares bajo su liderazgo.



Pero, en opinión de muchos comentaristas, no será fácil trazar una línea que anule los insólitos acontecimientos del fin de semana, y persistirán los interrogantes sobre la actuación, la voluntad e incluso la lealtad de algunas unidades rusas.

Mientras la cúpula militar rusa estaba notoriamente ausente a medida que se desarrollaba la crisis, fueron unidades chechenas las que se prepararon para enfrentarse a las tropas del grupo Wagner que se pavoneaban por las calles de Rostov del Don, y otras unidades chechenas fueron grabadas custodiando un puente en los accesos del sur de Moscú.

Esto no ha pasado desapercibido para la comunidad de blogueros militares rusos, sobre todo a la luz de informes no confirmados de que el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, había abandonado abruptamente la zona de Rostov del Don el viernes, cuando el motín empezó a surgir en la región. Algunos blogueros militares rusos con importantes números de seguidores esperan una seria remodelación del ejército tras el levantamiento de Wagner, y quizás dentro de los servicios de seguridad por no haber visto los preparativos que llevaron a la insurrección.

Un popular bloguero que responde al nombre de Rybar escribió este miércoles que ya se estaba llevando a cabo una purga de mandos intermedios que se habían negado a disparar contra columnas de Wagner si podían resultar heridos civiles.

"Desde hace varios días, investigadores y representantes del FSB (Servicio Federal de Protección) trabajan tanto sobre la cúpula de los órganos de mando y control militar como sobre los mandos de las unidades", afirmaba Rybar.

También sugirió que, si bien el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, sigue estando formalmente a cargo de lo que Rusia denomina la "operación militar especial" en Ucrania, el comandante de las fuerzas aerotransportadas (VDV), el coronel general Mikhail Teplinsky, es quien realmente está dirigiendo la guerra.

Los subordinados de Teplinsky lo tienen en buena estima, según los observadores, pero la VDV sufrió grandes pérdidas en la fase inicial de la invasión.

No hay forma de verificar las afirmaciones de Rybar, pero su difusión puede demostrar un nivel de aprensión en el ejército ruso a la luz del motín.

Otro conocido bloguero, Boris Rozhin, escribió que "uno de los aspectos positivos del 24 de junio puede ser que las autoridades queden limpias de personal desleal e inestable".

Dudas sobre Surovikin

Persisten las especulaciones sobre el papel de otros altos mandos cuando el motín se puso en marcha en la noche del viernes al sábado.

El diario The New York Times informó este miércoles, citando a funcionarios estadounidenses que, según dijo, habían sido informados por los servicios de inteligencia estadounidenses, que el comandante de la fuerza aérea rusa, el general Sergey Surovikin, "tenía conocimiento previo de los planes de Yevgeny Prigozhin de rebelarse contra la cúpula militar rusa".

Preguntado por la información en una llamada regular con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró: "Ahora habrá muchas especulaciones y rumores en torno a estos acontecimientos. Creo que esto no es más que otro ejemplo de ello".

Algunos observadores creen que los funcionarios estadounidenses tienen un motivo para intentar desacreditar a Surovikin, cuya actuación en la campaña ha eclipsado la de la mayoría de los comandantes. Mark Galeotti, de Mayak Intelligence, dijo: "Surovikin no es un hombre agradable, pero es un general peligrosamente competente".

Aunque reconoce que está especulando, Galeotti añadió: "Sugerir complicidad con la traición de Prigozhin, por usar las palabras de Putin, parecería una buena forma de ayudar a descarrilar su regreso".

Otros piensan que Surovikin es demasiado inteligente como para respaldar un motín que claramente no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Una aguda observadora de las maquinaciones dentro del establishment ruso, Tatiana Stayonova, tuiteó este miércoles: "El motín carecía de objetivos políticos claros o de una preparación adecuada. Parecía un intento desesperado de Prigozhin de proteger a Wagner, con un final potencialmente fatal en Moscú. Si bien Surovikin pudo simpatizar con el plan o estar al tanto de él, se puso del lado del Estado cuando fue necesario".

Rob Lee, del Foreign Policy Research Institute, señala que Surovikin es el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales rusas y que "Wagner derribó 7 o más aviones, entre ellos varios que no estaban armados. Cosa extraña si el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas te apoya de manera activa".

De hecho, Surovikin hizo un llamamiento en video a Prigozhin para que cesara el motín poco después de que comenzara, una de las pocas voces militares que se escucharon el fin de semana.

La purga puede extenderse más allá del Ejército. El presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, exigió que se analice quién intentó salir de Rusia el fin de semana.

"Todos condenamos a quienes, en un momento difícil para el país, lo abandonaron, huyeron. Realmente eso debería ser castigable, entre otras cosas", dijo Volodin.

Anastasia Kashevarova, periodista militar que ha cubierto el conflicto, subrayó la cuestión. "No huyas y abandones a tus ciudadanos y a tu país. No huyas y guardes silencio, para luego pedir recompensas para ti", escribió en Telegram.

Divisiones en el Ejército

Cualquier institución tan vasta como el Ejército de Rusia va a tener rivalidades y rencores, especialmente en medio de una guerra en la que se han puesto de manifiesto tantas carencias.

Como dice Stayonava: "Al comienzo del motín de Prigozhin, era bien conocida una división establecida entre la cúpula militar de Shoigu/Gerasimov y Surovikin, no tanto una lucha de poder como una divergencia en la comprensión de la estrategia de Rusia en Ucrania".

En varias ocasiones, Surovikin pareció intentar mantener una relación de trabajo con Prigozhin, cuyos combatientes, después de todo, estaban recibiendo la mayor parte del daño en el asalto a Bakhmut.

En un momento dado, según blogueros militares rusos, Surovikin intercedió para intentar conseguir munición para Wagner.

"Esta relación fue probablemente aprobada por Putin, lo que sugiere que esta división no fue una rebelión", dice Stayonava.

La tolerancia y el apoyo a Wagner dentro del ejército (y entre algunos gobernadores regionales) era hasta cierto punto una forma codificada de expresar la falta de confianza en Shoigu y Gerasimov.

Ahora esa dinámica ha cambiado drásticamente, según Stayonava.

"La cuestión sigue siendo si los que informan a Putin estos días podrían empañar la imagen de esos simpatizantes, transformándolos en conspiradores a efectos de posibles purgas contra ellos".

Por ahora, al menos, el en apariencia resistente Shoigu ha sobrevivido y apareció en un video difundido después del fin de semana en el cuartel general de combate del Distrito Militar Occidental (aunque la visita pudo haber sido la semana pasada), así como sentado a dos lugares del presidente en una reunión el lunes por la noche.

Futuro marginal para el exchef de Putin

En cuanto a Yevgeny Prigozhin, el día en que fue maestro de ceremonias en una cumbre entre Putin y el presidente George W. Bush en San Petersburgo debe parecer que fue hace toda una vida. Su antiguo promotor ha subrayado ahora que no se escatimarán esfuerzos para poner fin a su extravagante carrera.

Putin declaró el martes que el imperio empresarial de Prigozhin había recibido más de US$ 2.000 millones del Estado ruso el año pasado, lo que había "financiado totalmente" la operación Wagner.

Señaló que "el propietario de la empresa Concord" había recibido el equivalente a US$ 936 millones por entregar y servir comida a los militares rusos, antes de añadir con tono amenazador: "Espero que nadie robara nada o robara lo menos posible en el curso de estas operaciones, pero investigaremos a fondo todo eso".

La implicación es que, mientras que los combatientes de Wagner han sido perdonados y muchos se integrarán al Ejército ruso, Prigozhin será un paria, ganándose a duras penas la jubilación en Minsk, en la vecina Belarús. Puede que nunca se le acuse de rebelión armada, pero su modelo lucrativo de librar una guerra está a punto de deshacerse.

El Institute for the Study of War (ISW, por sus siglas en inglés) comentó este martes que el esfuerzo por distinguir entre Prigozhin y sus combatientes puede dar pie al Kremlin para "acusar a Prigozhin de corrupción o de conspirar con Ucrania u Occidente y alejar a Prigozhin del personal de Wagner" que el Kremlin quiere mantener de su lado.

"El Kremlin necesita separar la causa de Prigozhin de su persona, no sea que un ataque a Prigozhin sea percibido como un ataque del Kremlin a su narrativa popular y a sus objetivos declarados de castigar a la dirección criminal e incompetente del Ministerio de Defensa ruso", dice el ISW.

En los círculos militares rusos todavía existe un respeto considerable por lo que Wagner ha aportado al conflicto de Ucrania.

Mientras las cosas se acomodan, algunos se preguntan cómo se permitió que la disputa entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa escalara hasta el punto del motín.

Entre ellos se encuentra el director de la Guardia Nacional Rusa, (Rosgvardia), Viktor Zolotov.

Aunque afirmó que el motín fue preparado por los servicios de inteligencia occidentales, también dijo que había indicios, lo que llamó "difusión de información", procedentes del lado de Prigozhin "de que se estaba preparando este motín".

"Todo el personal de Rosgvardia, toda la unidad de la fuerza trabajó brillantemente: de forma clara, coherente y competente", afirmó Zolotov, quizás en un contraste no declarado con el Ministerio de Defensa.

El bloguero Boris Rozhin dijo en su canal de Telegram: "Si el conflicto entre Prigozhin y la cúpula del Ministerio de Defensa se hubiera atajado a tiempo, la rebelión difícilmente habría tenido lugar".

Anastasia Kashevarova, que tiene 269.000 suscriptores en Telegram, también preguntó: "Si lo sabíamos, ¿por qué no nos preparamos? Si [Prigozhin] trabaja para los ucranianos, ¿por qué se les indultó (a las fuerzas de Wagner)? ¿Por qué pasaron tranquilamente por los controles fronterizos? ¿Por qué no se impidió?".

Rozhin, como otros que están a la defensiva, está haciendo todo lo posible para dar la vuelta a los acontecimientos del 24 y 25 de junio como una catarsis, diciendo que el principal logro es que Rusia "no empezó a averiguar quién es más fuerte y quién puede matar más a quién. Tenemos un enemigo real, sobre el que deben dirigirse los esfuerzos".

Otros podrían argumentar que aún no hay garantías de eso.