Donald Trump demanda a E. Jean Carroll por difamación

(CNN) -- Donald Trump demandó a E. Jean Carroll por difamación después de que un jurado determinara que abusó sexualmente de la excolumnista de una revista y la difamó.

En una contrademanda presentada este martes por la noche, Trump alega que Carroll le difamó cuando apareció en CNN la mañana después de que el jurado le concediera US$ 5 millones por daños y perjuicios. A Carroll se le preguntó por el veredicto, según el cual Trump abusó sexualmente de Carroll pero no la violó, como ella alegó. Carroll respondió: "Oh, sí lo hizo".

En respuesta a la nueva demanda, la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo en un comunicado: "Donald Trump vuelve a argumentar, en contra de la lógica y de los hechos, que fue exonerado por un jurado que determinó que abusó sexualmente de E. Jean Carroll".

Y añadió: "La presentación de Trump no es, por tanto, más que su último esfuerzo por retrasar la rendición de cuentas por lo que un jurado ya ha determinado que fue su difamación de E. Jean Carroll. Pero le guste o no, esa rendición de cuentas llegará muy pronto".

La contrademanda es la última ofensiva jurídica en una batalla legal de varios años entre Trump y Carroll. La primera vez que Carroll demandó a Trump por difamación fue en 2019, después de que el expresidente negara su acusación de que la había violado a mediados de la década de 1990 en el camerino de Bergdorf Goodman. Trump dijo que no conocía a Carroll y que ella no era su tipo.

Ella le demandó de nuevo el año pasado en virtud de una ley neoyorquina que permitía un plazo de un año para las demandas civiles de supervivientes de agresiones sexuales, independientemente de cuándo ocurrieran. Trump solicitó un nuevo juicio.

La demanda por difamación de 2019 está programada para ir a juicio el próximo año, aunque todavía hay varias cuestiones legales pendientes. Carroll busca más de US$ 10 millones en daños en ese caso, en parte porque Trump repitió declaraciones que el jurado consideró difamatorias después del veredicto en las redes sociales y en un townhall de CNN.