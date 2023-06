Un bolso "más pequeño que un grano de sal" se vende por más de US$ 63.000

(CNN) -- Un minúsculo bolso de mano que mide apenas 0,65 por 0,22 y por 0,7 milímetros (o menos de 0,03 pulgadas de ancho) se vendió por más de US$ 63.000 en una subasta en línea este miércoles.

Apenas visible para el ojo humano, el bolso verde amarillento fluorescente se basa en un popular diseño de Louis Vuitton, aunque es obra de un colectivo artístico neoyorquino y no de la propia marca de lujo.

El grupo MSCHF, con sede en Brooklyn, bautizó su diminuta creación como "bolso microscópico" y afirma que es lo bastante estrecho como para pasar por el ojo de una aguja y más pequeño que un grano de sal marina (aunque eso depende de lo gruesa que te guste la sal).

El objeto se fabricó mediante polimerización de dos fotones, una tecnología de fabricación utilizada para imprimir en 3D piezas de plástico a microescala. Se vende junto a un microscopio equipado con una pantalla digital a través de la cual se puede ver la bolsa.

Una foto promocional muestra el diseño con más detalle, revelando el monograma "LV" característico de Louis Vuitton. El bolso parece estar basado en el bolso de mano OnTheGo de la marca francesa, que actualmente se vende en tamaño normal por entre US$ 3.100 y US$ 4.300.

La venta fue organizada por Joopiter, una casa de subastas en línea fundada por el músico, productor discográfico y diseñador estadounidense Pharrell Williams. Aunque Williams es actualmente director creativo de moda masculina de Louis Vuitton, el director creativo de MSCHF, Kevin Wiesner, declaró anteriormente al diario The New York Times que el colectivo no había solicitado su permiso ni el de la marca francesa para utilizar su logotipo o diseño.

"A Pharrell le encantan los sombreros grandes, así que le hicimos un bolso increíblemente pequeño", dijo al periódico.

Fundado en 2016, MSCHF ha sido noticia por sus llamados "drops", proyectos artísticos irreverentes que a menudo se burlan —a la vez que se benefician— del capitalismo de consumo. El grupo fue infamemente demandado por Nike por sus "Satan Shoes", una serie de 666 pares de zapatillas Nike modificadas con símbolos satánicos y gotas de sangre humana real. El litigio acabó resolviéndose extrajudicialmente.

Conocido por burlarse del mundo del arte por sus excesos —ya sea vendiendo dibujos falsificados de Andy Warhol o cortando cuadros de Damian Hirst—, el colectivo también ha dirigido su atención a la moda de lujo.

En 2021, el grupo rompió cuatro bolsos Birkin para crear sandalias (apodadas "Birkinstocks") que ofrecía por hasta US$ 76.000 el par. Más recientemente, sus botas de goma caricaturescas, conocidas como "Big Red Boots", se convirtieron en una sensación viral después de ser usadas por estrellas como Doja Cat, Iggy Azalea y Janelle Monáe.

Antes de la venta de esta semana, MSCHF declinó responder a las preguntas de CNN sobre la creación de su bolso. Sin embargo, en un comunicado publicado junto a la lista de la subasta se afirmaba que el amor de la industria de la moda por los bolsos pequeños los había visto "cada vez más abstraídos" hasta el punto de que el accesorio es "puramente un significante de marca".

"Los anteriores bolsos pequeños de piel requerían una mano para llevarlos, se convertían en disfuncionales, en inconvenientes para su 'portador'", añadía el comunicado. "El bolso microscópico lleva esto a su conclusión lógica. Un objeto práctico se reduce a una joya, toda su putativa función se evapora; para los objetos de lujo, la usabilidad es la parte de los ángeles".