Los gastos de la Casa Real del Reino Unido superaron los ingresos el año pasado, según muestra un estado financiero anual

(CNN) -- La Casa Real Británica publicó su estado financiero anual este jueves, revelando que el gasto oficial para el año 2022-2023 superó la Subvención Soberana y otros ingresos reales obtenidos.

Atribuye los altos costos al “período excepcional de transición” en la Casa Real, que vio el funeral de la reina Isabel II el año pasado y la coronación del rey Carlos III en mayo, así como un proyecto de remodelación en curso en el Palacio de Buckingham.

En total, se informó que el gasto neto de la Casa Real fue de £107,5 millones (US$ 136 millones), en comparación con la Subvención Soberana total de £86,3 millones (US$ 109,1 millones) y el ingreso adicional de £9,8 millones (US$ 12,4 millones).

La Subvención Soberana, una suma global anual del gobierno, es esencialmente una cuenta de gastos que cubre los costos de viaje, seguridad, personal y mantenimiento de los palacios reales. Las tres principales fuentes de ingresos de la familia real son la subvención soberana, las propiedades del ducado de Lancaster y el ducado de Cornualles y sus propiedades personales e inversiones.

“El gasto oficial superó la Subvención Soberana y los ingresos complementarios obtenidos, con un gasto neto de £107,5 millones (US$ 136 millones), un aumento del 5% con respecto al año anterior debido al importante trabajo relacionado con la reserva del Palacio de Buckingham y el costos asociados con el cambio de reinado, así como el impacto del aumento del índice de precios al consumidor en un 10,1%”, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado.

El alto gasto oficial hizo que la reserva de Subvención Soberana se redujera en £20,7 millones (US$ 26,2 millones) en el último año.

“La declaración de este año cubre un período de transición importante para la Casa Real, que refleja el jubileo de platino y el funeral de Estado de la reina Isabel II, el ascenso al trono del rey, el período previo a la coronación de sus majestades y la reunión del personal de dos casas reales”, decía el comunicado del palacio.

“La Subvención Soberana total para 2022-2023 ascendió a £86,3 millones (2021-2022: £86,3 millones) (US$109,1 millones), que se compone de una subvención básica de £51,8 millones (US$ 65,5 millones) que financia viajes, mantenimiento de la propiedad y los costos operativos de la casa de los soberanos. La subvención básica equivale a 77 peniques (97 centavos) por persona en el Reino Unido”, agregó el comunicado, señalando que la subvención soberana total permanece sin cambios desde el año pasado.

La población del Reino Unido es de aproximadamente 67 millones de personas, lo que significa que la Subvención Soberana equivale a £1,29 (US$ 1,63) por persona en el país, según el Palacio.

Críticas a la realeza y sus finanzas

El principal grupo antimonárquico del país ha criticado a la realeza por seguir aumentando el gasto del dinero público, así como la forma en que la Casa Real ha llegado a las cifras.

“La realeza ha ocultado durante mucho tiempo su verdadero costo, que hemos calculado en al menos £345 millones (US$ 436,3 millones). Eso es suficiente para pagar 13.000 nuevas enfermeras o maestros”, dijo Graham Smith, director ejecutivo del grupo de campaña Republic. “Tratar de excusar esto dividiendo la cifra por cada hombre, mujer y niño es una tontería”.

“Nuestra cifra de £345 millones es mucho más precisa que el informe oficial, cuando tomamos en cuenta los costos para los consejos locales, las fuerzas policiales locales, los ingresos de los dos ducados y la seguridad”, agregó Smith, quien también pidió más transparencia por parte de la monarquía, que su grupo de campaña busca abolir.

El guardián de la Bolsa Privada de la Casa Real, Sir Michael Stevens, dijo en la declaración del Palacio: “Mientras miramos hacia atrás en esos 12 meses, reflexionamos sobre cómo la nación se unió para celebrar el jubileo de platino de la reina Isabel II en junio, y para llorar a su difunta majestad en septiembre mientras marca la ascensión del rey, así como los meses de preparación previos a la coronación de sus majestades”.

Stevens también dijo que el año pasado regresaron muchos eventos que habían estado ausentes durante los años de la pandemia, incluidas las fiestas en el jardín del palacio, Maundy, Garter y las visitas de estado del rey Carlos III.

“Al igual que otras organizaciones, la Casa Real no ha sido inmune a los impactos de los desafíos conjuntos de la pandemia y las presiones inflacionarias, que han resultado en una Subvención Soberana fija. La cifra del año se mantuvo sin cambios en £86,3 millones, con una proporción significativa financiando la reserva del Palacio de Buckingham, que ahora se encuentra en su séptimo año. Esta cifra se mantendrá sin cambios en £86,3 millones para el año 2023-24”, agregó Stevens.

Smith, del grupo de campaña Republic, dijo: “Las preguntas que deben hacerse son si este gasto es ético, un buen uso del dinero público y en qué más podría gastarse”.

La riqueza privada y el estilo de vida del rey Carlos III y la familia real británica se han cuestionado este año, ya que el Reino Unido se enfrenta a una crisis del costo de la vida, lo que deja a muchas personas sin poder pagar sus facturas y artículos básicos para el hogar.

Mientras tanto, los fanáticos de la realeza argumentan que la monarquía ofrece valor a los contribuyentes británicos porque impulsa el turismo y el gasto de los consumidores, particularmente durante los grandes eventos.

-- Informe anterior de Ivana Kottasova de CNN.