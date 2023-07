El humo seguirá llegando a EE.UU. mientras los incendios sigan ardiendo en Canadá pero, ¿por qué no se apagan?

El humo de los incendios en Canadá llega a España 0:41

(CNN) -- Otra ola de humo de incendios forestales se desplazó hacia EE.UU. oscureciendo los cielos azules del verano y generando preocupación sobre la frecuencia cada vez mayor de los incendios y qué tienen que ver con el cambio climático.

Más de 100 millones de personas están bajo alertas de calidad del aire desde Wisconsin hasta Vermont y pasando por Carolina del Norte mientras el humo de los incendios forestales canadienses avanza hacia el sur, aunque se espera que las condiciones mejoren lentamente durante el fin de semana festivo.

La calidad del aire en ambos lados de la frontera se vio afectada por más de 500 incendios forestales activos que arrasan Canadá. Algunos incendios están tan fuera de control que los funcionarios no tienen más remedio que dejarlos arder.

Mientras tanto, al menos 10 países enviaron a sus propios bomberos para ayudar a Canadá a extinguir los incendios que amenanzan comunidades y cuyos residentes se apresuraron a evacuar.

Los científicos continúan reiterando las advertencias de que los efectos del cambio climático han llegado, enfatizando que los incendios forestales y las columnas de humo tóxico que generan serán cada vez más frecuentes.

Mientras las columnas de humo salen de los bosques de Canadá, algunos podrían preguntarse por qué se permite que muchos de los incendios ardan sin control.

Este es el por qué:

Algunos de los incendios están en áreas extremadamente remotas

Si bien cada provincia canadiense responde a los incendios de manera diferente, todas tienen pautas comunes que enfatizan la importancia de priorizar qué incendios combatir y cuáles dejar arder.

Los incendios masivos que arden en áreas remotas —como algunos en el noroeste de Quebec— a menudo están demasiado fuera de control como para hacer algo al respecto.

"Si tienes recursos limitados y tienes muchos incendios, lo que haces es proteger primero la vida humana y la propiedad", dijo a CNN Robert Gray, un ecólogo canadiense de incendios forestales. "Proteges a las personas, la infraestructura, las cuencas hidrográficas, por lo que hay un sistema de priorización".

Agregó: "Si tienes estos incendios que están ardiendo en áreas remotas y no amenazan nada de inmediato, entonces tendrás que dejar que hagan lo suyo".

Si bien la idea de grandes incendios que arrasan millones de hectáreas de bosques puede parecer incomprensible, no es del todo nueva.

"Siempre hubo incendios que las autoridades canadienses no combaten. Es costoso hacerlo, ecológicamente indeseable y simplemente estarías jugando con la naturaleza", dijo Daniel Perrakis, un científico de incendios del Servicio Forestal Canadiense.

"El humo es un problema, pero incluso si quisiéramos hacer algo al respecto, no estaría muy claro cómo hacerlo. Estás hablando de grandes áreas donde no hay acceso por carretera; no hay comunidades en algunos casos".

De los 539 incendios que arden actualmente, 270 están fuera de control en todo Canadá, incluidos los de Columbia Británica, Alberta, Ontario y Quebec.

Junto con la lejanía y la distancia de las personas, el terreno es otro factor. Se permite que algunos de los incendios ardan simplemente porque están en terrenos demasiado traicioneros para que los bomberos siquiera intenten abordarlos.

"Estos incendios son tan grandes que realmente no puedes poner personas cerca de ellos, los vientos se levantan, se mueven muy rápido, pueden comenzar delante de ti y atrapar a los equipos", dijo Gray.

No hay suficientes recursos para combatir todos los incendios

Bomberos de al menos 10 países, incluidos EE.UU., México, Costa Rica, Chile, España, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Corea del Sur y Francia, se desplegaron en Canadá para ayudar con los incendios forestales desde la primera semana de junio.

"Canadá no tiene muchos recursos para combatir incendios", dijo Gray. "Las provincias individuales tienen sus propios equipos de contratación, pero trajeron a miles de personas de fuera del país para ayudar".

Un factor que contribuye a la falta de recursos evidente en la lucha actual contra los incendios fuera de control es el financiamiento, reconoció Gray.

"Por lo general, no asignan una gran cantidad de dinero por adelantado para la extinción de incendios", continuó. "Pero una vez que estallan los incendios, los gobiernos ciertamente pueden encontrar todo el dinero necesario para sofocarlos".

"Los grupos internacionales siguen diciendo que es necesario cambiar el enfoque hacia la mitigación y la prevención por adelantado para gastar menos dinero en respuesta y recuperación", agregó. "Es ridículo. Gastamos miles de millones de dólares una vez que estalla el incendio, pero no invertimos el dinero por adelantado para mitigar que ocurran los incendios en primer lugar".

No hay suficientes tácticas de prevención para disminuir el número de incendios

Se necesita trabajar más para reducir los futuros incendios forestales, que algún día pueden terminar en una tragedia catastrófica.

Una de las tácticas de prevención de incendios más efectivas es a través de quemas prescritas, que son incendios iniciados intencionalmente como parte de un plan de manejo forestal para reducir el riesgo de incendios más graves y dañinos.

"No hacemos ni cerca de lo suficiente la quema prescrita en BC", dijo Gray. "Ahora mismo estamos quemando unas 10.000 hectáreas al año. El estado de Nueva Jersey quema más que nosotros aquí en BC".

Las quemas controladas han sido una tradición cultural y ambiental importante en las comunidades indígenas, quienes durante miles de años provocaron incendios de baja intensidad para limpiar la tierra de combustible de incendios forestales como escombros, matorrales, maleza y ciertos pastos. Dicho combustible se enciende fácilmente, lo que permite llamas más intensas, que son más difíciles de combatir.

Las prácticas de quema intencional pueden aumentar la resiliencia de los bosques y disminuir la probabilidad de futuros incendios forestales.

Perrakis se hizo eco de los sentimientos de Gray: "Sería muy útil tener tal vez 10 o 20 veces más quemas controladas de lo que estamos haciendo actualmente".

Dado que las quemas controladas conllevan problemas de responsabilidad y presentan el riesgo de provocar incendios incontrolables accidentales si no se realizan correctamente y en el momento adecuado, esto requerirá más fondos del gobierno y capacitación adecuada.

"Estaríamos quitando el combustible del fuego incluso antes de que haya un incendio", dijo Perrakis. "No se usaría en todo el campo canadiense, sino muy estratégicamente alrededor de las comunidades y otros valores y estará en línea con el ecosistema local".

Junto con las quemas controladas, se deben intensificar otras tácticas, como el clareo a gran escala, dijo Gray.

"Necesitamos una tala a gran escala en estos tipos de bosques que no producen mucha madera de grandes dimensiones, por lo que hay muchos árboles pequeños y tenemos que venir a hacer algo con ellos", agregó. "Podemos enviarlos a la bioeconomía, producir mercados de bioenergía, ingeniería, productos de madera; hay muchas cosas que podemos hacer con madera de bajo valor, y eso es mucho de lo que se está quemando en este momento".

El ecosistema depende de los incendios, y el cambio climático los empeora

Los incendios siempre tuvieron un propósito ecológico vital en la Tierra, esencial para muchos ecosistemas. Restauran los nutrientes del suelo, ayudan a germinar las plantas y eliminan la materia en descomposición. Sin incendios, el follaje demasiado grande, como el pasto y los arbustos, puede preparar el paisaje para peores brotes, particularmente durante sequías extremas y olas de calor.

La mayor parte de Canadá está cubierta por bosque boreal, el bioma más grande e intacto del mundo. El ecosistema con árboles como abetos y pinos constituye aproximadamente un tercio de todos los bosques del planeta.

Pero es un ecosistema dependiente del fuego, lo que significa que las especies en el bosque han evolucionado en presencia del fuego, y el fuego "es un proceso esencial para conservar la biodiversidad", según Nature Conservancy.

"Tenemos registros desde los años 1700 y 1800 de días de cielo amarillo, cielo negro y cielo ahumado", añade. "Es el ciclo natural del bosque boreal. Realmente no hay mucho que las agencias canadienses de manejo de incendios puedan hacer, incluso si quisieran".

Si bien los incendios naturales en el sistema siempre han estado presentes y generalmente son causados por elementos naturales como los rayos, el cambio climático los está haciendo más frecuentes, cada vez más inmanejables y mucho más difíciles de prevenir.

Hace un año, después de soportar una temperatura récord de 49 grados Centígrados (121 grados Fahrenheit), la aldea de Lytton, en la Columbia Británica, fue arrasada por un incendio forestal, lo que llamó la atención sobre los efectos del cambio climático.

Las emisiones que atrapan el calor han llevado a condiciones más cálidas y secas, y los incendios forestales ahora duran más y se están volviendo más calientes en lugares donde siempre han ocurrido; mientras tanto, los incendios también se encienden y se propagan en lugares inesperados.

"Sabemos que el clima es el ingrediente más importante del comportamiento del fuego, y que el clima y el clima están vinculados", dijo Perrakis.

Otro problema es el aumento de los incendios forestales causados por el cambio climático que, al mismo tiempo, empeoran el cambio climático.

Los bosques boreales son densos en carbono, liberando de 10 a 20 veces más contaminación de carbono que calienta el planeta por cada unidad de área quemada por incendios forestales que otros ecosistemas, según un estudio de 2022 publicado en la revista Science Advances. A lo largo de los años, los investigadores dicen que se ha convertido en un círculo vicioso de retroalimentación del cambio climático. Las emisiones de los incendios forestales contribuyen al aumento de las temperaturas globales, lo que a su vez alimenta aún más incendios forestales.

"Las cosas están cambiando debido al cambio climático, y eso está tomando a todos un poco por sorpresa, a pesar de que hemos estado hablando de eso durante décadas", dijo Perrakis. "Se necesita una gran temporada como esta para que todos realmente se den cuenta de cómo se ve el cambio climático. Es bastante innegable".

A medida que los canadienses cerca de los incendios evacuan sus hogares mientras los bomberos intentan salvar sus propiedades y comunidades, otros incendios más grandes arden libremente sin forma de controlarlos, y la gente en EE.UU. seguirá respirando humo nocivo.

Todo apunta a la pregunta: ¿Cuándo terminará?

"La gente probablemente debería acostumbrarse, porque no es algo que haya surgido de la nada", dijo Perrakis. "El cambio climático es innegable, y ahora es el momento de pensar en el futuro, dentro de 10 o 20 años, y lo que hay que hacer".