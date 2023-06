(CNN) -- Un potente complejo de tormentas azotó el medio oeste de Estados Unidos durante la tarde de este jueves, con vientos huracanados que disiparon el humo dañino de los incendios forestales de Canadá.

La tormenta ––denominada eco en arco por la forma que tiene en el radar–– puede producir ráfagas de viento cercanas a los 145 km/h. De hecho, una ráfaga de viento de 142 km/h se reportó en el oeste de Illinois la tarde del jueves, y está vigente una vigilancia de tormenta severa en ese estado y algunas partes de Indiana.

Las imágenes de satélite que compartió la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en redes sociales mostraban relámpagos que destellaban en la peligrosa tormenta sobre Illinois, junto con un sistema de tormentas diferente que se movía hacia el sur a través de Kentucky y Tennessee.

.@NOAA's #GOESEast 🛰️ is watching over portions of the Midwest this afternoon where there's an #EnhancedRisk and #ModerateRisk for #severe weather. Damaging winds, large #hail, and a few #tornadoes will be possible through this evening.

Latest: https://t.co/aMiTW5ECvz pic.twitter.com/sRG6GjepJ7

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 29, 2023