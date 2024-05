ANÁLISIS | Biden no puede permitirse un verano de protestas

Biden: Existe derecho a la manifestación pero no a crear caos 2:06

(CNN) -- El presidente Joe Biden no puede permitirse un verano largo y caluroso con protestas que lleguen a su punto de ebullición a tiempo para la Convención Nacional Demócrata en agosto y que luego se extiendan en las últimas semanas de un enfrentamiento ya venenoso contra Donald Trump.

Después de días de manifestaciones en los campus universitarios, provocadas por la indignación por la matanza de civiles provocada por la guerra de Israel en Gaza, la reticencia del presidente a meterse en la política de una situación peligrosa finalmente se volvió insostenible, lo que dio lugar a sus primeros comentarios ante las cámaras este jueves.

Las protestas universitarias a nivel nacional no son tan generalizadas como las protestas masivas por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam que estallaron en las décadas de 1960 y 1970. Y el fervor de este año podría enfriarse cuando terminen los exámenes finales y los estudiantes regresen a casa. Pero al subir al podio de la Casa Blanca, Biden asumió un papel adoptado por muchos de sus predecesores en momentos de alta tensión. Trató de recordarle a la nación sus principios fundamentales y a la ciudadanía su deber de defenderlos para garantizar que prevalezcan tanto el derecho a la libre expresión como el estado de derecho. Sostuvo que así como las personas tienen derecho a protestar contra las políticas gubernamentales, otros tienen derecho a obtener un título en el campus en condiciones seguras y a no ser calumniados racialmente.

"Entiendo que la gente tiene sentimientos fuertes y convicciones profundas", dijo Biden. "En Estados Unidos, respetamos y protegemos su derecho a expresarlos. Pero eso no significa que todo vale. Debe hacerse sin violencia, sin destrucción, sin odio y dentro de la ley".

El aislamiento político de Biden

En un sentido político, el discurso de Biden fue un acto de inmovilidad. Necesita evitar alienar aún más a los votantes jóvenes y progresistas que están furiosos por su manejo de la guerra de Gaza y que podrían arruinar sus esperanzas de reelección si no acuden a votar en noviembre. Pero también debe asegurarse que más votantes intermedios no estén convencidos de las afirmaciones de Trump de que el país está en llamas y fuera de control. Cada vez que un presidente en ejercicio parece más estar observando en lugar de controlando los acontecimientos, asume un enorme riesgo político. Este es especialmente el caso cuando un oponente político, en este caso Trump, lo critica por ser débil y no estar a la altura del cargo.

James Traub, columnista de Foreign Policy y autor de un nuevo libro sobre Hubert Humphrey, dijo que Biden enfrentó un dilema similar al del exvicepresidente que fue candidato demócrata en 1968 en medio de la angustia interna causada por la guerra de Vietnam. "(Biden) tiene un camino tan estrecho que recorrer que creo que dijo lo correcto e hizo lo mejor que pudo", dijo Traub a Isa Soares en CNN International el jueves. Traub argumentó que Biden podría perder "cualquier conexión que tenga con la energía y el idealismo de los jóvenes" si critica a los manifestantes, pero podría alienar a los votantes más moderados si los valida.

El problema de Biden puede verse exacerbado por su propia falta de compromiso con el movimiento activista de la era de Vietnam. En 1987 dijo a los periodistas: "Cuando el movimiento bélico estaba en su apogeo, yo estaba casado, estaba en la facultad de derecho y vestía chaquetas deportivas". Es difícil de creer ahora, pero el presidente de mayor edad de Estados Unidos fue alguna vez uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos. Y no era un manifestante nato. Su camino siempre fue buscar el cambio a través de la política y la legislación con el establishment. Tiene más parentesco con el movimiento obrero que con el movimiento de protesta. Según la fallecida columnista Mary McGrory, que estuvo en aquella conferencia de prensa de 1987, Biden dijo: "Están viendo a un tipo de clase media, yo soy quien soy. No me gustan mucho los chalecos antibalas y las camisas teñidas; ya saben, ese no soy yo".

Ese mismo convencionalismo fue evidente en los comentarios de Biden que llegaron décadas después, este jueves.

Biden intenta reconectarse con una audiencia más moderada

Biden intentó acercarse a una mayoría silenciosa de estadounidenses que no se siente representada en las imágenes de los disturbios nocturnos en los campus o entre los republicanos de derecha que exigen una represión al estilo militar. Habló de los valores de Estados Unidos moderado que anhela la estabilidad y que lo ayudó a ganar la nominación demócrata en 2020 después de prometer restaurar la estabilidad anterior a la pandemia de covid-19. En cierto sentido, estaba apostando a que conoce a Estados Unidos mejor que Trump, y mejor que los activistas que tomaron edificios universitarios cuando las protestas propalestinas se salieron de control y que los extremistas antisemitas e islamófobos envalentonados por la guerra de Gaza.

Pero al invocar una era más tranquila y convencional, antes de la incesante cacofonía de Trump, la furia de las redes sociales y el creciente extremismo de izquierda, Biden a veces parece estar tratando de liderar un país que ya no existe.

Las protestas por Gaza han expuesto aún más una profunda vulnerabilidad en una carrera por la reelección en la que el presidente compite codo a codo con su predecesor —acusado dos veces—, y se enfrenta a una ardua tarea para encontrar un camino hacia los 270 votos electorales. Biden ya estaba teniendo problemas para atraer a los votantes más jóvenes, que normalmente votan desproporcionadamente por los demócratas. Y ahora la guerra de Israel en Gaza, en la que han muerto más de 34.000 civiles según el Ministerio de Salud de Gaza, ha provocado un cambio en la política estadounidense. Una generación más joven ha empatizado con los palestinos, rompiendo con sus mayores tradicionalmente proisraelíes. Esto ha sido una prueba especialmente dura para Biden, un firme partidario de Israel de la época de la primera ministra Golda Meir en la década de 1970. Cuando se le preguntó el jueves si había reconsiderado sus políticas hacia la región, a pesar de los frecuentes rechazos del primer ministro Benjamin Netanyahu a sus llamados a moderar la intensidad de la ofensiva en Gaza, Biden respondió simplemente: "No".

La posición de Biden representa su mejor estimación de los intereses nacionales de Estados Unidos. Pero es arriesgado a nivel interno, ya que muchos votantes en la base demócrata están profundamente comprometidos con lo que consideran la causa moral de oponerse al gobierno de derecha de Israel.

El senador Bernie Sanders, a quien Biden venció en las primarias presidenciales demócratas hace cuatro años, advirtió el jueves que el presidente estaba en peligro de sufrir el mismo destino que el presidente Lyndon Johnson, quien vio fracturarse su base de apoyo demócrata en 1968 a causa de la guerra de Vietnam y las protestas estudiantiles generalizadas. Johnson se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección y su campaña en las primarias.

"En términos de su campaña, estoy pensando en retrospectiva y otras personas están haciendo referencia a que este puede ser el Vietnam de Biden. Lyndon Johnson, en muchos aspectos, fue un muy, muy buen presidente… Decidió no postularse en 1968 debido a la oposición a sus puntos de vista sobre Vietnam", dijo el independiente de Vermont a Christiane Amanpour de CNN.

"Me preocupa mucho que el presidente Biden se esté poniendo a sí mismo en una posición en la que haya alienado no sólo a los jóvenes sino a gran parte de la base demócrata en términos de sus opiniones sobre Israel y esta guerra", añadió Sanders.

En cuanto al punto del senador, el 81% de los votantes menores de 35 años dijeron en una encuesta reciente de CNN que desaprobaban el manejo del presidente de la guerra entre Israel y Hamas. La posición de Biden podría empeorar aún más si su Gobierno no puede convencer a Netanyahu de que deje de lado su plan para una incursión en la ciudad de Rafah en Gaza que podría causar numerosas víctimas civiles.

Pero la analogía de Sanders no es exacta. Más de tres millones de estadounidenses sirvieron en el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam. Casi 60.000 personas fueron asesinadas y una generación de jóvenes fue sometida al servicio militar obligatorio en un conflicto que desgarró profundamente la sociedad y que no se curó durante décadas.

No hay tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza y no ha habido eventos con víctimas masivas que involucren a estadounidenses que puedan tener un profundo impacto social, incluso si hay cantidades significativas de personal de servicio estadounidense en todo el Medio Oriente. Esta puede ser una de las razones por las que encuestas recientes muestran que la guerra entre Israel y Hamas está muy abajo en la lista de temas que más preocupan a los jóvenes estadounidenses. Esto también puede ayudar a explicar por qué Biden no había abordado en detalle las protestas en los campus antes del jueves.

Si bien Biden dijo al comienzo de sus comentarios en la Casa Blanca que "este no es un momento para la política", le dio un claro golpe a su enemigo en las elecciones de 2024, quien ha estado exigiendo el despliegue de la Guardia Nacional para aplastar las protestas. "No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos la disidencia", dijo Biden.

"El pueblo estadounidense es escuchado", añadió.

Pero las esperanzas de reelección del presidente pueden depender de si su dividida base política comienza a escucharlo a él.