ANÁLISIS | Biden se enfrenta a la nostalgia por el primer mandato de Trump

(CNN) -- El presidente Joe Biden está planteando las elecciones de 2024 en parte como un referendo sobre Donald Trump, pero es una carta más difícil de jugar ahora que está en el cargo y algunos votantes tienen recuerdos cálidos del caótico mandato del expresidente.

El posible candidato del Partido Republicano está mostrando progresos en reunir al Partido Republicano a su alrededor, mientras su juicio penal en curso en Nueva York alimenta sus afirmaciones de que es víctima de una persecución política. Incluso el ex secretario de Justicia William Barr, que una vez dijo que Trump no debería estar cerca de la Oficina Oval, dijo a CNN que lo apoyaría. Y el expresidente se reunió este domingo durante varias horas con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, su antiguo rival en las primarias del Partido Republicano. Al mismo tiempo, Biden sigue teniendo problemas con sectores clave de su propia coalición, incluidos los votantes más jóvenes, según muestra una nueva encuesta de CNN.

A poco más de seis meses de las elecciones, un clima político volátil está poniendo a prueba a dos candidatos imperfectos, y es difícil precisar qué cuestiones serán decisivas en noviembre. Abarcan desde el desencanto de los votantes con la economía hasta el derecho al aborto, pasando por las críticas al liderazgo de Biden en cuestiones clave dentro y fuera del país, en un momento de inflación obstinadamente alta y crecientes protestas en los campus universitarios por la guerra de Israel en Gaza.

También está el espectáculo sin precedentes del posible próximo presidente, que se enfrenta a múltiples acusaciones penales, incluido un veredicto del jurado dentro de unas semanas en su caso de pago de dinero por silencio en Manhattan, mientras trata de hacer un regreso histórico después de sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 para mantenerse en el poder.

Y el impacto en la carrera de Robert F. Kennedy Jr, un candidato independiente, sigue sin estar claro, aunque Trump muestra cada vez más signos de preocupación por su candidatura.

Los recuerdos del caos del Despacho Oval de Trump se desvanecen

La encuesta de CNN publicada este domingo sugiere que Biden se enfrenta a una presión extrema para hacer más por recordar a los votantes la agitación del único mandato de Trump, que terminó en medio de su errático liderazgo en una pandemia única en el siglo, pero que ahora parece a algunos votantes haber sido en gran medida una época de estabilidad económica.

Más de la mitad, el 55%, de todos los estadounidenses dicen que ven la presidencia de Trump como un éxito, mientras que el 44% la ven como un fracaso. Eso contrasta con una encuesta realizada justo antes de que Trump dejara el cargo y días después del atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU., cuando el 55% de los votantes consideraba su presidencia un fracaso. En cuanto a la presidencia de Biden hasta ahora, el 61% dice que es un fracaso, mientras que el 39% la considera un éxito.

Los resultados subrayaron la dinámica inversa a la que debe enfrentarse el presidente en su intento de lograr un segundo mandato. Hace cuatro años, pudo atacar la gestión de Trump desde su posición de aspirante. Biden prometió que el país "superaría esta temporada de oscuridad" y elegiría "la esperanza sobre el miedo, los hechos sobre la ficción, la justicia sobre los privilegios". Ahora, sin embargo, Trump es capaz de explotar las penurias de Biden en el cargo mientras intenta hacer de las elecciones un clásico referendo sobre el titular a pesar de sus propias responsabilidades. El expresidente pinta un cuadro de una nación en decadencia, a la deriva en un mundo que gira hacia el desorden, casi todos los días durante los descansos de su juicio en Manhattan.

"La economía se está desmoronando ahora. Ahora lo estás viendo, muy poco crecimiento, va a ir a peor. Los precios del petróleo están subiendo y tienes los campus universitarios cerrados por todas partes. Nuestro país se va al infierno", dijo el viernes.

La inflación es más baja que su pico, pero sigue siendo más alta que cuando Trump estaba en el cargo. Y con los votantes cansados de los precios altos, es una de las líneas de ataque más fructíferas del expresidente. El índice de aprobación de Biden sobre la economía es del 34% en la encuesta de CNN, y sobre la inflación es aún peor, del 29%. Y los votantes dicen que las preocupaciones económicas son más importantes para su elección en estas elecciones que en las dos anteriores.

Pero el presidente tiene otros puntos débiles. Se enfrenta a una reacción violenta por su gestión de la guerra de Israel en Gaza, con un 71% de desaprobación de su liderazgo en este asunto. Una señal clara de peligro entre un grupo de votantes fundamental para la coalición demócrata es el 81% de desaprobación de la guerra entre los menores de 35 años.

Cifras como éstas explican por qué los republicanos destacan las protestas en los campus universitarios. El Partido Republicano apoya unánimemente a Israel en su guerra contra Hamas. Pero la cuestión causa profundas divisiones en la coalición demócrata y puede amenazar el entusiasmo por Biden entre bloques de votantes clave que podrían ser decisivos en los estados indecisos. Mientras los republicanos tratan de exacerbar la vulnerabilidad del presidente en este asunto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó la semana pasada la Universidad de Columbia y pidió el despliegue de la Guardia Nacional para disolver las protestas. Algunos estudiantes judíos han dicho que fueron amenazados por manifestantes y se encontraron con retórica antisemita en algunas de las concentraciones del campus durante la semana pasada.

Mientras Biden intenta atemperar una colisión entre sus intereses políticos (y lo que él percibe como intereses nacionales de Estados Unidos) y su apoyo a Israel, habló por teléfono este domingo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subrayando su oposición a una incursión israelí prevista en Rafah, en Gaza. Los críticos temen que la operación para acabar con los combatientes de Hamas pueda causar enormes víctimas civiles. Un escenario así no haría sino intensificar la exposición política de Biden en casa por la crisis.

Trump y DeSantis se reúnen

Las encuestas sólo pueden mostrar una instantánea de la opinión en un momento dado.

Los niveles de apoyo de Trump (49%) y Biden (43%) entre los votantes registrados en un cara a cara no son significativamente diferentes de los que tenían en enero en las encuestas de CNN. Y la mayoría de las encuestas muestran un empate estadístico. Las encuestas de CBS News publicadas este domingo muestran a Biden y Trump empatados en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, varios de los estados indecisos clave que decidirán las elecciones. Biden ganó los tres en 2020 después de que Trump los ganara en 2016 en su victoria sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.

Algunos republicanos creen ahora que la dinámica de las elecciones favorece a Trump, a pesar de su confinamiento en una sala de Manhattan cuatro días a la semana mientras se desarrolla su juicio por el pago de dinero por silencio. "Su encuesta me dice todo lo que necesito saber sobre estos problemas legales de Trump. La gente está pendiente de sus problemas, no de los problemas legales de Trump", dijo este domingo el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los principales partidarios del expresidente, a Dana Bash, de CNN, en "State of the Union".

La encuesta de CNN sugiere que la mayoría de los republicanos están apoyando a Trump, a pesar de que miles de votantes de las primarias del Partido Republicano todavía votan por la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, que abandonó la carrera en marzo. Y el expresidente parece tener más control sobre su partido que Biden sobre el suyo. En la encuesta, el 92% de los republicanos considera un éxito la etapa de Trump en la presidencia, mientras que sólo el 73% de los demócratas dice que la de Biden ha sido un éxito. Y mientras el 85% de los demócratas encuestados dicen apoyar a Biden, el 91% de los republicanos dicen apoyar a Trump.

Una característica distintiva del éxito político de Trump ha sido su capacidad para aplastar a la oposición del Partido Republicano y obligar a los republicanos que quieren un futuro político —o que simplemente quieren un hogar en el partido— a someterse a su voluntad. En una nueva muestra de este fenómeno, DeSantis, que había arremetido contra Trump antes de poner fin a su campaña de primarias, desayunó con el expresidente este domingo, según informaron Kristen Holmes y Kit Maher de CNN.

En una extraordinaria entrevista con Kaitlan Collins, de CNN, la semana pasada, el exsecretario de Justicia del expresidente dijo que votaría por Trump. Barr, que rechazó las afirmaciones de Trump de fraude electoral en 2020 cuando el expresidente intentaba robar las elecciones, insistió en que Biden y los progresistas representaban una mayor amenaza para la democracia que Trump, en parte porque querían decirle "a la gente qué tipo de estufas pueden usar y qué tipo de vehículos tienen que conducir... Sí, esas son las amenazas a la democracia".

Y el gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, un partidario de Haley que ha descrito previamente a Trump como un extremista y un perdedor, dijo antes incluso de que su candidata se hubiera retirado que votaría a Trump si fuera el candidato, incluso si fuera un delincuente convicto.

Por qué Biden no cala entre algunos votantes

Biden ha hecho de la amenaza del expresidente a la democracia una piedra angular de su campaña. Pero parece poco probable que Trump tenga que rendir cuentas por sus intentos de anular el resultado electoral en 2020 antes de las elecciones de 2024, con dos —uno federal y otro en Georgia— atados en litigios previos al juicio. El presidente vuelve a advertir de que están en juego libertades políticas que antes los estadounidenses daban por sentadas. "Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, un papel importante que desempeñar, para garantizar que la democracia perdure. La democracia estadounidense", dijo Biden en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche.

Biden ha sido un presidente de éxito según muchos parámetros tradicionales. Ha presidido un largo periodo de desempleo históricamente bajo tras la crisis económica causada por la pandemia. Ha unificado a Occidente para apoyar a Ucrania, una democracia, sometida a un asalto despiadado e ilegal por parte de Rusia. Y a principios de este mes, presidió una operación estadounidense asombrosamente exitosa para proteger a Israel de una andanada de drones y misiles balísticos y de crucero iraníes. Ha aprobado tanta o más legislación importante que cualquiera de sus predecesores recientes, incluida una ley bipartidista de infraestructuras que Trump no logró promulgar. Sin embargo, ya sea por la elevada inflación o por la prolongada sensación de inseguridad económica que aún persigue a los estadounidenses, no está recibiendo mucho crédito de los votantes.

Los problemas de Biden son más notables si se tiene en cuenta que se presenta contra el primer expresidente procesado, que incitó a una revuelta que estuvo a punto de quebrar la democracia estadounidense y que dejó el cargo en desgracia tras un único y tumultuoso mandato. El comediante de "Saturday Night Live" Colin Jost se refirió así a Biden en la cena de corresponsales del sábado. "El candidato republicano a la presidencia debe US$ 500 millones en multas por fraude bancario y actualmente pasa sus días... (en) un juicio por soborno a una estrella del porno, ¿y la carrera está empatada? Ya nada tiene sentido", dijo Jost.

El chiste cayó bien en la cavernosa sala de baile del Hilton de Washington. Pero fuera de las ciudades donde se congregan las élites políticas y los medios de comunicación, Trump goza de un profundo apoyo de decenas de millones de estadounidenses que esperan una oportunidad para intentar devolverle a la Casa Blanca.