Medios informativos publican una carta abierta que insta a Biden y Trump a debatir antes de las elecciones de 2024

(CNN) -- Una decena de los medios informativos más importantes de EE.UU. publicaron una carta abierta este domingo en la que instan al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump a participar en debates televisados ​​antes de las elecciones de 2024.

La carta fue firmada por un consorcio de medios de radiodifusión, cable e impresos, incluidos ABC News, The Associated Press, CBS News, CNN, C-SPAN, Fox News, NBC News, NewsNation, Univision, NPR, PBS NewsHour y USA Today.

En la carta, los medios instaron a los candidatos "a comprometerse públicamente a participar en los debates de las elecciones generales antes de las elecciones de noviembre".

La carta señala que los debates electorales generales han “desempeñado un papel vital en todas las elecciones presidenciales de los últimos 50 años, desde 1976” con “decenas de millones” de personas que sintonizan para ver una competencia de ideas por los votos de los ciudadanos estadounidenses.

“Aunque es demasiado pronto para invitar a cualquier candidato, no es demasiado pronto para que los candidatos que esperan cumplir con los criterios de elegibilidad manifiesten públicamente su apoyo y su intención de participar en los debates de la Comisión planeados para este otoño”, dice la carta.

