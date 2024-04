Biden afirma que Trump es la mayor amenaza para la democracia de EE.UU. 1:03

(CNN) -- Donald Trump sigue manteniendo una ventaja sobre el presidente Joe Biden a medida que avanza la campaña --y el juicio penal del ex presidente--, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Y en la revancha que se avecina, las opiniones sobre el primer mandato de cada uno de los hombres que compiten por un segundo mandato de cuatro años en la Casa Blanca parecen decantarse ahora a favor de Trump, ya que la mayoría de los estadounidenses dicen que, mirando hacia atrás, el mandato de Trump como presidente fue un éxito, mientras que una amplia mayoría dice que el de Biden ha sido hasta ahora un fracaso.

El apoyo a Trump en la encuesta entre los votantes registrados se mantiene estable en el 49% en un cara a cara con Biden, el mismo que en la última encuesta nacional de CNN sobre la carrera en enero, mientras que el de Biden se sitúa en el 43%, no significativamente diferente del 45% de enero.

En retrospectiva, el 55% de los estadounidenses considera que la presidencia de Trump ha sido un éxito, mientras que el 44% la considera un fracaso. En una encuesta de enero de 2021 realizada justo antes de que Trump dejara el cargo y días después del atentado del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU., el 55% consideraba su etapa como presidente un fracaso.

Evaluando el tiempo de Biden en el cargo hasta ahora, el 61% dice que su presidencia hasta ahora ha sido un fracaso, mientras que el 39% dice que ha sido un éxito. Esta cifra es ligeramente peor que el 57% que calificó de fracaso el primer año de su gobierno en enero de 2022, mientras que el 41% lo calificó de éxito.

Los republicanos están ahora más unidos en torno a la idea de que la presidencia de Trump ha sido un éxito que los demócratas de que la de Biden lo ha sido. En general, el 92% de los republicanos considera que la presidencia de Trump ha sido un éxito, mientras que solo el 73% de los demócratas opina que la de Biden lo ha sido hasta ahora. Entre los independientes, el 51% dice que la presidencia de Trump ha sido un éxito, mientras que solo el 37% ve la de Biden como un éxito.

Hay cierto solapamiento en las opiniones sobre los logros de los dos presidentes más recientes, ya que el 14% de los estadounidenses dice que considera que ambos son fracasos, mientras que el 8% dice que ambos son éxitos. Alrededor de la mitad de los votantes registrados, el 47%, considera que la presidencia de Biden hasta ahora ha sido un fracaso mientras que dicen que la de Trump ha sido un éxito, mientras que solo el 30% dice que la de Biden ha sido un éxito y que la de Trump no lo ha sido. La opinión pública de los ex presidentes suele subir en retrospectiva, aunque ningún otro presidente moderno ha intentado un retorno similar al poder tras una derrota electoral.

Las opiniones negativas sobre la labor de Biden en el cargo se han mantenido durante gran parte de su presidencia. En la nueva encuesta, el 60% desaprueba su gestión y el 40% la aprueba, más o menos lo mismo que se ha visto en las encuestas de CNN durante más de un año. Incluso los mejores índices de aprobación de Biden en la encuesta se sitúan en territorio negativo, con un 45% de aprobación de su gestión de la política sanitaria y un 44% de aprobación de su gestión de la deuda de los préstamos estudiantiles. Y su peor índice de aprobación de temas -su gestión de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza- arroja un 28% de aprobación frente a un 71% de desaprobación, incluyendo un 81% de desaprobación entre los menores de 35 años y una desaprobación mayoritaria entre los demócratas (53%).

La economía

Los índices de aprobación de Biden para la economía (34%) y la inflación (29%) siguen siendo marcadamente negativos, ya que los votantes dicen que las preocupaciones económicas son más importantes para ellos a la hora de elegir un candidato de lo que lo fueron en cada una de las dos últimas contiendas presidenciales. En la nueva encuesta, el 65% de los votantes registrados considera que la economía es extremadamente importante para su voto presidencial, en comparación con el 40% que pensaba así a principios de 2020 y el 46% que dijo lo mismo aproximadamente en este punto en 2016. Aquellos votantes que dicen que la economía es muy importante se decantan por Trump en un enfrentamiento contra Biden, 62% a 30%.

Una amplia mayoría de todos los estadounidenses, el 70%, opina que la situación económica de EE.UU. es mala, y muchos de los que piensan así, sobre todo los republicanos, afirman que su opinión se vería más afectada por un cambio político que por un cambio en la propia economía. Aproximadamente 4 de cada 10 de ese grupo (41%) dicen que un cambio en el liderazgo político en Washington haría más por cambiar sus impresiones sobre la economía que una tasa de inflación más baja, un cambio en su situación financiera personal o una subida sostenida de la bolsa. Aproximadamente 6 de cada 10 republicanos (61%) que opinan que la economía va mal dicen que un cambio de liderazgo cambiaría su opinión, frente al 13% de los demócratas que opinan lo mismo.

Después de la política, un descenso de la tasa de inflación podría hacer cambiar de opinión a una parte considerable de los que creen que la economía está en mal estado: el 37% opina así, y muchos menos citan un cambio positivo en sus finanzas personales (14%) o una subida de la bolsa (3%) como factores que tendrían el mismo efecto.

La percepción de los estadounidenses sobre sus propias finanzas también sigue siendo negativa: el 53% se declara insatisfecho con su situación financiera personal, mientras que el 47% se muestra satisfecho. La insatisfacción prevalece claramente entre las personas con ingresos más bajos (el 67% de los hogares con ingresos anuales inferiores a 50.000 dólares se declara insatisfecho), las personas de color (el 64% se declara insatisfecho) y los estadounidenses más jóvenes (el 61% de los menores de 45 años se declara insatisfecho).

Otras cuestiones

En cuanto a otras cuestiones prioritarias para las próximas elecciones, el 58% de los votantes considera que la protección de la democracia es una cuestión extremadamente importante, la única otra cuestión analizada que la mayoría considera fundamental para su elección. Casi la mitad considera que la inmigración, la delincuencia y la política de armas son muy importantes (48% cada uno), mientras que la sanidad (43%), el aborto (42%) y los nombramientos para el Tribunal Supremo (39%) son muy importantes para 4 de cada 10 votantes. En el extremo inferior de la escala, solo el 33% considera tan importante la política exterior, el 27% el cambio climático, el 26% la guerra entre Israel y Hamás y el 24% los préstamos a estudiantes.

Siguen existiendo marcadas diferencias partidistas en cuanto a las cuestiones más importantes para elegir un presidente. Entre los votantes demócratas, la protección de la democracia (67%), el aborto (54%), la economía (52%), la política de armamento (51%) y la sanidad (49%) se consideran clave para la mitad o más, mientras que en el bando republicano lo son la economía (79%), la inmigración (71%), la delincuencia (65%) y la democracia (54%).

Impresiones sobre los candidatos

Más allá de los temas, las impresiones sobre ambos candidatos siguen siendo mayoritariamente negativas (el 58% de los votantes tiene una opinión desfavorable de Biden, el 55% de Trump), y una estrecha mayoría de votantes, el 53%, dice estar insatisfecha con los candidatos entre los que tiene que elegir en la contienda presidencial de este año.

Un considerable 17% de los votantes registrados dicen tener una opinión desfavorable tanto de Biden como de Trump, y a la hora de elegir entre los dos, se decantan por Trump, 43% frente a 31%, con un 25% de ese grupo que dice que votaría a otra persona, se saltaría la contienda por completo o simplemente no está seguro de a quién apoyaría.

Entre todos los votantes, cuando se incluye a los candidatos independientes Robert F. Kennedy Jr. y Cornel West y a la candidata del Partido Verde Jill Stein, Trump tiene el 42% frente al 33% de Biden, con Kennedy con el 16%, West con el 4% y Stein con el 3%. Kennedy obtiene un 13% cada uno de los partidarios de Biden y Trump en el enfrentamiento inicial a dos bandas.

En el enfrentamiento entre Biden y Trump, la encuesta revela que Biden sale peor parado que en anteriores sondeos de CNN entre los votantes más jóvenes, quedando por detrás de Trump por un margen de 51% a 40% entre los votantes menores de 35 años. El déficit de Biden entre los votantes de ese grupo se debe en gran medida a los que no votaron en 2020. Con ese grupo excluido, los votantes de entre 18 y 34 años en esta encuesta dividen 46% para Biden a 47% para Trump. Aunque no todas las encuestas publican tabulaciones cruzadas o utilizan los mismos intervalos de edad al informar de los resultados, otros sondeos recientes han mostrado una amplia gama de resultados para los votantes más jóvenes al poner a prueba un enfrentamiento entre Trump y Biden, que van desde una ventaja de Trump de 18 puntos entre los menores de 30 años en la encuesta de Fox News a mediados de marzo hasta una ventaja de Biden de 21 puntos entre los menores de 30 años en la encuesta de Pew Research a principios de este mes.

Entre todos los votantes, Biden sigue estando un poco en desventaja con respecto a Trump en cuanto al porcentaje de votantes que han descartado votarle: El 52% dice que no hay ninguna posibilidad de que le apoyen, mientras que el 47% dice que no hay ninguna posibilidad de que apoyen a Trump, ambas cifras son similares al nivel encontrado en una encuesta de otoño de CNN. Una pequeña parte de los votantes registrados -un 5% para Biden, un 3% para Trump- dicen que, aunque actualmente no apoyan a ese candidato, lo tendrían en cuenta.

Pero la encuesta revela que los votantes de Biden y los de Trump en gran medida no se entienden. Entre los que no apoyan actualmente a Biden, el 66% dice que no entiende por qué alguien le apoyaría, y el 63% de los que no apoyan a Trump dicen que no pueden entender por qué alguien le apoyaría.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 18 al 23 de abril entre una muestra nacional aleatoria de 1.212 adultos extraída de un panel basado en probabilidades, incluidos 967 votantes registrados. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en directo. Los resultados entre la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,4 puntos porcentuales. Para los resultados entre los votantes registrados, es de más o menos 3,8 puntos.

Con información de Ariel Edwards-Levy y Ed Wu.