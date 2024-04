Conoce al precandidato demócrata, Robert F. Kennedy Jr. 3:25

(CNN) -- El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. argumentó este lunes que el presidente Joe Biden es una mayor amenaza para la democracia que el expresidente Donald Trump.

Su argumento en el programa "Erin Burnett OutFront" de CNN se centró en el bloqueo en las plataformas de medios sociales durante la administración de Biden, que calificó como un esfuerzo para "censurar el discurso político" y socavar la Primera Enmienda.

"Puedo argumentar que el presidente Biden es la peor amenaza para la democracia, y la razón es que el presidente Biden es el primer candidato de la historia, el primer presidente de la historia que ha utilizado las agencias federales para censurar el discurso político, para censurar a su oponente", dijo.

Kennedy señaló su retirada de las plataformas de medios sociales, que atribuye a presiones de la administración Biden, como prueba de los esfuerzos del presidente por censurar el discurso político.

La cuenta de Instagram de Kennedy fue suspendida en 2021 "por compartir repetidamente afirmaciones desacreditadas sobre el coronavirus o las vacunas", pero fue restablecida el año pasado poco después de que anunciara su campaña presidencial. Meta, la empresa matriz de Instagram, citó su candidatura a la Casa Blanca como la razón para restaurar la cuenta de Kennedy en un comunicado.

En diciembre, el Tribunal Supremo impidió que Kennedy se uniera a una demanda presentada por los fiscales generales de Missouri y Luisiana en relación con las comunicaciones de la administración Biden con empresas de medios sociales sobre publicaciones que el Gobierno considera desinformación. Kennedy tiene pendiente un caso similar en un tribunal inferior.

Kennedy, que ha hecho de la libertad de expresión un tema central de su campaña, testificó el año pasado ante la subcomisión judicial de la Cámara de Representantes sobre la militarización del Gobierno federal. Kennedy fue invitado por los republicanos de la Cámara a hablar como parte de su investigación sobre la supuesta censura contra los conservadores en las empresas de medios sociales.

Dijo que, aunque cree que tanto Biden como Trump no son aptos para ser reelegidos en noviembre, no cree que la retórica que sugiere cualquiera de los candidatos "destruiría la democracia".

Añadió que si tuviera que calificar a uno como mayor amenaza para la democracia que al otro, elegiría a Biden porque considera que el presidente ha estado "armando a las agencias federales" contra sus oponentes.

El candidato independiente reconoció que el intento de Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 "es claramente una amenaza para la democracia", pero mantuvo su creencia de que Biden es la mayor amenaza.

"Creo que es una amenaza para la democracia, (Trump) derrocando; tratando de derrocar las elecciones claramente es una amenaza para la democracia", dijo Kennedy. "Pero la pregunta era, ¿quién es una amenaza peor para la democracia? Y lo que yo diría es... no voy a responder a esa pregunta. Pero puedo argumentar que el presidente Biden lo es porque la Primera Enmienda, Erin, es la más importante".

"No voy a defender al presidente Trump en eso, y fue atroz. Y hay muchas cosas que el presidente Trump ha hecho que son espantosas", añadió.

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) respondió a Kennedy diciendo en un comunicado que "no hay comparación" entre Biden y Trump.

"Con una cara seria, Robert F. Kennedy Jr. dijo que Joe Biden es una amenaza mayor para la democracia que Donald Trump porque se le prohibió difundir teorías conspirativas en línea", dijo la asesora principal del DNC, Mary Beth Cahill, en un comunicado. "No hay comparación con convocar a una turba al Capitolio y prometer ser un dictador el primer día. Robert F. Kennedy Jr. puso a descansar esta noche cualquier duda de que es un candidato aguafiestas al impulsar sus temas de conversación MAGA en horario de máxima audiencia".

En la entrevista, Kennedy minimizó los riesgos potenciales de cuestionar la integridad de las elecciones, como lo ha hecho en elecciones presidenciales anteriores, pero dijo que cree que es importante que los votantes que creen que la elección fue robada no sean perseguidos por su creencia.

"La gente que dice que las elecciones fueron robadas... no deberíamos convertir en parias a esas personas. No deberíamos demonizarlos. No deberíamos vilipendiarlos. Lo que deberíamos hacer es decir: unámonos todos, republicanos y demócratas, y arreglemos el sistema electoral", dijo.

Kennedy dijo durante la entrevista que cree que las elecciones presidenciales de 2000 fueron "robadas", y citó un artículo de Rolling Stone que escribió en 2006 en el que cuestionaba que las elecciones presidenciales de 2004 hubieran sido robadas.

El candidato de 70 años lanzó inicialmente su campaña presidencial como demócrata para enfrentarse a Biden en las primarias del año pasado, antes de pasar a presentarse como independiente en octubre. El mes pasado, anunció a la abogada Nicole Shanahan, de 38 años, como su candidata a la vicepresidencia en un acto de campaña en Oakland, California.

Nunca ha ocupado un cargo público, pero ha inspirado a un pequeño contingente de simpatizantes atraídos por su defensa contra los mandatos de salud pública y la influencia del dinero en las decisiones tomadas por el Gobierno y las empresas privadas. Kennedy ha intentado distanciarse de su anterior retórica antivacunas desde que lanzó su campaña el año pasado, pero sigue atacando los mandatos de vacunación de covid-19 y los bloqueos de la época de la pandemia en los actos de campaña.

Respuesta a los reproches de la familia

Hijo del excandidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente demócrata John F. Kennedy, Kennedy Jr. utiliza habitualmente el legado de su familia para reforzar el mensaje de su campaña, pero varios miembros de su familia lo han criticado por desafiar a Biden.

Kennedy calificó a Biden de "amigo mío y de mi familia desde hace 40 años", pero dijo que no le preocupa presentarse a la presidencia sin el apoyo de su familia, añadiendo que se siente "querido por ellos" a pesar de sus diferencias políticas.

Los comentarios de Kennedy se producen después de que miembros de su extensa familia, incluidos algunos de sus hermanos, celebraran el Día de San Patricio en la Casa Blanca el mes pasado y compartieran su apoyo a Biden en una publicación en las redes sociales. Biden respondió a un mensaje de la hermana de Kennedy, Kerry Kennedy: "De una orgullosa familia irlandesa a otra: ha sido un placer teneros a todos de vuelta en la Casa Blanca".

Y en una entrevista en CNN la semana pasada, la hermana de Kennedy, Rory Kennedy, dijo que le preocupa que socave las posibilidades de Biden de derrotar a Trump.

Kennedy le dijo a Burnett este lunes que creció en desacuerdo con los miembros de su familia regularmente y que todavía ama a los miembros de su familia que apoyan a Biden para presidente.

"Tengo una gran familia, unos 105 primos la última vez que contamos", dijo Kennedy. "Tengo una gran familia. No conozco a nadie en Estados Unidos que tenga una familia que esté de acuerdo en todo".

"Yo vengo de una familia, de un entorno en el que volvíamos a casa por la noche, y cenábamos con mi padre y él orquestaba debates entre nosotros, y estábamos de la misma manera que su padre hacía con él. Y podíamos estar en desacuerdo en temas, y podíamos estar en desacuerdo con pasión e información, pero aún así nos queríamos. Y yo quiero a Rory. Quiero a mi familia. Me siento querido por ellos".

Kennedy también señaló que algunos miembros de su familia apoyan su campaña, entre ellos su nuera Amaryllis Fox Kennedy, su directora de campaña, y su primo hermano Anthony Shriver, de quien dijo que también trabaja para su campaña.

Kennedy también restó importancia a la preocupación por desempeñar el papel de aguafiestas, argumentando que cree que ni Biden ni Trump harán avanzar los objetivos políticos a los que quiere dar prioridad, como la deuda nacional y la reducción del presupuesto de defensa estadounidense.

"No creo que ni el presidente Trump ni el presidente Biden vayan a resolver la crisis de la deuda en este país, que es existencial. No creo que ninguno de ellos vaya a sacarnos de las guerras extranjeras, de esta adicción que tenemos a las guerras eternas", dijo.

"Para mí, la oportunidad de cambiar realmente la naturaleza de la gobernanza en este país, de restaurar la democracia, de restaurar la autoridad moral de nuestra nación en el extranjero, de darnos una política exterior que no se base en la guerra ni en proyectar poder militar en el extranjero, sino en proyectar poder económico y fuerza moral. Las posibilidades de que eso ocurra son demasiado grandes e importantes para que yo renuncie a esta contienda", añadió.