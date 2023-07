Celebración del 4 de julio: 3 cócteles festivos ideales 1:31

(CNN) -- Los fuegos artificiales hacen parte de las tradicionales celebraciones de Estados Unidos del 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia de ese país.

Esta tradición, la de hacer un show de luces con fuegos artificiales, llegó a Estados Unidos desde el siglo XVIII, en una celebración de 1777, un año después de que se declarara la independencia. Ese año, una celebración en Filadelfia incluyó 13 fuegos artificiales en Commons en honor a las 13 colonias.

Y a finales del siglo XIX, migrantes italianos, al establecerse en Estados Unidos, llevaron los fuegos artificiales al país. Ahora, Estados Unidos consume fuegos artificiales en cantidades masivas en honor a esta festividad, importando más de 428 millones de libras de fuegos artificiales de marca de consumo y exhibición en 2021, según la Asociación Estadounidense de Pirotecnia.

Para 2023, como es costumbre, podrás disfrutar del show de fuegos artificiales en varios lugares públicos en todo el país. Estos son algunos shows de fuegos artificiales programados para este 4 de julio.

4 de julio en Los Ángeles

Para esta fecha, la ciudad de Los Ángeles tiene varios shows a propósito del Día de la Independencia. Habrá eventos desde las 10 de la mañana hasta la noche, que finalizarán con el show de luces en el cielo.

Organizador: Ciudad de Irwindale

Hora: 9:00 p.m.

Dirección: 5050 N. Irwindale Ave.

Organizador: Ciudad de Gardena

Hora: 9:00 p.m.

Dirección: Rowley Park, 13220 S Van Ness Ave.

Organizador: Ciudad de Cerritos

Hora: 9:00 p.m.

Dirección: Cerritos Civic Center, 18125 Bloomfield Ave

Organizador: Exchange Club Culver City

Hora: 9:00 p.m.

Direccion: West Los Angeles College, 9000 Overland Ave

Organizador: Ciudad de Santa Clarita

Hora: 9:00 p.m.

Dirección: Westfield Valencia Town Center, 24201 West Valencia Blvd.

Lee aquí otros lugares donde habrá fuegos artificiales profesionales y autorizados por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Nueva York

Este 4 de julio en la Ciudad de Nueva York Macy's, como cada año, será el encargado del show de fuegos artificiales anuales, en un evento que se espra inicie a las 9:25 p.m., según la autoridad de transporte local.

El espectáculo tendrá lugar a lo largo de cinco barcazas a lo largo del East River, entre las calles 23 y 41, informó MTA. El show se podrá ver desde Manhattan, Queens y Brooklyn, y habrá puntos de acceso a lo largo del paseo marítimo.

Puntos de acceso público:

Manhattan: Las zonas oficiales de observación están situadas a lo largo de la 1st Av, con entradas en las calles 23, 34 y 42. Habrá una entrada adaptada para personas con discapacidades.

Habrá una entrada accesible a la ADA en la calle 34.

Queens: La zona de observación oficial se encuentra en el Gantry Plaza State Park de Long Island City.

Brooklyn: Las zonas oficiales de observación son Transmitter State Park y Newtown Barge Park en Greenpoint; y Bushwick Inlet Park y Marsha P. Johnson State Park en Williamsburg.

Houston

En Houston habrá por lo menos 15 shows de fuegos artificiales y celebraciones del 4 de julio en varios puntos de la ciudad que iniciarán incluso desde horas de la mañana.

Estos son algunos lugares:

Evento: Bellaire Celebration of Independence Parade & Festival

Hora: 9 a.m. hasta el medio día

Dirección: Noon 7008 S. Rice Ave.

Evento: Kidpendence Day

Hora: 12:30 – 3:30 p.m.

Dirección: 1500 Binz St.

Evento: Freedom Over Texas

Hora: 4-10 p.m.

Dirección: 3600 Allen Parkway & 1000 Bagby St.

Evento: Sugar Land Red, White & Boom

Hora: 5 – 9 p.m.

Dirección: 18355 Southwest Freeway

Lee aquí en detalle los eventos que ofrecerá Houston en varios puntos y los shows de fuegos artificiales oficiales.

Miami

La ciudad de Miami tiene una basta programación para este 4 del julio en Miami Beach, con eventos que incluyen zonas de comidas, entretenimiento en vivo, para la celebración del 247 aniversario de EE.UU.

El evento principal de los drones y fuegos artificiales iniciará a las 9:00 p.m. en Beachfront and 73 Street.

Además, en North Beach también se celebrará esta festividad con fuegos artificiales y un "concierto patriótico" en South Beach, en Ocean Drive y la calle 12, que iniciará con una actuación de una orquesta del Festival de Música Clásica de Miami Beach a las 20:30 horas.

Lee aquí la programación disponible en Miami para este 4 de julio.

Dónde ver el show de fuegos artificiales en televisión

Especial "The Fourth in America" de CNN

El especial "The Fourth in America" de CNN vuelve este martes con una cobertura exhaustiva de los mejores fuegos artificiales de costa a costa, ofreciendo a los espectadores un asiento en primera fila para los espectáculos pirotécnicos de Boston, Chicago, Fort Lauderdale, Nueva York y Washington, entre muchas otras ciudades. Será presentado por Dana Bash y Boris Sánchez de CNN en Washington, junto con Victor Blackwell y Cari Champion en San Diego.

El especial también contará con las actuaciones de Demi Lovato, Post Malone, Alanis Morrissette, Shania Twain y Brad Paisley, y muchos más, incluyendo una actuación especial de la Banda de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.

"The Fourth in America" se emite en directo en CNN a las 19:00 ET y se transmitirá en directo para los abonados a la televisión de pago a través de CNN.com, CNN OTT y aplicaciones móviles en "TV Channels", o CNNgo donde esté disponible. El especial también se emitirá simultáneamente en CNN International y CNN en Español.

Especial de PBS "A Capitol Fourth"

Alfonso Ribiero presenta este martes el programa de PBS "A Capitol Fourth", que ofrece cobertura de los fuegos artificiales de Washington desde 20 cámaras diferentes situadas en la capital del país.

Las actuaciones de Chicago, Boyz II Men, Belinda Carlisle, Renée Fleming, Babyface y Charles Esten a lo largo de la noche se sumarán al coro de la celebración del día de la independencia de Estados Unidos.

El especial también contará con apariciones de los personajes de Plaza Sésamo, y una actuación especial del musical de Broadway de Neil Diamond "A Beautiful Noise", que incluye éxitos clásicos de Diamond como "Sweet Caroline" y "America".

El especial "Capitol Fourth" se emite en directo en PBS a las 8 p.m. ET, y puede seguirse en directo en el canal de YouTube de PBS.

Macy's 4th of July Fireworks Spectacular" de la NBC

La cadena NBC reanuda el martes su 46º espectáculo anual de fuegos artificiales "Macy's 4th of July Fireworks Spectacular", con una emisión en directo desde Nueva York que incluye un espectáculo de fuegos artificiales de 25 minutos de duración que se extiende a lo largo de más de un kilómetro y medio a través del East River. Estará copresentado por los presentadores de "Today" Craig Melvin y Dylan Dreyer.

El evento contará con las actuaciones de 5 Seconds of Summer, Carly Pearce y Pitbull, además de actuaciones especiales de los elencos de "Freestyle Love Supreme", "Moulin Rouge! The Musical!" y "Paradise Square". Padma Lakshmi, Craig Ferguson, Paulina Porizkova y Wolfgang Puck aparecerán en segmentos inspiradores a lo largo del programa.

El "Macy's 4th of July Fireworks® Spectacular" se emitirá en directo en la NBC y en Peacock de las 20.00 h ET a las 22.00 h ET.