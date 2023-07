¿Por qué se celebra en EE.UU. el 4 de julio? Cuál es su origen e historia que se remonta al 1776

Así lograron los padres fundadores la independencia 2:01

(CNN) -- En todo Estados Unidos el 4 de julio es un día de fiesta en que los colores rojo, azul y blanco adornan las ciudades, el cielo se ilumina con fuegos pirotécnicos, y las parrillas se encienden los jardines, mientras en algunas ciudades los amantes de los perros calientes tienen su propio concurso.

Esta es la historia y las tradiciones del 4 de julio en Estados Unidos.

La historia del 4 de julio

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos.

Ese día de 1776, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia dos días después de una votación sobre la separación del Reino Unido. La Declaración, redactada por Thomas Jefferson (quien finalmente se convirtió en presidente y murió el día 4), es básicamente el certificado de nacimiento de Estados Unidos: ese día se declaró a Estados Unidos una nación independiente del poder británico.

Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman y Robert R. Livingston formaron el comité que redactó la Declaración. Jefferson, considerado el escritor más fuerte y elocuente, escribió la mayor parte del documento. El comité y el Congreso en su conjunto hicieron un total de 86 cambios al borrador de Jefferson.

Aunque estos Padres Fundadores firmaron el documento en la década de 1700, el Día de la Independencia no se convirtió oficialmente en feriado sino hasta 1870, y se convirtió en feriado pagado por el gobierno federal en 1941.

Algunos datos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos

Es posible que sepas acerca de la famosa firma grande de John Hancock o que Thomas Jefferson fue el autor del documento, pero aquí hay algunos datos que quizás no conozcas sobre la Declaración.

La Declaración de Independencia no se firmó el 4 de julio.

Aunque el 4 de julio es el día en que Estados Unidos celebra la independencia, ese no fue el día en que se firmó el documento. El Congreso Continental adoptó la Declaración ese día, pero la mayoría de los delegados no firmaron el documento hasta el 2 de agosto de 1776, según los Archivos Nacionales. Los delegados de Nueva York no pudieron dar oficialmente su apoyo hasta el 9 de julio, y el Congreso no ordenó que el documento oficial fuera escrito en pergamino hasta el 19. Además, el 4 de julio no era el día que los fundadores esperaban que fuera recordado como el Día de la Independencia. Se pensó que el 2 de julio, el día en que el Congreso Continental votó por la independencia, era el día de la celebración, lo que incluso John Adams señaló en sus escritos, según los Archivos Nacionales.

Hay más de una copia de la Declaración de Independencia

Aunque la mayoría de las personas que ven el documento ven el original en exhibición en los Archivos Nacionales en Washington, se imprimieron cientos más. Estas copias se conocen como las "panfletos de Dunlop", en honor al propietario de la tienda que las imprimió, John Dunlop.

De los cientos de impresos, solo se sabe que sobrevivieron 26, incluidos dos que se encontraron en los últimos 26 años. Uno fue encontrado en 1989 por un hombre de Filadelfia escondido en un marco de fotos que compró en un mercado de pulgas por $4 y el otro fue encontrado en una caja de papeles en los Archivos Nacionales Británicos en 2009.

Jefferson y Adams murieron el mismo día, el 4 de julio

Thomas Jefferson y John Adams murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826, 50 años después de la adopción de la Declaración, según los Archivos Nacionales. Adams ayudó a Jefferson a escribir la declaración y también participó en persuadir al Congreso para que declarara la independencia.

Una marca en el documento sigue siendo un misterio sin resolver

Un misterio sobre el documento que aún no se ha resuelto es que aparece una huella de mano en la esquina inferior izquierda. Aunque los orígenes de la marca aún no están claros, su presencia no parece sorprender a los historiadores, ya que el documento se enrollaba, se metía en bolsas y se transportaba en vagones y barcos.

“Fue terrible”, dijo David Ward, historiador principal de la Galería Nacional de Retratos, a Chris Moody de CNN. "Lo pusieron en una bolsa de arpillera. Lo enrollaron todo el tiempo, lo que se supone que no debes hacer. Estuvo expuesto a la luz, estuvo expuesto al humo".

Por supuesto, la protección del documento se ha incrementado significativamente, ahora sellado en un marco de titanio y aluminio con humedad controlada. Durante la Segunda Guerra Mundial, según los Archivos Nacionales, fue transportado en 150 libras de equipo de protección a Fort Knox, donde pasó el resto de la guerra.

¿Por qué es famosa la frase "tierra de libres, hogar de valientes" en el país?

Esta línea proviene del himno nacional, "The Star-Spangled Banner", que fue escrito por Francis Scott Key. Si escuchas la letra con atención, notarás que la canción relata los eventos del bombardeo de Fort McHenry en 1814.

En 1931, fue nombrado himno nacional. No te preocupes, no tienes que memorizarlo todo; tararear funciona bien para muchos estadounidenses.