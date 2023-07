A la espera de Lionel Messi, la MLS rompe su récord de asistencia a un partido

Así se beneficiará la Florida y la MLS con la llegada de Messi 2:15

(CNN) -- A unas semanas de que el astro argentino Lionel Messi llegue a apuntalar la liga estadounidense de fútbol, la MLS batió un nuevo récord de asistencia después de que 82.110 aficionados acudieran a ver el clásico de Los Ángeles entre el LA Galaxy y el LAFC.

Apodado "El Tráfico" —un guiño a la famosa rivalidad de El Clásico entre los clubes de fútbol españoles Barcelona y Real Madrid y el hecho de que los dos equipos de Los Ángeles están separados por casi 20 kilómetros de autopista congestionada—, el partido se ha convertido en una de las rivalidades más feroces de la MLS.

El derbi pulverizó el récord anterior de la MLS, establecido en 2022. En el primer partido de la historia del Charlotte FC, 74.479 espectadores acudieron al Bank of America Stadium de Charlotte para ver a su equipo enfrentarse al Galaxy.

Este martes, los aficionados que acudieron al Rose Bowl presenciaron un partido muy reñido en el que el LA Galaxy se impuso por 2-1 gracias a un gol del exjugador del Barcelona Riqui Puig.

Tyler Boyd abrió el marcador para el Galaxy en la primera parte con un sensacional disparo con efecto que batió al guardameta del LAFC John McCarthy.

Los visitantes volvieron a meterse en el partido al principio de la segunda parte gracias a un gol de cabeza de Ilie Sánchez. Sin embargo, la igualdad no duró mucho, y el Galaxy recuperó rápidamente la ventaja.

Los papeles se invirtieron en el gol de la victoria, ya que Puig, que había asistido a Boyd en su primer gol, llegó a un centro del autor del primer gol y superó a McCarthy.

"Me encanta la presión, me encanta jugar estos partidos, me encanta jugar derbis contra grandes equipos. Sinceramente, estoy muy contento", declaró Puig tras el partido, según informa la MLS.

"Creo que todo jugador juega al fútbol para jugar estos partidos, estos estadios, para tener a 82.000 personas viéndote.

"No juego por dinero, juego por estas experiencias", añadió el jugador de 23 años.

El LAFC es actualmente tercero en la Conferencia Oeste, a tres puntos del líder, el St. Louis City SC, mientras que el LA Galaxy es decimotercero, en su afán por alcanzar los puestos de playoff.