(CNN) -- Mientras los swifties y otros se regocijan con el lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)" de Taylor Swift, una reedición del tercer álbum de estudio de la estrella de 2010, una canción inédita, tiene a algunos rascándose la cabeza.

"When Emma Falls in Love", una de las canciones 'From the Vault' en el relanzamiento del álbum, gana terreno en línea por tratarse de la actriz ganadora del Oscar Emma Stone, una conocida amiga de Swift desde el momento en que "Speak Now" fue inicialmente escrito, alrededor de 2008-2010.

Los swifties con ojos de águila han señalado varias pistas, incluido el hecho de que una letra, "Cause Little Miss Sunshine always thinks it's going rain", podría ser un guiño a la película más exitosa de Stone de la época, "Easy A", en la que ella rockea famosamente con "Pocketful of Sunshine" de Natasha Bedingfield.

La película se estrenó el mismo año que el original "Speak Now", en 2010, y Swift incluso asistió al estreno de "Easy A" para mostrar su apoyo a su amiga Stone.

Otras pistas un poco más vagas vienen con una letra que hace referencia a cómo Emma en la canción "llama a su mamá" para hablar sobre su vida amorosa. Stone, en particular, ha llevado a su madre Krista a varios premios y eventos públicos, según Entertainment Weekly. Y la línea "Bueno, ella es tan neoyorquina cuando está en Los Ángeles" también podría ser una referencia a Stone, de quien se sabía que vivía en Los Ángeles casi al mismo tiempo, pero que fue vista con Swift en la ciudad de Nueva York en varias ocasiones.

Cualquiera que sea el caso, todas las señales apuntan a que "When Emma Falls in Love" se trata de Stone, ya que esta no sería la primera vez que Swift hace una astuta referencia a una persona de la vida real en su vida (sí, estamos pensando en ti, "Querido John" Mayer).