La adolescente Mirra Andreeva logra una sorpresiva victoria en Wimbledon

Mirra Andreeva celebra contra Anastasia Potapova en la tercera ronda de Wimbledon. (Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

(CNN) -- Mirra Andreeva goza de un gran año. Hace unos meses, la joven de 16 años era relativamente desconocida, pero pronto podría convertirse en un nombre familiar, sobre todo si sigue ofreciendo actuaciones sensacionales en Wimbledon.

En su segunda participación en un Grand Slam y por sexta vez en una pista de césped, la adolescente avanzó a la segunda semana en Londres tras una brillante victoria en sets corridos sobre la 22ª cabeza de serie, Anastasia Potapova, este domingo.

La rusa recibió una merecida ovación del público después de que su victoria por 6-2 y 7-5 le valiera el pase a octavos de final, donde se enfrentará a la estadounidense Madison Keys.

Andreeva, número 102 del mundo, tuvo que clasificarse para Wimbledon. Ahora es la jugadora más joven en alcanzar los octavos de final desde Coco Gauff en 2019.

Ya era la tercera jugadora más joven en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon en la Era Abierta después de Kim Clijsters en 1999 y luego Gauff hace cuatro años.

publicidad

Andreeva dijo a los periodistas tras su victoria que era "una adolescente normal, una chica normal", y también reveló que todavía tenía que hacer deberes escolares.

"Hago, creo, todo lo que hacen las chicas de mi edad. Me encanta ver series", dice. "Tengo que ir a la escuela. No tengo elección. Tengo que sufrir dos años más, y ya está".

Sobre jugar en césped por primera vez, Andreeva añadió: "Cuando jugué mi primer partido en las eliminatorias, no tenía ninguna expectativa porque era mi primer partido en césped. Solo intenté darlo todo en la pista".

"Desde ese primer partido, encontré el ritmo adecuado. Ahora funciona bastante bien. Así que, sinceramente, como dije, no tenía ninguna expectativa. Simplemente juego. Siempre digo que es un juego. El juego decidirá quién ganará el partido".

En 2021, Emma Raducanu ganó el Abierto de Estados Unidos como jugadora preclasificada de 18 años, y las actuaciones de Andreeva han suscitado inevitablemente comparaciones con la británica.

Preguntada sobre si podría repetir la hazaña de Raducanu, la rusa se mostró serena en su respuesta.

"Por supuesto, en 2021 hizo un trabajo increíble. Todo el mundo quedó impresionado. Creo que a ella también le impresionó pasar las eliminatorias y ganar el Slam con 18 años. Es increíble", afirmó.

"Pero yo simplemente intento no pensar en ello. Creo que todos esos pensamientos me perturbarían. Solo intento jugar cada partido y no pensar en lo lejos que he llegado o en qué ronda estoy jugando, contra quién estoy jugando.

"Solo intento jugar cada punto. No importa contra quién. No importa en qué ronda. Solo hago mi juego. No cambio nada, ni mental ni tenísticamente. Así que, sí, solo juego".

Andreeva, que compite sin bandera ni representación nacional en medio de la invasión rusa de Ucrania, ha disfrutado de un año lleno de éxitos hasta la fecha, en el que se proclamó subcampeona del Abierto de Australia junior y alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Madrid en abril, donde acabó perdiendo contra la número 2 del mundo, Aryna Sabalenka.

Su repentino ascenso este año ha llamado la atención de las cámaras de Netflix que graban la próxima entrega de la docuserie "Break Point", que la han seguido durante Wimbledon.