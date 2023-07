Adele bromea retando a su público a arrojarle un objeto al escenario 0:38

(CNN) -- Harry Styles fue golpeado en el ojo por un objeto que lanzaron al escenario mientras actuaba en Viena este sábado, lo que supone el incidente más reciente de una lista cada vez mayor de situaciones similares en las últimas semanas.

Un video publicado en las redes sociales por los asistentes al concierto muestra al cantante de "As It Was" caminando por el escenario mientras un objeto lo golpea de lleno en el ojo durante el concierto "Love on Tour".

Se le ve dar un respingo de dolor cuando el objeto lo golpea, y agacharse mientras se lleva las manos a la cabeza para recomponerse antes de seguir caminando hacia delante.

Styles aún no informa a sus seguidores en sus redes sociales, pero CNN se puso en contacto con un representante del cantante para pedirle comentarios sobre el incidente.

El desafortunado incidente no es la primera vez que Styles es el blanco de un objeto volador mientras actúa en el escenario. En 2022, unos videos publicados en las redes sociales mostraban cómo Styles era golpeado por unos Skittles que le lanzaron durante un concierto en Los Ángeles.

El incidente llevó a la cuenta oficial de Skittles en Twitter a publicar un mensaje a sus seguidores en el que decía: "No creíamos que se necesitara decir esto: Por favor, no lances Skittles".

Styles se une así, una vez más, a la lista de artistas que recientemente han sido golpeados por objetos mientras actuaban en el escenario: Drake, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Ava Max, como se puede ver en varios vídeos publicados en las redes sociales.

Rexha y Drake sufrieron el impacto de teléfonos móviles mientras actuaban, y Rexha sufrió una grave lesión en un ojo.

Ballerini fue golpeada en la cara en junio cuando le arrojaron una pulsera mientras actuaba, lo que la obligó a detener la canción y salir del escenario, y Max fue golpeada en la cara por un asistente al concierto que irrumpió en el escenario antes de ser detenido por la seguridad.

Los crecientes incidentes desataron protestas de otros artistas, como Adele, que a principios de mes pidió a su público de Las Vegas que "¡dejara de arrojar cosas a la artista!".