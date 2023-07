Taylor Swift invita a su ex Taylor Lautner al escenario para estrenar el video musical de 'Speak Now (Taylor's Version)'

(Desde la izquierda) Presley Cash, Taylor Swift, Joey King y Taylor Lautner en el escenario de The Eras Tour el 7 de julio en Kansas City, Missouri. (Crédito: John Shearer/TAS23/Getty Images)

(CNN) -- Fue una doble ración de Taylors el viernes por la noche, cuando la superestrella Taylor Swift le dio la bienvenida a su ex, el galán de "Twilight" Taylor Lautner, en el escenario durante la parada de la gira "The Eras Tour" en Kansas City.

La ocasión fue para presentar el nuevo video musical de "I Can See You", una de las canciones "desde la bóveda" (es decir, inédita) de "Speak Now (Taylor's Version)", la edición regrabada de Swift de su tercer álbum de estudio de 2010, que se lanzó este viernes.

Innumerables usuarios de las redes sociales capturaron el momento en que Lautner comenzó a hacer volteretas hacia atrás en el escenario en Missouri, mientras Swift lo recibía calurosamente.

Swift también marcó el momento en sus redes sociales. Presentó el video musical a los fanáticos en su Instagram verificado y gritó a Lautner como "increíble", y señaló que "no tenía un doble de riesgo" en el video musical.

También etiquetó a la esposa de Lautner, Tay Lautner (anteriormente Taylor Dome), agradeciéndole “por ser tan increíble para pasar el rato en el set. El cuento de 3 Taylors”.

Swift y Lautner compartieron una foto hilarante de los tres Taylor apuntándose el uno al otro, inspirados en la imagen icónica del cómic, que se ha convertido en un meme notable, que muestra un trío de Spider-Men.

El video musical de "I Can See You" está protagonizado por Lautner, junto con Presley Cash y la actriz de "Bullet Train" Joey King, quienes también estuvieron presentes en el escenario el viernes por la noche, en una historia inspirada en el atraco a un banco dirigida por Swift.

A juzgar por la respuesta de la audiencia en Kansas City el viernes y la ya entusiasta recepción del nuevo video musical, es justo decir que los Swifties [como se llama a los fans de la cantante] son definitivamente Team Jacob.