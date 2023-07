Florida es ahora la zona de mayor inflación en Estados Unidos

Florida es el estado con mayor inflación de EE.UU.

Washington (CNN) -- Florida es la zona con mayor inflación de Estados Unidos, debido al persistente problema de los elevadísimos costos de la vivienda.



El área de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach tiene la tasa de inflación más alta de las áreas metropolitanas con más de 2,5 millones de residentes, con una tasa de inflación del 9 % en los 12 meses que terminaron en abril.

Esto es más del doble de la media nacional del 4%, según datos del índice de precios al consumo (IPC). La zona metropolitana de Tampa-San Petersburgo-Clearwater registró la tercera tasa de inflación más alta del país, con un 7,3% en el año finalizado en mayo.

Otras áreas metropolitanas, sin embargo, han experimentado algunos avances positivos. Minneapolis tuvo una tasa de inflación del 1,8 % en mayo, con respecto al año anterior, la más baja de las 23 áreas metropolitanas para las que el Departamento de Trabajo publica datos de inflación. El área urbana de Hawai registró la segunda tasa de inflación más baja, el 2 %, lo que refleja el objetivo de la Reserva Federal para su indicador de inflación preferido, el índice de gastos de consumo personal.

He aquí algunas tendencias de la inflación en las principales ciudades de EE.UU. y la dinámica que subyace a esos cambios.

Un molesto problema de inflación en el Estado del Sol

En Florida, el aumento de la población ha disparado la inflación, sobre todo por el precio de la vivienda. Es una tendencia que se aceleró durante la pandemia, cuando el trabajo a distancia dio a algunos estadounidenses la libertad de cambiar de residencia, según los economistas.

"Mucha gente sigue viniendo a Florida porque la economía es realmente fuerte, y a muchos les gusta el hecho de que no tenemos un impuesto sobre la renta como en Nueva York, por ejemplo", dijo Amanda Phalin, economista de la Universidad de Florida. "Y en lugares como Miami, registramos mucha demanda inmobiliaria de no floridanos o inversores no estadounidenses, en general, gente adinerada que quiere tener una bonita casa aquí".

La población de Florida creció más que la de cualquier otro estado entre julio de 2021 y julio de 2022 debido a la migración interna, según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo. Durante ese mismo período, Florida también tuvo el crecimiento de población más rápido en porcentaje, la primera vez que se lleva ese primer lugar desde 1957.

Los costos de la vivienda representan casi un tercio del índice de precios al consumo del Departamento de Trabajo, y el aumento de la población influye mucho en ese componente. La afluencia de residentes impulsa la demanda de transporte, servicios y vivienda en la economía local. Esto ha hecho subir las tasas de inflación.

El aumento de las tasas de interés, la escasez de viviendas en ciudades como Miami y el encarecimiento de los seguros de propiedad también han hecho subir el precio de la vivienda, según Phalin.

"Tanto el mercado de alquiler como el de compra están sufriendo presiones al alza de los precios por todos estos factores", dijo Phalin. Agregó que hay una escasez de unidades de alquiler disponibles porque "muchas casas se están convirtiendo en Airbnbs y algunas asociaciones de propietarios prohíben a las personas alquilar sus casas".

Todo eso ha resultado en un creciente problema de asequibilidad para los residentes que han vivido en ciudades como Miami y Tampa Bay durante décadas o toda su vida.

Avances en la inflación

El costo de la vivienda también se cierne sobre el área metropolitana con la tasa de inflación más baja: Minneapolis y St. Paul. "El costo de la vivienda creció más deprisa en Minneapolis y alcanzó su punto máximo un poco antes", explica Tyler Schipper, profesor asociado de Economía de la Universidad de St. Thomas, en Minneapolis.

"Alcanzaron su máximo unos seis meses antes que la media del resto del país".

También es probable que influya la forma en que la Oficina de Estadísticas Laborales tabula los costos de la vivienda en el IPC y el momento en que se recogen las lecturas para las distintas regiones.

La vivienda tiene mucho peso en los cálculos del IPC. Sin embargo, lleva un retraso significativo debido a la poca frecuencia con la que se recogen los datos (cada seis meses, frente a los meses o dos meses de otros precios del IPC) y a la poca frecuencia con la que cambian los alquileres (muchos contratos de alquiler son de 12 meses, y los alquileres suelen subir cuando un inquilino se marcha).

"Creo que esto está llevando a esta divergencia en la que la inflación alcanzó su punto máximo más o menos al mismo tiempo [en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul y en el país], pero ha disminuido más rápidamente aquí que en el resto del país", dijo.

A ello ha contribuido el aumento de la construcción de viviendas multifamiliares, que ha puesto en el mercado más departamentos y ha reducido los alquileres.

El año pasado, los permisos multifamiliares representaron casi la mitad del total de permisos de vivienda concedidos en el distrito del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, que abarca desde el Medio Oeste hasta los Estados Montañosos. Esta actividad, la mayor registrada en el distrito, según la Reserva Federal regional, es especialmente evidente en el sureste de Minnesota, donde florecen los proyectos de grandes departamentos en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, también llamada las Ciudades Gemelas.

Aunque la tasa de inflación de las Ciudades Gemelas es actualmente la más baja entre las grandes ciudades, puede que los residentes no lo perciban así, dijo Schipper.

"Debido a que el IPC está tan ponderado hacia la vivienda, nuestros números generales todavía se veían muy bien, pero los precios de los alimentos subieron y se mantuvieron más altos en relación con otras áreas metropolitanas", dijo. "Va a ser difícil convencer a la gente de que la inflación está mejorando si los precios de los alimentos siguen subiendo".

Latoya Rogers, residente en Minneapolis, no siente un gran alivio en los precios cuando sale a hacer la compra. Aparte de comprar uno o dos artículos si está cerca de Target o Cub, la mayor parte de sus compras las hace en Costco o Sam's Club, dijo.

"Hago muchos presupuestos porque las cosas son muy caras actualmente", dijo durante una rápida visita a Target en el sur de Minneapolis. "Comprar a granel te dura más".

Sigue alto, pero va mejor

En un momento dado, el área metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Roswell fue el epicentro de la inflación en Estados Unidos.

La inflación se disparó en Atlanta por la misma razón que en otras ciudades del sur: la población creció, impulsada por los estadounidenses que huían de las caras ciudades costeras.

Sin embargo, la inflación en esta área metropolitana ha descendido de forma constante en el último año, a medida que la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario de la región se han equilibrado mejor al ralentizarse la migración a la ciudad.

Atlanta registró una tasa de inflación del 5,8 % en los 12 meses finalizados en abril, aproximadamente la mitad del máximo del 11,7 %, alcanzado en agosto de 2022.

"Si nos fijamos en los datos, la disponibilidad de viviendas en Atlanta ha aumentado bastante desde hace un año, por lo que hay mucha más oferta en el mercado, mientras que el número de ventas ha ido disminuyendo", dijo Kaiji Chen, profesor de Economía de la Universidad de Emory en Atlanta.

El descenso de los costos de transporte también ha contribuido a desacelerar la tasa de inflación de Atlanta, añadió.