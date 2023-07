Rainn Wilson no era feliz rodando "The Office"

Rainn Wilson en "Rainn Wilson and The Geography of Bliss" en mayo.

(CNN) -- El personaje de Dwight Schrute en "The Office" trajo alegría a los televidentes, pero no al hombre que lo interpretó.

Durante una aparición recientemente publicada en el podcast "Club Random" de Bill Maher, Rainn Wilson compartió que no fue feliz mientras filmaba la querida serie.

"Cuando estaba en 'The Office', pasé varios años realmente infeliz en su mayoría porque no era suficiente", dijo Wilson. "Ganaba cientos de miles. Quería millones, y era una estrella de la televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca era suficiente".

El programa de Peacock del actor, "Rainn Wilson and the Geography of Bliss", se estrenó en mayo y le sigue en su búsqueda por todo el mundo tratando de encontrar la felicidad.

Dijo a CNN justo antes del estreno: "La ansiedad es algo con lo que he lidiado toda mi vida".

publicidad

"La depresión va y viene", dijo. "La soledad y la desconexión, la alienación también, algo así como todos los síntomas del mundo moderno. Así que fue una oportunidad increíble para hacer un viaje personal. Conseguí transformarme".

Wilson habló con Maher en el podcast sobre cómo ordenar sus sentimientos sobre su paso por la exitosa serie.

"Esto es lo que estoy viendo ahora y dándome cuenta ahora: estoy en una serie de éxito, nominada a los Emmy cada año, ganando mucho dinero trabajando con Steve Carell y Jenna Fisher y John Krasinski y estos increíbles guionistas e increíbles directores como Paul Feig", dijo Wilson. "Estoy en una de las grandes series de televisión. A la gente le encanta. Yo no lo estaba disfrutando".

A pesar de todo el éxito, no era suficiente para él.

"Pensaba: '¿Por qué no soy una estrella de cine? ¿Por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?", dijo. "¿Cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica? ¿Por qué no tengo este contrato de desarrollo?".

El libro de Wilson "Soul Boom: Why We Need a Spiritual Revolution" se publicó en abril.