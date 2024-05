Participante de Israel en Eurovisión ensaya y recibe ovaciones 0:51

(CNN) -- La concursante israelí Eden Golan, blanco de abucheos de algunos sectores del público durante su semifinal y los ensayos generales esta semana, se presentó este sábado en la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión que este año se realizó en Malmö, Suecia.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso, intentó mantener el foco del certamen en los artistas, pero los críticos han llamado al boicot del evento por su negativa de excluir a Israel, mientras el país continúa la guerra contra Hamas en Gaza.

Israel se aseguró el pase a la final de este sábado con la canción "Hurricane"; sin embargo, no resultó ganador. El ganador fue Nemo, representante de Suiza, con la canción "The Code", un himno sobre su viaje hacia la aceptación de su identidad no binaria.

"Espero que este concurso pueda estar a la altura de su promesa y seguir defendiendo la paz y la dignidad de todas las personas", dijo Nemo después de aceptar el trofeo.

Quién es la cantante israelí

Con apenas 20 años y oriunda de Tel Aviv, Eden Golan es la cantautora que representó a Israel en la segunda semifinal de Eurovisión 2024 y avanzó a la final de este sábado. Su participación en Malmö se definió en su país en febrero pasado, cuando ganó el programa de talentos HaKokhav HaBa (La próxima estrella).

Golan contaba con experiencia en una fase previa del certamen, ya que participó en 2015 en la preselección de Junior Eurovisión, pero representando a Rusia.

Según contó en febrero, en una entrevista para el programa HaKokhav HaBa, Golan en su niñez practicaba gimnasia y se imaginaba en los Juegos Olímpicos, pero luego se inclinó por la música. Vive en Tel Aviv y entre sus ídolos están Beyoncé y Ariana Grande, y asegura que Miley Cyrus tuvo una gran influencia en su música.

CNN pidió entrevistar a la intérprete israelí, pero la respuesta fue que únicamente se organizaría si se facilitaban las preguntas de antemano, lo que va en contra de las prácticas periodísticas habituales.

Los cambios en la canción

Golan participó en Eurovisión 2024 con la canción "Hurricane", una melodía que dura poco más de tres minutos. La letra es casi en su totalidad en inglés, excepto la última estrofa que es en hebreo. En la plataforma YouTube tiene más de 150.000 me gusta y supera los 40.000 comentarios.

La UER se vio obligada a intervenir cuando se consideró que la canción presentada inicialmente por Golan, titulada "October Rain" (Lluvia de octubre), hacía demasiada referencia a los atentados del 7 de octubre de Hamas contra Israel.

Finalmente, la canción sufrió cambios en su letra, que también hacía referencia a ese mes, con el verso "sigo mojada por esa lluvia de octubre", y una metáfora política hacia los "escritores de la historia".

El estribillo modificado con el que compitió dice así:

Horas y horas, empoderan

La vida no es un juego, pero es nuestra

Mientras, el tiempo se vuelve loco

Cada día pierdo la cabeza

Aguantando en este viaje misterioso

Bailando en la tormenta

No tengo nada que esconder

Tómalo todo y deja el mundo atrás

Bebé, prométeme que me abrazarás de nuevo

Todavía estoy rota por este huracán

Este huracán

Por qué fue vista como favorita

El jueves, minutos después de que Golán fuera anunciada como finalista, se disparó al segundo puesto entre las apuestas de algunas casas especializadas para la gran final, por un presunto desliz en la retransmisión italiana que se hizo viral por las redes sociales.

Al parecer, la RAI reveló los resultados del televoto de su público durante su programa en directo, algo que las cadenas nacionales no deben hacer. Los resultados mostraban que Israel había obtenido el 39% de los votos del público italiano en la semifinal de 16 finalistas, ganando entre los votantes italianos de forma aplastante.

La RAI dijo a CNN que los resultados se publicaron por error debido a un "problema técnico" y la cadena se disculpó ante la UER, que a su vez dijo que había pedido a la RAI que "revisara sus procedimientos".

Si Israel ganaba este sábado, habría tenido el derecho a albergar el concurso del año que viene. El director general de la UER, Noel Curran, declaró a CNN que, en ese caso, la UER "hará lo que siempre hace", sentarse con la emisora israelí KAN para planificar la logística.

Pero un resultado así causaría grandes quebraderos de cabeza a la UER, garantizando que el concurso se vea envuelto en la geopolítica y la controversia un año más, y dificultaría la participación de otros organismos de radiodifusión.

Ucrania no acogió el certamen tras ganar en 2022 debido a la invasión rusa, por lo que el Reino Unido, segundo clasificado, organizó una edición de celebración del concurso en nombre de Kyiv. La UER podría buscar un compromiso similar si la guerra de Israel con Hamas está en curso cuando planifique el evento; pero podría resultar más difícil encontrar un país dispuesto a acogerlo en nombre de Israel, dada la probable reacción de sectores de la comunidad de Eurovisión.

La UER decidió no excluir a Israel por la guerra de este país en Gaza, mientras que Rusia fue vetada tras su invasión a gran escala de Ucrania hace dos años, posturas contrapuestas que provocaron llamadas de doble rasero. El director Curran declaró a CNN que "las dos cosas no son comparables en absoluto", e insistió en que la cadena nacional israelí KAN no infringió las normas del concurso como sí hizo la rusa, que es la prueba definitiva de elegibilidad para el concurso.

(Con información de Anabella González, Rob Picheta)