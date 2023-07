Las tormentas severas generan inundaciones en el noreste y dejan al menos un muerto en el condado de Orange, Nueva York

(CNN) -- Tormentas severas que han dejado al menos un muerto en el condado de Orange, Nueva York, están arrojando fuertes lluvias a un ritmo intenso en partes del noreste, obligando a cierres de carreteras, rescates de agua y advertencias urgentes sobre inundaciones repentinas que amenazan la vida.

Las inundaciones ya han inundado carreteras en partes de Nueva York, y la gobernadora Kathy Hochul ha desplegado a la policía estatal y equipos de rescate de agua rápida mientras el estado se prepara para más inundaciones y deslaves de carreteras.

Una mujer murió después de ser arrastrada por las aguas de la inundación en el condado de Orange de Nueva York, que se encuentra entre las áreas más afectadas por las inundaciones, dijeron las autoridades a CNN. Hochul declaró una emergencia para el condado.

“Nos acercamos a un punto crítico en este evento meteorológico, y los neoyorquinos deben permanecer atentos”, dijo Hochul este domingo por la noche. “Recuerde: evite las carreteras inundadas, controle los pronósticos locales y tenga listo un plan de evacuación si se encuentra en una zona de peligro”.

Las precipitaciones en West Point, Nueva York, totalizaron más de 190 milímetros en seis horas este domingo por la tarde, según datos preliminares de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Ese es un evento de lluvia de 1 en 1.000 años para el área, según un análisis de CNN de los datos históricos de frecuencia de lluvia de la NOAA.

Un evento de lluvia único en un milenio es uno que es tan intenso que las posibilidades de que ocurra en un año determinado es solo del 0,1%.

Más de 25 millones de personas están bajo alertas de inundación en el noreste este lunes, incluso en partes de Nueva York, Vermont, Massachusetts y Maine, así como en todo el país en Washington y Alaska.

Existe un riesgo moderado, nivel 3 de 4, de precipitaciones excesivas en Nueva Inglaterra hasta la madrugada de este martes. Se espera que los totales de lluvia en el área oscilen entre 76 y 127 milímetros.

Se espera que las precipitaciones intensas continúen en Vermont y el noreste de Nueva York el lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Nueva York podría ver de 25 a 50 milímetros de lluvia por hora, advirtió el NWS.

En Vermont, el gobernador Phil Scott declaró el estado de emergencia cuando el servicio meteorológico advirtió que las inundaciones repentinas podrían volverse “extremadamente peligrosas”.

Vermont se enfrenta a un alto riesgo poco común de lluvias excesivas, lo que podría aumentar los totales de tormentas aisladas a 304 mm cuando se combina con las lluvias que ya cayeron en el área durante el fin de semana. “Es probable que se produzcan inundaciones repentinas significativas o potencialmente catastróficas, especialmente en áreas que recientemente han recibido fuertes lluvias”, tuitearon los funcionarios de transporte de Vermont.

“La amenaza se ve agravada por el hecho de que el suelo ya está saturado por las lluvias recientes”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Varios milímetros adicionales de lluvia que caen sobre el área en un corto período de tiempo, sobre un suelo mayormente saturado, podrían preparar el escenario para inundaciones repentinas y de ríos significativas, así como deslizamientos de lodo, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

“Las advertencias de inundaciones repentinas significan que viajar es extremadamente peligroso. Por favor, no se arriesgue”, dijo Hochul. “Quédese en casa, manténgase alejado de las carreteras y manténgase a salvo”.

Para millones de residentes de la ciudad de Nueva York, una vigilancia de inundaciones está vigente hasta las 6 a.m. hora local, dijo la ciudad en su sitio web, y agregó que las áreas que eran bajas, tenían un drenaje deficiente o están cerca de arroyos o ríos están particularmente en riesgo de inundaciones repentinas.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York advirtió a los residentes que viven en apartamentos en sótanos que “estén preparados para mudarse a un terreno más alto”. Las fuertes lluvias que continúan hasta este lunes por la mañana “pueden causar inundaciones rápidas en los sótanos con poco o ningún aviso y pueden poner en peligro la vida”, se lee en una alerta de la agencia enviada este domingo por la tarde.

“No subestimes el poder del agua en rápido movimiento”, dijo Hochul. “Dos pies de agua de inundación que se mueve rápidamente hará flotar su automóvil, y el agua que se mueve a 3 km/h puede arrastrar los automóviles fuera de una carretera o un puente”.

En el condado de Orange en Nueva York, las personas quedaron atrapadas por las inundaciones en la Academia Militar de EE.UU. en West Point y tuvieron que salir nadando de sus autos para ponerse a salvo, dijo este domingo a CNN un portavoz de la Policía Militar de West Point.

La ciudad de Cornwall, también en el condado de Orange, emitió un "aviso de no viajar" este domingo después de que las tormentas inundaran varias carreteras, provocaran deslizamientos de tierra y obligaran a rescatar a los autos varados.

“Viajar es imposible”, dijeron los funcionarios de emergencia de Cornualles en Twitter. “Llega a un terreno más alto. Si es seguro, quédate donde estás”.

Over 150 water related call including dozens of water rescues. Currently state fire, Monroe county water rescue, Ontario county water rescue and several other agencies are assisting. pic.twitter.com/bvNMKjPkKd

— Canandaigua Fire (@IAFF2098) July 10, 2023