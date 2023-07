Escucha lo que Britney Spears le quiere decir al mundo: "No estás solo" 1:06

(CNN) -- El libro de memorias de Britney Spears, titulado "The Woman In Me" (La mujer en mí, en español), se lanzará el próximo 24 de octubre, según la editorial que lo publicará.

La obra se ha presentado como una "historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza".

En referencia a la histórica audiencia judicial de 2021 en la que Spears le pidió a un juez de la corte superior de Los Ángeles que pusiera fin a su tutela de 13 años, Jennifer Bergstrom, vicepresidenta sénior de la editorial Gallery Books, sostuvo en un comunicado este martes: "El testimonio convincente de Britney en la audiencia pública sacudió el mundo, cambió las leyes y mostró su fuerza y valentía inspiradoras".

"No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir por fin su historia", agregó Bergstrom.

Spears testificó durante junio de 2021 que sintió que su tutela era "abusiva" y suplicó que terminara, diciendo: "Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente".

publicidad

La tutela finalmente terminó meses después.

"El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable y cambió el curso de su vida y la vida de muchos otros", se lee en un comunicado de prensa sobre libro. Y agrega que las memorias de Spears "iluminan el poder perdurable de la música y el amor: y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos".

Por su parte, Spears compartió una publicación en Instagram este martes en la que también anunciaba la fecha de lanzamiento de su libro, con un texto que aparecía en un video: "Próximamente… Mi historia, en mis propios términos, por fin".